Acquisto auto online: “clienti BEV” meno soddisfatti di quelli tradizionali

L’acquisto online di auto elettriche richiede molte più info dei veicoli tradizionali: ecco quali sono i migliori siti web nell’indagine JD Power

L’acquisto auto online, o comunque le fasi iniziali di scelta e prenotazione, sono sempre più diffuse tra i brand premium e generalisti. Con lo shortage e i ritardi delle consegne, i clienti fanno riferimento principalmente ai siti web ufficiali e alle piattaforme di comunicazione dei Costruttori per restare aggiornati. L’indagine JD Power ha chiesto ai clienti USA quanto sono soddisfatti della loro esperienza: i brand americani risultano meno bravi di quelli europei e asiatici.

ACQUISTO AUTO ONLINE: L’INDAGINE JD POWER SUI SITI WEB DEI COSTRUTTORI

Lo studio JD Power di valutazione dei siti web delle Case auto ha analizzato le risposte di 11.398 volontari che hanno acquistato un nuovo veicolo negli ultimi 24 mesi. L’indagine svolta da aprile a maggio 2022 dà un punteggio all’utilità dei siti web dei produttori auto durante il processo di acquisto di un nuovo veicolo basandosi su quattro aspetti, che in ordine di importanza sono:

– informazioni e contenuti presenti;

– aspetto del sito;

– navigazione;

– velocità di consultazione.

“I consumatori non vogliono visitare più siti durante la ricerca di un veicolo”, dichiara Eric McCready, director of digital solutions J.D. Power. “Oltre la metà degli acquirenti BEV utilizzano strumenti per le specifiche tecniche e c’è un’opportunità per i produttori di migliorare l’esperienza di acquisto fornendo dettagli su autonomia, tempo per caricare, i punti di ricarica e i calcolatori che danno le informazioni sul credito d’imposta e il risparmio di carburante”. La soddisfazione media dei consumatori che accedono ai siti web delle Case auto è di 711/1000 per il segmento premium e 705/1000 per il segmento del mercato di massa. Un punteggio buono, ma in calo rispetto all’indagine precedente 13 e 6 punti.

I MIGLIORI SITI WEB PER L’ACQUISTO AUTO ONLINE “DI MASSA”

Tra le auto del mercato di massa non c’è un Brand USA, ma Kia (729 punti) in testa alla classifica come migliore sito web per l’acquisto online. Il brand coreano è stato in testa anche alle classifiche JD Power sulla qualità per diversi anni. Al secondo posto tra i siti web migliori c’è Subaru (724), che precede Jeep (721) all’ultimo gradino del podio. Complessivamente sono 11 i Brand di auto con un voto sopra la media, di cui 7 americani. In coda alla classifica nell’immagine qui sotto, Volkswagen, Mini e Mazda con i punteggi più bassi.

I MIGLIORI SITI WEB PER L’ACQUISTO AUTO PREMIUM ONLINE

Per gli automobilisti americani, Lincoln (737) è il Brand premium con il migliore sito web, ma il nazionalismo si esaurisce presto. Nelle prime 9 posizioni sopra la media solo Cadillac (719) batte bandiera americana. I principali brand tedeschi (BMW, Audi e Mercedes) assieme a Lexus e Acura, precedono Tesla all’8^ posto e Land Rover al 9^. Alfa Romeo chiude la classifica dal 15^ posto, preceduta da nomi altisonanti, come Volvo e Genesis. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.