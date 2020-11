Sosta camper: nessun limite d’orario anche in zone turistiche

Per quanto riguarda la sosta dei camper non può essere imposto un limite d'orario diverso dagli altri veicoli, anche nelle zone turistiche

Nessun limite d’orario alla sosta dei camper anche laddove i Comuni, e in particolare le località turistiche, vorrebbero introdurre dei vincoli. È quanto ha stabilito di recente il giudice amministrativo di Trento accogliendo le rimostranze dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nei confronti di un comune trentino che, basandosi su un parere favorevole del MIT, aveva imposto, limitatamente ai soli camper, una permanenza massima di tre ore in alcuni stalli di sosta, non applicando la stessa misura alle altre vetture.

SOSTA CAMPER: LIMITI UGUALI AGLI ALTRI VEICOLI

E invece il tribunale di Trento ha stabilito che una cosa del genere non si può fare, in quanto genera un’illegittima disparità di trattamento tra gli ‘autocaravan’ (come definisce i camper il Codice della Strada) e le altre vetture. Ricordiamo infatti che in base all’articolo 185 comma 1 CdS i camper, ai fini della circolazione stradale, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Ammesso, come precisa il successivo comma 2, che il mezzo sia in grado di poggiarsi al suolo solo con le ruote, non emetta deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupi la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. Quindi il sol fatto di avere un’attrezzatura interna non può generare discriminazioni se il camper viene utilizzato solo per il trasporto e non per una permanenza stabile con scarichi di residui organici, cucine o bivacchi esterni.

SOSTA CAMPER: LE RAGIONI DEI COMUNI

D’altra parte è anche vero, come sottolinea giustamente un articolo del Sole 24 Ore, che spesso le zone più panoramiche e i luoghi dove iniziano percorsi pedonali o escursionistici hanno ridotti spazi di sosta, nei quali risulta necessario garantire un’accettabile rotazione. E i camper, anche quelli che non fungono da abitazione semi-permanente (a volte anche senza il semi), per loro natura consentono una più lunga permanenza e, di conseguenza, una minore fruibilità degli spazi di sosta. È quindi ragionevole che i Comuni, in presenza di valide e non arbitrarie motivazioni, possano prevedere sistemi di controllo che garantiscano una maggiore rotazione degli stalli, specie in presenza di superfici di sosta molto limitate.

AREE ATTREZZATE A SOSTA E PARCHEGGIO DEI CAMPER

Ricordiamo infine che l'articolo 7 comma 1 lettera h del Codice della Strada autorizza i Comuni a istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio degli autocaravan. E che per l'art. 185 comma 3, nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, ai camper si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.