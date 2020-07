Cantieri autostrade: i lavori in programma ad agosto 2020

Un'estate segnata dai cantieri nelle autostrade: ecco i lavori in programma ad agosto 2020 sulle arterie autostradali italiane, in Liguria e non solo

Davvero pensavate che con la riapertura del ponte di Genova si sarebbero risolti i problemi della viabilità autostradale (nel caso specifico in Liguria, ma il discorso è valido un po’ ovunque)? Purtroppo non è così e infatti anche ad agosto 2020, mese in cui le previsioni del traffico segnano alcuni ‘bollini neri’, le vacanze in auto sulle autostrade italiane saranno caratterizzate da ingorghi e ritardi causati da cantieri, lavori, restringimenti di corsia, gallerie chiuse o a mezzo servizio e persino da uno sciopero programmato il 9 e 10 agosto. Vediamo pertanto di fare il punto della situazione sui cantieri delle autostrade con i lavori in programma nel mese di agosto.

CANTIERI AUTOSTRADE IN LIGURIA AD AGOSTO 2020

Partiamo dai cantieri della Liguria, la regione che più ha sofferto e più sta soffrendo a causa dei cantieri autostradali (soffrono soprattutto i malcapitati automobilisti che si avventurano sulle autostrade liguri). Come riporta il sito del Sole 24 Ore, i lavori e le restrizioni più imminenti, in base al calendario aggiornato al 28 luglio, prevedono:

– A26 da Genova Voltri a Ovada: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio e riapertura a 2 corsie entro il 2 agosto;

– A10 da Genova a Savona: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio e riapertura a due corsie entro il 2 agosto; da Savona a Ventimiglia: entro il 6 agosto rimozione dell’unico cantiere oggi presente tra gli svincoli di Imperia est ed Imperia ovest, in direzione Francia per adeguare le barriere di sicurezza del viadotto delle Valli.

– A7 da Genova a Serravalle Scrivia: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio e riapertura a due corsie entro il 2 agosto, tranne che sui viadotti Scrivia Busalla e Mereta;

– A12 da Genova a La Spezia: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio, ma, visto che sono in corso attività di manutenzione su 7 gallerie, la riapertura a due corsie avverrà progressivamente tra il 2 e il 4 agosto; fino al 7 agosto, solo nei feriali, lavori nella galleria Pian della Madonna direzione La Spezia

Inoltre è già stata pianificata la realizzazione, indicativamente per la metà di agosto in concomitanza con i giorni di sospensione del transito dei mezzi pesanti da e verso il porto di Genova, di attività di manutenzione nella galleria Monte Galletto Nord.

CANTIERI AUTOSTRADE AD AGOSTO 2020: I LAVORI PROGRAMMATI SUGLI ALTRI TRATTI

Autostrada A4 Torino – Trieste: ammodernamento lotto 2.3 (km 121 -125, zona Fiera Milano). Due corsie per senso di marcia garantite dal km 121 al 123.

Autostrada A6 Torino – Savona: cantiere presso l’interconnessione di Savona con l’A10 e Altare, direzione Torino, per adeguamento di sicurezza di viadotto Lodo e galleria Bricco, non rimovibile neppure durante il weekend.

Autostrada A11 Firenze – Pisa: presso la bretella con la A12 cantiere sul viadotto FF.SS. Lucca-Viareggio in prossimità di Lucca Ovest direzione Viareggio, con possibilità di deviare il flusso lungo l’A11 in direzione Pisa Nord.

Autostrada A15 Parma – La Spezia: fino al 7 agosto un cantiere tra Borgotaro e Fornovo in carreggiata nord. Per tutto agosto, solo nei feriali, cantiere per adeguamento antincendio delle gallerie Valico e Cucchero in direzione Parma, fra Berceto e Pontremoli; alla diramazione Fornola – La Spezia, cantiere fino a settembre della galleria Fresonara in direzione nord.

Autostrada A19 Palermo – Catania: aperti ben 26 cantieri.

Autostrada A21 Torino – Brescia: risanamento pavimentazione km 143-147 tra Castel S.G. e Piacenza (due corsie per senso di marcia); risanamento pavimentazione km 116-123 tra Casteggio e Broni (due corsie per senso di marcia); risanamento pavimentazione km 87-93 tra Tortona e Voghera (due corsie per senso di marcia); lavori ponte Tanaro/Bormida (una corsia per senso nei weekend 1-2 agosto e 8-9 agosto); cantiere vicino a Brescia Centro, con riduzione di larghezza delle corsie, per interventi di sostituzione barriere di sicurezza.

Sempre dal Sole 24 Ore, l’immagine seguente (click per visualizzarla più grande) contiene la mappa dei cantieri aperti durante il mese di agosto su raccordi autostradali, autostrade e principali superstrade, con il numero di attività previste.

CANTIERI AUTOSTRADE 2020: LAVORI VARI

Per fortuna ci sono anche buone notizie: sulla A14 Bologna – Taranto si dovrebbe ricominciare a circolare bene con la riapertura a due corsie di 13 viadotti tra Marche e Abruzzo. Così come pare scongiurato il pericolo di chiusura del traforo del Gran Sasso. Tuttavia molti romani diretti verso l’Adriatico e gli Appennini centrali potrebbero fare i conti con disagi sulla A24 e sulla A25 che hanno cantieri di messa in sicurezza sismica su 12 viadotti, soprattutto nella zona di L’Aquila.