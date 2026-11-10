Sciopero ATM 13 novembre 2026: orari e fasce del fermo a Milano

Sciopero del trasporto pubblico locale venerdì 13 novembre 2026 a Milano: i lavoratori del gruppo ATM potrebbero incrociare le braccia per 24 ore, pertanto il regolare funzionamento di metro, bus e tram in città sarà a forte rischio. L’agitazione è stata organizzata dai sindacati AL Cobas e Confial Trasporti. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero “contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM” e tra le altre cose per la “sicurezza dei lavoratori dalle aggressioni, fruizione ferie, conversione in full time dei part time e aumento salariale di 150 netti euro netti“.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI MILANO, GLI ORARI GARANTITI

L’Azienda Trasporti Milanesi ha confermato lo sciopero nei giorni scorsi, avvisando che le corse verranno garantite in due fasce orarie: metro, tram e bus funzioneranno dall’apertura fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. Negli altri orari lo svolgimento dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.

Il comparto ferroviario lavorerà regolarmente per l’intera giornata: convogli regionali e linee del Passante Ferroviario Trenord circoleranno senza limitazioni. Si consiglia comunque ai viaggiatori di monitorare i canali di comunicazione ufficiali di ATM nelle ore precedenti all’inizio dell’agitazione. Non è ancora chiaro, invece, se il servizio di ATM a Milano si fermerà nuovamente venerdì 20 novembre in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil.

SCIOPERO ATM MILANO: LE ALTERNATIVE A METRO E BUS

Qualora lo sciopero dell’ATM dovesse rendere difficoltosa la mobilità a Milano, sono disponibili le seguenti alternative a metro e bus: