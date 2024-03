Sicurezza stradale: ASPI e Polstrada in 200 scuole, DEKRA plaude all’iniziativa

Prosegue il tour nelle scuole di Polizia stradale e ASPI – Autostrade per l’Italia per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Il progetto didattico e culturale “Non chiudere gli occhi” prevede un percorso interattivo composto da workshop didattici, eventi live e un contest dedicato ai partecipanti che durerà fino a maggio. Sono coinvolti più di 200 istituti scolastici selezionati sui territori attraversati dalla rete ASPI e oltre 12.000 ragazzi che frequentano gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Il progetto ha il sostegno di numerosi player che operano nell’ambito della sicurezza stradale: tra questi DEKRA Italia, che attraverso il suo presidente Toni Purcaro ha voluto manifestare tutto il suo apprezzamento per il l’importante iniziativa.

SICUREZZA STRADALE: INCIDENTI PRIMA CAUSA DI MORTE FINO AI 30 ANNI DI ETÀ

Da anni la Polizia stradale è costantemente impegnata in progetti volti ad accrescere la consapevolezza del pericolo che si corre sulla strada a causa di condotte scorrette o azzardate. Non è un mistero, infatti, che sia l’attività di prevenzione la via privilegiata per contrastare l’incidentalità stradale che, per i giovani fino a 30 anni, rappresenta la prima causa di morte. Prevenzione da attuarsi non solo attraverso un’azione di controllo capillare, ma anche attraverso la modifica dei comportamenti dei conducenti. Per tale ragione la Polizia stradale organizza e partecipa a progetti di sensibilizzazione quale è appunto “Non chiudere gli occhi”, portati avanti con i partner istituzionali e storici come Autostrade per l’Italia per promuovere la cultura della legalità.

SICUREZZA STRADALE, L’IMPEGNO DI ASPI: PREVENZIONE E INFRASTRUTTURE

“Per ASPI la sicurezza è la priorità“, ha affermato la presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri, presentando l’iniziativa. “Lavoriamo quotidianamente per innalzare i livelli di sicurezza a tutela degli utenti e di chi ogni giorno lavora sulle nostre infrastrutture. Grandi passi avanti in questo senso sono stati fatti anche grazie al supporto delle nuove tecnologie, ma molta strada è ancora da percorrere. Occorre infatti anche un grande cambiamento culturale in tema di sicurezza, a cui stiamo attivamente contribuendo con le nostre campagne rivolte, in particolare, alle giovani generazioni. Un obiettivo sfidante che, insieme alla Polizia di Stato, continueremo a perseguire con grande determinazione”.

Parole condivise dall’amministratore delegato di ASPI, Roberto Tomasi: “La sicurezza in strada è nelle nostre mani. Tutti, soprattutto i più giovani, devono essere consapevoli dei pericoli che si corrono al volante e delle possibili conseguenze di ogni comportamento scorretto. La guida sicura deve diventare una prassi consolidata, è responsabilità sociale, rispetto per la vita. Per questo motivo progetti come questo assumono un significato ancora più importante. Oltre alla importante collaborazione con la Polizia di Stato, per noi è prioritario investire in infrastrutture moderne e sicure, ma anche nell’educazione stradale e nelle buone pratiche al volante”

COSA PREVEDE IL PROGETTO DI POLSTRADA E ASPI NELLE SCUOLE ITALIANE

Il progetto in oltre 200 scuole italiane prevede un test personalizzato, da seguire in aula individualmente su smartphone, che porta ogni ragazzo guidato dal docente a seguire da vicino i temi sulla sicurezza stradale. Con il supporto dei professori, i giovani possono poi approfondire lo studio con workshop e materiale educativo multimediale predisposto da ASPI (info sul sito ufficiale). Volto dell’iniziativa è il giovane attore Giacomo Giorgio, noto al pubblico per la sua partecipazione da protagonista alle fiction Mare Fuori, Doc – Nelle tue mani e Noi siamo leggenda. In alcune tappe sarà presente anche la campionessa paralimpica Ambra Sabatini per condividere dal vivo un momento di dialogo e consapevolezza.

DEKRA PLAUDE ALL’INIZIATIVA: “LA SICUREZZA STRADALE È UN DIRITTO DI TUTTI”

Come detto all’inizio, in merito all’iniziativa organizzata da Polstrada e Aspi per sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza stradale è intervenuto anche Toni Purcaro, executive vice-president DEKRA Group e presidente DEKRA Italia (foto in alto). Purcaro ha dichiarato di sostenere pienamente l’idea che l’apprendimento debba essere un’esperienza dinamica e coinvolgente, e crede che progetti come questo possano ispirare cambiamenti positivi a partire dalle giovani generazioni: “Noi di DEKRA siamo convinti che questo progetto contribuirà in modo significativo alla crescita e allo sviluppo personale degli studenti coinvolti, verso una maggiore cultura della sicurezza stradale. Auspichiamo che questo modello di coinvolgimento possa essere esteso a livello nazionale, offrendo al maggior numero di studenti possibile l’opportunità di accedere a esperienze educative innovative e motivanti”

“La mobilità dei giovani“, ha ricordato il manager, “è stata al centro del Rapporto DEKRA sulla sicurezza stradale perché crediamo che loro possano essere attori protagonisti della sostenibilità e diventare ambasciatori della sicurezza. L’educazione stradale e sociale delle nuove generazioni, insieme al consolidamento del sistema valoriale, sono i focus su cui è necessario un coinvolgimento proattivo di famiglie, scuole, enti territoriali e aziende automotive. È altresì importante supportare il processo di maturità dei ragazzi alla guida rendendoli consapevoli dei rischi legati al loro stile di vita con l’obiettivo di formare utenti più responsabili sulle strade, anche attraverso la promozione dei buoni comportamenti“.