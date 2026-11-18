Le stime preliminari diffuse da ACI e Istat mostrano risultati controversi: a una positiva diminuzione del numero delle vittime stradali in Italia (-3,1%), nel primo semestre 2026 si contrappone un forte aumento sia degli incidenti che dei feriti: rispettivamente +7,5% e +7,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Ancora più marcato il calo dei morti (-6,8%), che è l’aspetto più importante, mentre i feriti sono anch’essi scesi del -1,2%. Sembrerebbero dunque che le discusse modifiche al Codice della Strada introdotte due anni fa abbiano parzialmente raggiunto l’obiettivo di limitare il numero dei morti, senza però ridurre incidenti e feriti. Dovendo scegliere, è comunque meglio che siano diminuite le vittime anziché gli incidenti, anche se va considerato un aspetto fondamentale: i dati ACI-Istat contano come “vittime” solo quelle quelle che risultano decedute entro il trentesimo giorno dall’evento. Il dato potrebbe quindi risultare sottostimato.

INCIDENTI STRADALI IN ITALIA: -3% DI VITTIME NEL PRIMO SEMESTRE 2026

Dunque, ricapitolando: in base ai dati ACI-Istat del primo semestre 2026, tra gennaio e giugno di quest’anno si sono verificati 89.754 incidenti con lesioni a persone (+7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025), con 120.824 feriti (+7,7%) e 1.297 decessi (-3,1%). In media, ogni giorno si sono contati 496 incidenti, 668 feriti e oltre 7 vittime, pari a quasi 21 incidenti e quasi 28 feriti ogni ora, una vittima ogni quattro ore.

Guardando agli ultimi due decenni, le vittime di incidenti stradali in Italia si sono ridotte del 60,1% rispetto al primo semestre 2001. Negli ultimi anni, tuttavia, il progresso è rallentato. Rispetto al primo semestre del 2019, anno di riferimento scelto dalla Commissione UE per il programma ‘Road Safety Policy Framework 2021-2030‘ che punta a ridurre del 50% le vittime e i feriti gravi entro il 2030, si osserva, infatti, un aumento degli incidenti (+7,3%) e dei feriti (+3,3%), a fronte di una più marcata riduzione dei decessi (-15,5%). La diminuzione delle vittime rappresenta un progresso verso gli obiettivi europei, ma il percorso per dimezzare i morti sulle strade entro il 2030 resta ancora impegnativo e probabilmente non raggiungibile.

VITTIME IN CALO SOPRATTUTTO SU STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, AUMENTANO IN AUTOSTRADA

Esaminando più nel dettaglio i numeri ACI-Istat sugli incidenti in Italia nel periodo in esame, rispetto al primo semestre del 2025 le vittime sono aumentate sulle autostrade (+1,3%), mentre sono diminuite sulle strade urbane (-5,1%) e su quelle extraurbane (-2,1%).

Nel complesso, gli incidenti avvengono più spesso sulle strade urbane (75,3%), ma quasi la metà delle vittime (48,4%) si registra sulle strade extraurbane, dove gli impatti, a causa della maggiore velocità, risultano mediamente più gravi. Questo dimostra che in sede di revisione del Codice della Strada si poteva fare qualcosa di più sul tema della velocità. Il confronto con il 2019 mostra, tuttavia, una situazione più favorevole per tutte le tipologie di strada: le vittime sulle autostrade risultano inferiori del 18,6%, mentre il calo si attesta al 14,5% sulle strade extraurbane e al 15,7% su quelle urbane.

TRAFFICO IN CALO SULLA RETE EXTRAURBANA

Nei primi sei mesi del 2026, il traffico sulla rete extraurbana principale è risultato in calo rispetto all’omologo periodo dell’anno prima. Il risultato è sintesi di una crescita di poco meno del 2% per i veicoli pesanti e di una diminuzione più consistente per i veicoli leggeri. Per quanto riguarda le percorrenze autostradali, nei primi sei mesi del 2026 si è rilevato un aumento dello 0,1%, determinato principalmente dall’incremento del traffico dei veicoli pesanti (+2,4%), a fronte di una contrazione dei veicoli leggeri (-0,3%).