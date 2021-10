Autostrada A26 chiusa per una frana: le strade alternative

Il 4 ottobre 2021 l'autostrada A26 è chiusa per una frana nel tratto tra Masone e Ovada: scopri le strade alternative consigliate dalla società Autostrade

ASPI segnala che dalla tarda mattinata di lunedì 4 ottobre 2021 l’autostrada A26 è chiusa in direzione nord nel tratto compreso tra Masone e Ovada per uno smottamento causato dalle forti piogge che imperversano da ieri sul nord-ovest della penisola. La frana è segnalata all’altezza del km 22 vicino alla galleria Broglio. Gli automobilisti sono pertanto invitati a percorrere strade alternative.

AUTOSTRADA A26 CHIUSA PER UNA FRANA: LA SITUAZIONE

Più dettagliatamente, sulla autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Masone, in prossimità del bivio con la A10 Genova-Savona, e Ovada, in direzione nord, a causa di una frana dovuta alle precipitazioni straordinarie che stanno interessando la zona nelle ultime ore. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono circa 4 km di coda. La situazione sulle strade e autostrade liguri (già difficile di suo per via dei numerosi cantieri) è ancor più caotica perché, a causa delle piogge torrenziali, sono state chiuse in via precauzionale anche la SS 456 del Turchino e il tratto dell’A6 tra Ceva e Savona verso il bivio con l’autostrada A10, in direzione sud (quest’ultimo risulta però riaperto dalle 14:00).

A26 CHIUSA PER UNA FRANA: STRADE ALTERNATIVE

Per evitare il tratto chiuso dell’A26 (con uscite obbligatorie a Ovada per chi proviene da nord e a Masone per chi proviene da sud) la società Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere le seguenti strade alternative:

– per gli utenti provenienti da Genova/Livorno e diretti a Milano, percorrere l’autostrada A7 Genova – Serravalle – Milano;

– mentre per gli utenti provenienti da Savona e diretti a Milano, percorrere l’autostrada A6 Savona – Torino e da lì la A4 per Milano (o in alternativa la A10 fino a Genova e poi la A7 fino a Milano).

AUTOSTRADA A26 CHIUSA PER FRANA IL 4 OTTOBRE 2021: MONITORARE IL TRAFFICO IN TEMPO REALE

Esistono fortunatamente numerosi servizi per monitorare in tempo reale il traffico sull’autostrada A26 e su tutte le arterie della zona. Cliccate su ciascuno dei seguenti link per accedere ai servizi:

– Traffico A26 Genova – Gravellona Toce in tempo reale;

– Traffico A10 Genova – Ventimiglia in tempo reale;

– Traffico A7 Milano – Genova in tempo reale;

– Traffico A6 Torino – Savona in tempo reale;

– Webcam autostrade italiane.

Ricordiamo infine che il servizio CCISS – Viaggiare informati permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale nazionale. Compresa l’ubicazione di cantieri mobili e fissi su strade e autostrade. Il servizio è raggiungibile contattando il numero verde telefonico 1518, l’app gratuita per iOS e per Android o tramite l’account Twitter.