Area sosta camper Milano: dove trovarla

In cerca di un'area sosta camper a Milano? Vi spieghiamo dove trovarla fornendo indirizzi e numeri di telefono delle strutture

Milano non è esattamente una meta per camperisti, tuttavia le aree per la sosta dei camper non mancano, distribuite in varie zone del capoluogo lombardo e ben collegate alle tangenziali di accesso alla città. Ci sono sia strutture attrezzate con tutti i comfort che semplici parcheggi. Scopriamo dove trovare un’area sosta camper a Milano.

SOSTA CAMPER SU SUOLO PUBBLICO: NORMATIVA E DIVIETI

Prima, però, un veloce ripasso della normativa italiana che regola la sosta camper su suolo pubblico. In realtà il Codice della Strada equipara i camper (o come sarebbe meglio dire autocaravan) alle comuni automobili, assoggettandoli pertanto agli stessi divieti e limitazioni, pur con alcune specificità: possono sostare ovunque sia consentito ma senza oltrepassare con la loro sagoma la segnaletica orizzontale, non devono essere usati per attività di campeggio (ammessa solo nelle aree di sosta attrezzate), pagano una tariffa maggiorata del 50% sulle strisce blu (ma solo se lo stallo di sosta è di dimensioni maggiori rispetto agli altri) e devono rispettare la sosta a rotazione ma solo se questa riguarda tutti i veicoli. È infatti vietato introdurre un limite d’orario alla sosta dei camper se tale vincolo è valido solo per i camper stessi. Per approfondimenti vi rimandiamo all’articolo 185 del CdS.

AREA SOSTA CAMPER: COME DEVE ESSERE

Un altro articolo del Codice della Strada, precisamente il 7 comma 1 lettera h) autorizza i Comuni a istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan (camper). Ovviamente l’eventuale presenza di un’area attrezzata non vieta di parcheggiare il camper sulle strade pubbliche del territorio comunale, se la segnaletica lo consente. L’art. 378 del regolamento di attuazione del codice stradale stabilisce invece i criteri per la realizzazione, lungo strade e autostrade, nelle aree di sosta camper, degli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni dei veicoli, nonché le tariffe per l’uso di tali impianti. Sono stabiliti anche i criteri per l’istituzione da parte dei Comuni di analoghe aree attrezzate nell’ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

AREA SOSTA CAMPER MILANO: DOVE SI TROVA?

Ed eccoci finalmente col l’elenco delle aree di sosta camper a Milano, completo di indirizzi, numeri di telefono e, ove presente, sito web di riferimento. Le tariffe sono indicative, per informazioni più precise contattate direttamente le strutture.

– New Park: via Luigi Tukory 6 (zona Bovisa, Milano nord), tel. +39 02.6453053 / +39 377.7081657, email: newparkmilano@yahoo.it, sito internet.

Area sosta camper e rimessaggio, si estende in un area di 12.000 mq completamente illuminata e asfaltata. L’area sosta è aperta tutti i giorni 24 ore su 24, solo il rimessaggio rimane chiuso dalle 20:30 alle 22:00 per pulizie piazzale e prove collegamenti antifurto. Provvista di antifurto perimetrale collegato con Metronotte e Carabinieri, di notte vigila una guardia con cani addestrati. Tariffa giornaliera area sosta (carico/scarico, WC, docce con acqua calda, corrente): 30 euro.

– Area rimessaggio Ripamonti: via Giuseppe Ripamonti 481 (Milano sud), tel. +39 02.5391850 / +39 347.1348230, email: andreini.vito@tiscali.it.

Area attrezzata di sosta presso rimessaggio camper (seguire l’indicazione Imballaggi Ripamonti), recintata e sorvegliata H24, con carico acqua, scarico cassetta WC, scarico pozzetto, allacciamento elettrico, servizi igienici con WC, docce fredde e calde, illuminazione. Tariffa giornaliera area sosta: 20 euro + 5 di elettricità.

– Camping Milano: via Gaetano Airaghi 61 (zona Quinto Romani, Milano ovest), tel: +39 02.48207017, email: info@campingmilano.com, sito internet.

Campeggio 4 stelle, situato a pochi km dalla fiera di Rho e dal centro di Milano, facilmente raggiungibile con la tangenziale, aperto tutto l’anno. Sono disponibili circa 130 piazzole per tende, camper e caravan. Dispone anche di un’ampia area per il rimessaggio di camper, caravan, barche, carrelli e furgoni, coperta o scoperta, con carico e scarico acqua e videosorveglianza. La sosta giornaliera con il camper costa 13 / 11 / 10 euro in base alla stagione (per i camper fino a 8 metri) o 20 / 18 / 17 euro (camper oltre 8 metri).