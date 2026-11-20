Come sta andando lo sciopero del 20 e 21 novembre 2026 nel settore dei trasporti? A circa metà della giornata di agitazione nazionale nei settori del lavoro pubblico e privato indetta da Cgil e Cobas, facciamo il punto della situazione a beneficio di coloro che devono spostarsi nel pomeriggio e nella giornata di domani.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

A Roma, lo sciopero sta interessando l’intera rete e in particolare i collegamenti gestiti da Atac, quelli degli operatori privati e le ferrovie Metromare e Roma-Nord gestite da Cotral. Anche il servizio bus a chiamata Clicbus Atac potrebbe subire variazioni. Nel resto del Lazio, l’astensione dal lavoro riguarda l’intera rete Cotral.

Nel pomeriggio si applica un’unica fascia di garanzia, dalle 17:00 alle 20:00. Nel resto della giornata sono quindi possibili modifiche e cancellazioni.

Per quanto riguarda la rete notturna di bus, stanotte a Roma saranno regolari le linee “N” con possibili interruzioni sui collegamenti diurni che hanno corse anche dopo la mezzanotte (comprese le metro).

#sciopero #viabilità #Roma partito il corteo da piazza Vittorio Emanuele II a via dei Fori Imperiali. Possibili chiusure al traffico, modifiche per le linee 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 105, 117, 118, 360, 590, 649 e 714 e per la linea tram 514. — Roma Mobilità (@romamobilita) November 20, 2026

A Milano invece la rete ATM NON è interessata dallo sciopero visto che il personale aveva già manifestato la settimana scorsa. Il servizio è quindi regolare.

Lo sciopero generale nazionale di venerdì 20 novembre non coinvolge le nostre linee. Saranno tutte in servizio. https://t.co/vBXd5VKpOc — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) November 17, 2026

A Torino il servizio Urbano, Suburbano e Metropolitana GTT è garantito solo fino alle ore 15:00, mentre il servizio Extraurbano e il servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) è garantito dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Sarà comunque sempre assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Metropolitana stazione di Porta Susa temporaneamente chiusa.

https://t.co/D3ishWOrOg

Dalle ore 9:37 causa manifestazione. Su richiesta delle autorità, la stazione è chiusa per salita e discesa dei passeggeri. I treni circoleranno regolarmente. — GTT Torino (@GTT_Torino) November 20, 2026

A Napoli i servizi ANM NON sono coinvolti nello sciopero del 20 novembre, mentre per EAV la circolazione ferroviaria è prevista regolarmente. Possibili disagi, invece, per gli autobus EAV, interessati dall’astensione di 24 ore: oggi pomeriggio le corse sono garantite solo nella fascia 16:30 – 19:30, mentre negli altri orari il servizio dipenderà dall’adesione del personale. Anche Busitalia Campania ha annunciato l’adesione allo sciopero con collegamenti garantiti solo dalle 13:00 alle 16:30.

🚍🔁𝐋𝐢𝐧𝐞𝐞 𝟏𝟑𝟗-𝟐𝟎𝟒-𝟐𝟎𝟏-𝟏𝟔𝟖-𝟏𝟖𝟒-𝟏𝟖𝟐-𝟏𝟔𝟖-𝟏𝟕𝟖-𝐂𝟔𝟑-𝟑𝐌: causa manifestazione, dalle ore 8:00 e fino a cessate esigenze, limitano la corsa al Museo e proprio percorso. https://t.co/vAvj0hgcfm — Anm – Napoli (@anmnapoli) November 20, 2026

Per informazioni sulle altre città, si rimanda ai siti, alle app e alle pagine social delle società che gestiscono il trasporto pubblico locale, fermo restando che la Commissione di garanzia ha escluso dallo sciopero le seguenti aziende:

SAD – Bolzano

Trentino Trasporti – Trento

Ferrovie Udine Cividale – Udine

Sistemi Territoriali – Rovigo

Trasporto Ferroviario Toscano – Arezzo

Ferrovia Adriatico Sangritana – Abruzzo

Ferrovie del Gargano – Foggia

Ferrovie della Calabria – Catanzaro /Cosenza

Ferrotramviaria – Bari

Ferrovie Sud Est – Bari/Taranto/Lecce

ATVO – Venezia

AMTAB – Bari.

TRASPORTO FERROVIARIO

A livello nazionale, così come a livello regionale e cittadino, lo sciopero 20 novembre 2026 non interessa il trasporto ferroviario, così come quello merci (su rotaia). Tuttavia nel Gruppo FS è comunque in programma una protesta dalle 21:00 di oggi alle 20:00 di domani, sabato 21 novembre. Di seguito i dettagli.

Treni nazionali

Nelle giornate di sciopero, Trenitalia garantisce alcuni treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity): qui l’elenco dei treni nazionali garantiti. È possibile verificare i treni nazionali garantiti anche attraverso la ricerca semplificata sul sito lefrecce.it, stando attenti a controllare nel dettaglio del singolo treno se la corsa è garantita nei giorni feriali o solo nei festivi.

Treni regionali

Per i treni regionali occorre invece consultare la pagina dei servizi minimi garantiti, selezionando la regione di proprio interesse. Sono in ogni caso garantiti alcuni servizi nelle fasce orarie di maggiore frequentazione:

dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 (giorni feriali).

Trenitalia avvisa comunque che anche se un treno non è tra quelli garantiti, potrebbe partire lo stesso perché l’effettuazione della corsa dipende dall’adesione del personale allo sciopero. Qualora il treno dovesse subire modifiche o cancellazioni, l’azienda informerà gli utenti per tempo fornendo inoltre tutte le indicazioni utili per proseguire il viaggio con le soluzioni disponibili, cambiare il biglietto o richiedere il rimborso.

TRASPORTO AEREO

Il trasporto aereo è escluso dallo sciopero generale del 20 novembre 2026: pertanto voli regolari nell’intera giornata. I prossimi scioperi nel comparto aereo sono previsti il 22 novembre (Milano Malpensa e Venezia), il 14 dicembre (Roma Fiumicino e Ciampino), il 15 dicembre (Bologna) e il 15 gennaio 2027 (a livello nazionale).