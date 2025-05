Auto in Italia sempre più vecchie: età media record di 13 anni

Nel 2024 il parco auto italiano ha raggiunto un record negativo mai toccato prima: 13 anni di età media. Le auto diventano sempre più vecchie, mentre il mercato del nuovo resta fermo ai livelli del 2023 e le rottamazioni non tengono il passo. Il parco circolante continua ad aumentare, superando i 41 milioni di unità, e gli italiani spendono sempre di più per far fronte a carburanti, manutenzione e tasse. Un mix che peggiora la qualità del parco auto nazionale e solleva preoccupazioni su sicurezza, efficienza e impatto ambientale.

IL MERCATO DEL NUOVO NON DECOLLA E IL PARCO AUTO È SEMPRE PIÙ VECCHIO

Nel 2024 le nuove immatricolazioni auto in Italia si sono fermate a 1,6 milioni di unità, appena lo 0,7% in più rispetto al 2023. Un dato che conferma la stagnazione del mercato, ben lontano dai 2 milioni dell’epoca d’oro (2000-2010) e dagli 1,9 milioni del triennio pre-Covid (2017-2019). Anche la cosiddetta ‘domanda netta‘, ovvero le auto nuove al netto di quelle radiate, è risultata modesta: appena 350.000 unità, complice un numero di radiazioni tra i più bassi degli ultimi 20 anni.

Come detto, l’età media delle auto circolanti in Italia ha toccato la quota record dei 13 anni nel 2024, due mesi in più rispetto al 2023. È il valore più alto mai registrato, segnale di un parco sempre più anziano e meno sicuro. Un quarto delle auto in circolazione (24%) è ancora omologato Euro 0, 1, 2 o 3, cioè ha almeno 19 anni. Nonostante la scarsa domanda di nuove vetture, il parco auto continua ad allargarsi: si è passati da 41 a 41,3 milioni di veicoli, con un rapporto record di 701 auto ogni 1.000 abitanti, il più alto in Europa secondo le dichiarazioni ACI.

L’USATO DOMINA, MA GLI ACQUISTI RESTANO LOCALI

L’unico segmento in crescita netta è quello dell’auto usata, con oltre 3,15 milioni di passaggi di proprietà (+8,5% sul 2023). Il rapporto tra auto usate vendute e nuove immatricolate è salito a 1,98: per ogni auto nuova, quasi due cambiano proprietario sul mercato dell’usato. Da notare che il 78% di queste compravendite resta nella stessa Regione, segno di una forte territorialità anche nei mercati locali.

CRESCONO COSTI E TASSE SULL’AUTO

Nel 2024 gli italiani hanno speso 165 miliardi di euro per le auto (+3% rispetto al 2023), con una spesa media annuale di circa 4.000 euro per veicolo. Le principali voci: 53 miliardi per acquisto e ammortamento, 41 miliardi per carburanti e 29 miliardi per manutenzione e riparazioni. Parallelamente, anche il gettito fiscale generato dall’auto è cresciuto, arrivando a 71 miliardi di euro (+2,2%): la fetta più grande proviene dai carburanti (39 miliardi), seguita da IVA (9,8 miliardi) e bollo auto (7,5 miliardi).