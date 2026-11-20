Iniziamo dalla spettacolare prova di forza con ritorno d’immagine a livello mondiale: nel Regno Unito la BYD Denza B5 ha trainato un Boeing 747. Per il SUV ibrido del marchio di lusso del colosso cinese Build Your Dreams, un test estremo superato in scioltezza. L’evento si è svolto il 18 novembre presso il Dunsfold Aerodrome nel Surrey, dove l’aereo di 184 tonnellate è stato “portato a passeggio” su una pista dell’aeroporto per 1.600 metri. Ma ora ecco che spuntano video di utenti maliziosi: filmati non verificati ipotizzano cedimenti meccanici ai semiassi durante l’uso intenso di tutti i giorni, dice CarNewsChina.

BYD DENZA B5: IL SUPER TEST IN EUROPA

Facciamo chiarezza coi nomi: la BYD Denza B5 viene commercializzata in Cina come Fang Cheng Bao Bao 5 e nel Regno Unito come Denza BAO 5. L’operazione di traino dell’aereo è stata completata su 4, poi 3 e infine sulle sole 2 ruote sinistre, con l’aggiunta di 4.500 kg di zavorra e stabilizzatori. Secondo il costruttore, le verifiche successive non hanno evidenziato stress su powertrain, telaio o pneumatici.

I SOSPETTI IN CINA

Sulla piattaforma cinese Douyin circolano filmati che mostrano esemplari di Bao 5 fermi su strade urbane con la ruota posteriore sinistra visibilmente inclinata verso l’interno. Alcuni proprietari lamentano la rottura dei semiassi nell’uso in fuoristrada o su sabbia, denunciando il rifiuto degli interventi in garanzia.

TANTI PUNTI DI DOMANDA

Tuttavia, i video non documentano la dinamica degli eventi né includono perizie tecniche o verbali delle autorità, lasciando aperto il dubbio su eventuali urti pregressi o modifiche aftermarket come rialzi delle sospensioni e pneumatici maggiorati.

Qualche dato tecnico in più: dotata di sospensioni indipendenti a doppi bracci trasversali, due motori elettrici da 400 kW (544 CV) e 760 Nm e una batteria Blade LFP da 31,8 kWh, la B5 registra un peso a vuoto vicino alle 3 tonnellate. Al momento non risultano richiami ufficiali legati all’assetto o agli assali, né commenti da parte di BYD o degli enti regolatori cinesi.

Inoltre, la B5 ha ottenuto le 5 stelle nei test di sicurezza ANCAP in Australia, con punteggi dell’86% per la protezione degli occupanti adulti, del 95% per i bambini, del 74% per gli utenti vulnerabili della strada e del 78% per i sistemi di assistenza alla sicurezza.

BATTAGLIA CINESE FRA ACCUSE DEGLI INFLUENCER E QUERELE

In Cina il confronto tra costruttori automobilistici e creator digitali si gioca sempre più spesso nei tribunali. Negli ultimi mesi BYD ha avviato diverse azioni legali contro account accusati di diffamazione, campagne denigratorie coordinate e manipolazione delle informazioni tecniche per danneggiare la reputazione dei propri modelli.

La Casa di Shenzhen ha istituito un programma di ricompense fino a 5 milioni di yuan per chi segnala prove di attacchi mediatici organizzati. Resta dunque da capire se i filmati sui presunti cedimenti della Bao 5 porteranno a verifiche tecniche indipendenti oppure all’ennesima battaglia legale tra il colosso cinese e gli influencer.