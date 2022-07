Auto elettriche: sconto sul prezzo o credito d’imposta? Lo studio USA

Uno studio della George Washington University confronta sconto sul prezzo e credito d’imposta negli USA per l’acquisto di auto elettriche

Il sistema di incentivazione all’acquisto di auto elettriche negli USA è nel principio peggiore di quello adottato in Italia. Mettendo a confronto infatti il bonus all’acquisto come sconto sul prezzo e lo sconto come credito d’imposta, uno studio della George Washington University, ha stabilito che lo sconto sul prezzo farebbe vendere più auto e le casse federali avrebbero 2 miliardi di dollari in più. Ecco le differenze rispetto agli incentivi auto negli USA e i dettagli della ricerca universitaria.

NEGLI USA LO SCONTO SUL PREZZO E’ PREFERITO ALLA DETRAZIONE D’IMPOSTA

Gli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche e plug-in negli USA oggi prevedono uno sconto di 7500 $, di cui però l’acquirente non beneficia subito. Per usufruire della detrazione sulle imposte federali, i contribuenti dovranno infatti attendere la dichiarazione dei redditi. Un blocco che difatti ha impattato fortemente sul bacino di acquirenti in proporzione alla loro capacità di acquisto. Anche per questo motivo è prevista una profonda riforma agli incentivi USA con il disegno di legge soprannominato Clean Energy for America, di cui parliamo ai prossimi paragrafi. Come riporta Green Car Reports, la ricerca della George Washington University ha coinvolto acquirenti di auto intervistati per lo studio che hanno ammesso di preferire sconti immediati alle detrazioni fiscali, valutandoli in media più vantaggiosi di:

– 580 $ rispetto alle esenzioni dell’imposta sulle vendite;

– 1.450 $ rispetto ai crediti d’imposta;

– 2.630 $ in più rispetto alle detrazioni fiscali;

Lo sconto immediato all’acquisto delle auto elettriche o plug-in, secondo lo studio USA avrebbe portato nelle casse del governo federale 2 miliardi $ o 1.440 $ per ogni auto venduta dal 2011 al 2019.

NUOVI INCENTIVI AUTO ELETTRICHE NEGLI USA MA SOLO CON CREDITO D’IMPOSTA

Non è un caso se da tempo il sistema di incentivi all’acquisto delle auto elettriche sia destinato a cambiare tramite un disegno di legge portato al Congresso. Le novità puntano ad aumentare le vendite di auto elettriche e plug-in tra i privati, ma sempre tramite il credito d’imposta (che incentiva anche alla dichiarazione dei redditi) e incentivare l’industria attraverso:

– aumento del credito d’imposta da 7000 $ a 10000 $,

– credito d’imposta di 12500 $ per le auto costruite da aziende i cui lavoratori sono iscritti a un sindacato (Tesla e Volkswagen America sarebbero quindi escluse);

– prezzo massimo di acquisto dell’auto fissato a 80000 $;

– abolizione del precedente blocco che prevedeva l’interruzione degli incentivi per le Case con oltre 200 mila vendite.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE IN ITALIA

Il sistema di incentivi acquisto auto elettriche e a basse emissioni (anche in leasing) in Italia si basa esclusivamente su bonus applicato al prezzo di vendita. Inoltre, per andare incontro alle criticità che sta affrontando l’industria automotive sono stati allargati gli incentivi anche alle auto ICE a basse emissioni (fondi prevedibilmente esauriti in poche ore) e con l’obbligo di immatricolazione delle auto esteso da 6 a 9 mesi dall’acquisto. In particolare i fondi previsti in Italia fino al 2024 sono così ripartiti:

– 5.000 euro con rottamazione e 3.000 euro senza rottamazione per autoveicoli M1 Euro 6 con emissioni 0-20 g/km;

– 4.000 euro con rottamazione e 2.000 euro senza rottamazione per autoveicoli M1 Euro 6 con emissioni 21-60 g/km;

– 2.000 euro solo con rottamazione per autoveicoli M1 Euro 6 con emissioni 61-135 g/km.

