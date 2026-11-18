La tutela dei consumatori che acquistano un’auto nuova o usata a rate con finanziamento compie un passo avanti. Con la Circolare 73 del 29 ottobre 2026, l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha introdotto l’obbligo di formazione e aggiornamento professionale specifico per i dipendenti e i collaboratori dei fornitori di beni e servizi che operano come intermediari del credito a titolo accessorio, tra cui rientrano a pieno titolo i concessionari e i venditori di veicoli.

FINANZIAMENTI AUTO: FORMAZIONE DEI VENDITORI, LA VUOLE L’UE

La misura recepisce le novità legate all’attuazione della direttiva europea sul credito ai consumatori (CCD2) e al decreto legislativo di adeguamento: punta a correggere le distorsioni e le criticità spesso emerse nella commercializzazione dei “finanziamenti capestro” legati all’acquisto delle vetture.

Dalla data di entrata in vigore fissata al 31 marzo 2027, le reti di vendita delle concessionarie dovranno assicurare che il personale addetto al contatto con il pubblico segua percorsi formativi mirati.

UNO SCUDO PER L’AUTOMOBILISTA

I programmi di studio obbligatori riguarderanno la conoscenza approfondita delle forme contrattuali di credito, la trasparenza delle condizioni economiche, la prevenzione del sovraindebitamento e le normative a tutela del cliente.

L’obiettivo è duplice: professionalizzare una figura, quella del venditore-finanziatore, che spesso agisce come primo punto di contatto per il credito al consumo, e offrire agli automobilisti una maggiore consapevolezza contrattuale, riducendo i rischi di clausole vessatorie o costi occulti nascosti nei preventivi per l’auto nuova o usata. L’inosservanza di tali obblighi formativi comporterà sanzioni amministrative pecuniarie e la segnalazione alle autorità competenti.

VA FORTE IL VALORE FUTURO GARANTITO, CAUTELA

Negli ultimi anni, le formule di acquisto basate sul Valore Futuro Garantito (VFG) hanno conquistato una fetta rilevantissima del mercato automobilistico, sia nel settore del nuovo che in quello dell’usato recente. Questa tipologia di finanziamento permette ai clienti di guidare vetture di fascia superiore a fronte di rate mensili apparentemente contenute, promettendo flessibilità al termine del contratto tra la restituzione, la sostituzione o il riscatto del veicolo.

Tuttavia, dietro la forte attrattiva commerciale di queste soluzioni si celano spesso meccanismi finanziari complessi, costi di gestione elevati, penali per il superamento dei km previsti e condizioni di usura che possono cogliere impreparato l’acquirente meno attento.

Proprio per questo motivo, l’estensione dell’obbligo formativo imposto dall’OAM assume un valore strategico fondamentale: i venditori dovranno illustrare con estrema chiarezza non soltanto i vantaggi immediati della maxirata, ma soprattutto i rischi legati all’impegno economico a lungo termine e alle reali condizioni di restituzione del mezzo.