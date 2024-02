Auto per disabili: quali adattamenti si possono fare

I numerosi adattamenti delle auto per disabili che sono oggi possibili sono la testimonianza dei progressi raggiunti dall’industria automobilistica. Ma anche della maggiore attenzione rispetto al tema della mobilità affinché sia un diritto accessibile per le persone alle prese con una disabilità. Di interessante c’è appunto l’aumento delle opzioni disponibili per adattare il veicolo sulle base di esigenze specifiche. Andiamo allora alla ricerca delle soluzioni che sono oggi ammessi ovvero degli adattamenti che si possono fare sulle auto per disabili.

ADATTAMENTI AUTO PER DISABILI: COSA SONO

Prima di entrare nel vivo degli adattamenti auto per disabili facciamo un passo indietro per inquadrare i progressi nell’ultimo decennio in termini di accessibilità e sicurezza, anche in scia delle disposizioni contenute nella ben nota legge 104 del 1992. In linea di massima possiamo suddividere le auto per disabili in due categorie. La prima è quella delle vetture che consentono la guida autonoma. La seconda comprende invece i veicoli per il trasporto dei passeggeri. Disposizioni alla mano, le vetture destinate a persone con disabilità motorie devono essere dotate di specifici dispositivi che consentano un utilizzo sicuro e agevole del mezzo. Tra questi rientrano:

comandi semplificati al volante;

sistemi di controllo vocale per operazioni diverse;

dispositivi di sollevamento e trasferimento del passeggero;

pianali ribassati per un accesso agevole;

rampette e sistemi di scorrevolezza per carrozzine.

Rileviamo come in molti casi questi adattamenti siano così specifici da spingere a suggerire di ordinare la vettura direttamente alla casa automobilistica. In questo modo si ha la certezza della presenza di queste caratteristiche ovvero della perfetta integrazione e della completa funzionalità.

QUALI ADATTAMENTI AUTO PER DISABILI SONO POSSIBILI

Le auto progettate o modificate per soddisfare le esigenze dei disabili, con o senza agevolazioni fiscali, stanno diventando sempre più efficienti e funzionali. Anche e soprattutto per la rinnovata capacità di agevolare l’accesso e il trasporto di carrozzine, sia manuali sia elettroniche. Soluzioni come pianali ribassati e rampe pieghevoli consentono ai veicoli di accogliere con facilità attrezzature anche di grandi dimensioni. Tra gli adattamenti auto per disabili più comuni troviamo:

cambi e frizioni automatici;

dispositivi di controllo per luci, suoni, accelerazione e frenata;

modifiche alla carrozzeria come sedili scorrevoli e girevoli, pedane specifiche, bracci sollevatori e scivoli retrattili;

sistemi di sicurezza come ancoraggi per carrozzine;

come ancoraggi per carrozzine; cinture di sicurezza speciali.

Le modifiche apportate ai veicoli devono essere sempre specificate nella carta di circolazione del veicolo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti garantisce flessibilità riguardo agli adattamenti dei veicoli, purché tali modifiche siano funzionali alla specifica disabilità del fruitore.

ADATTAMENTI AUTO PER DISABILI: LA PROCEDURA DA SEGUIRE

L’adattamento di un’auto per persone con disabilità è un procedimento che richiede pianificazione e attenzione ai dettagli. Dopo aver ottenuto l’approvazione dalla Commissione medica locale occorre rivolgersi a un’officina specializzata per eseguire le modifiche richieste. La selezione degli allestimenti dipende da più fattori, tra cui il tipo e il grado di disabilità del conducente e la tipologia del veicolo stesso. Mentre alcune auto nuove possono offrire soluzioni predefinite per le persone con disabilità, altri richiedono interventi personalizzati, sempre basati su standard approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tutte le modifiche o gli adattamenti devono essere effettuati in officine autorizzate e quindi registrati nella documentazione del veicolo. La Commissione medica locale ricopre un ruolo centrale in questo processo. Fornisce infatti le certificazioni che attestano la gravità della disabilità e le relative necessità di adattamento. Una volta completate le modifiche, il veicolo deve essere sottoposto al collaudo certificato dalla Motorizzazione civile. A quel punto si procede con l’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo.

ESEMPI ADATTAMENTI AUTO PER DISABILI

La presenza di un pianale ribassato consente alle persone con disabilità di accedere più agevolmente all’auto, soprattutto quando si trovano in carrozzina. Il tutto è reso possibile dall’abbassamento del piano di carico che aumenta lo spazio in altezza e riduce l’inclinazione della rampa. Oltre al pianale ribassato, possono essere apportate altre ottimizzazioni, come il ribassamento degli ammortizzatori. Questi veicoli possono offrire anche funzionalità extra come verricelli elettrici, sistemi automatizzati di apertura della rampa e dispositivi di sicurezza aggiuntivi. Sono molte le aziende che propongono soluzioni certificate per questi adattamenti auto per disabili, aderendo alle normative ISO in materia di qualità e ambiente.