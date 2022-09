BrumBrum chiude: fallito il progetto di Cazoo in Europa

Da BrumBrum a Cazoo, il progetto di vendere auto usate online del gruppo britannico fallisce: tutti i dipendenti licenziati in Europa

Una delle più recenti innovazioni nel commercio della vendita di auto usate online nata come BrumBrum in Italia non esiste più, neppure sotto l’egida del brand Cazoo che l’aveva acquistata nel 2022. E’ fallito il progetto della multinazionale britannica, che ha chiuso tutte le sedi e le attività nell’Unione europea e licenziato tutti i dipendenti. Ecco perché Cazoo non esiste quasi più in Europa.

LA BREVE STORIA DI BRUMBRUM ACQUISITA DA CAZOO

Che fine ha fatto BrumBrum? Nel 2019 vi abbiamo mostrato da vicino la factory BrumBrum dove nasceva la qualità delle auto usate. Un progetto creato dall’intuizione dell’imprenditore Francesco Banfi che puntava a dare valore alle auto usate, ripristinate totalmente per dare fiducia e garanzia agli acquirenti. Tutto passava per rigorosi controlli e interventi di riparazione, con tanto di report dettagliato dei più piccoli danni di usura di ogni auto usata presente nella vetrina BrumBrum. Nello stesso anno nasce Cazoo, un progetto molto simile, dall’idea di un imprenditore britannico che in poco tempo trasforma la società in una multinazionale per la vendita di auto usate online.

CAZOO, GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI E LA CRISI DELL’AUTO

Il piano industriale di Cazoo è così aggressivo che in poco tempo apre nuove sedi operative in vari Paesi europei, tra cui Germania, Spagna, Francia e Italia. Dal gennaio 2022 infatti BrumBrum non esiste più perché acquisita dalla società britannica per un valore di 80 milioni di euro. In Italia, come in altri Paesi, il gruppo Cazoo è diventato noto anche per grosse campagne pubblicitarie e investimenti in società sportive e sponsorizzazioni di eventi. Ad esempio:

– Bologna FC (squadra di calcio) e altre squadre di calcio in Spagna, Francia e Germania;

– CazooDerby, Oaks Stakes, Coronation Cup, St Leger Stakes (corse di cavalli);

– World Snooker Tour (campionato di biliardo);

– PGA European Tour (campionato di golf);

– Welsh Rugby Union (rugby);

– The Hundred (torneo di cricket);

– PDC European Championship, PDC World Cup of Darts, Grand Slam (tornei di freccette).

CAZOO CHIUDE E LICENZIA TUTTI: 100 MILIONI RISPARMIATI ENTRO IL 2023

Grossi investimenti da una parte e crisi del mercato auto dall’altra avevano già spinto il CEO di Cazoo a rilasciare lapidarie dichiarazioni sulla redditività. Difatti con l’industria delle auto nuove in stallo e un ricambio di veicoli molto più lento, sia da parte dei privati sia delle società di autonoleggio, è venuta meno la fonte principale di approvvigionamento. La revisione strategica Cazoo in Europa ha decretato la chiusura delle attività in tutto il continente per concentrarsi solo sul Regno Unito. L’annuncio avvenuto tramite un comunicato stampa della società, ha lasciato a casa 70 dipendenti Cazoo in Italia. Il taglio delle operazioni europee porterà un risparmio stimato di 100 milioni di sterline entro la fine del 2023. Intanto i dipendenti Cazoo licenziati sono invitati a rivolgersi alle organizzazioni sindacali con cui saranno avviate le consultazioni.