Alpine A110 S: nel test dell’alce va maneggiata con cura

La Alpine A110 S nel test dell’alce arriva molto vicina al record, ma si dimostra anche un’auto che non va presa alla leggera, soprattutto nei primi km. E’ ben bilanciata e come poche altre abbina una ragguardevole potenza, motore centrale e appena 1100 kg di peso. Il rischio, come si vede nel test della Alpine 110 S è non essere pronti alla rapidità delle reazioni dell’auto. Il test permette di verificare a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nella manovra di evitamento ostacolo più nota al mondo. La Alpine A110 S 2023 è la più agile nello slalom e quasi la più veloce nella manovra di evitamento, ma con le considerazioni che riportiamo di seguito. Ecco il video del test realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESP. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

In questo test la tendenza al sottosterzo (l’auto scivola verso l’esterno, percorrendo una curva più ampia di quella impostata con il volante) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici nei cambi di direzione. Oltre al test dell’alce, la Alpine A110 S è stata valutata anche nello slalom tra i coni a velocità costante. Ecco com’è andata la prova Alpine A110 S 2023 nel video qui sotto.

TEST EVITAMENTO OSTACOLO ALPINE A110 S 2023

Il test Alpine A110 S è avvenuto con pneumatici ad alte prestazioni Michelin Pilot Sport Cup 2 doppia misura (215/40 R18 anteriori e 245/40 R18 posteriori) e assetto sportivo che prevede -2 cm in altezza e molle più rigide rispetto alla versione standard. E’ un’auto in cui i colleghi spagnoli hanno riposto grandi aspettative, provando a battere il record di Tesla Model 3 e Tesla Model Y nello stesso test di evitamento. “E’ un’auto super precisa, veloce e tremendamente agile” ma non bisogna sottovalutarla, infatti alla velocità di 88 km/h la Alpine si ribella: “Ho sterzato in modo brusco per vedere se si attivava l’ESP e non è stato così”, commenta il giornalista, dimostrando che se si esagera bisogna saper gestire quel margine di controllo affidato al conducente. Il test viene infatti superato a 80 km/h, una velocità molto alta e appena sotto a quella delle auto più veloci, le due Tesla. Chi si mette al volante della Alpine 110 S per la prima volta deve ricordare che: “se non conosci le reazioni dell’auto, devi fare un po’ di controsterzo, che può rendere più difficile la manovra di evitamento”.

TEST SLALOM ALPINE A110 S 2023

Il test dello slalom tra i coni con la Alpine A110 S conferma la sua agilità e il rollio quasi inesistente. “Il controllo di stabilità non entra in funzione quasi mai, grazie anche al grip delle gomme”. Al termine della prova la Alpine scavalca le auto già provate dal magazine e si piazza in cima con appena 21,6 secondi per completare il percorso.