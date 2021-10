Accessori camper per l’inverno: quali sono quelli indispensabili

Scegliere di viaggiare d’inverno comporta una serie di precauzioni aggiuntive. La dotazione di accessori camper adatti mette al riparo da sorprese

Negli ultimi anni il camper è diventato uno dei mezzi di trasporto preferiti dagli automobilisti, in particolare nella bella stagione. Soprattutto se equipaggiato con gli adeguati accessori camper, offre grande libertà di movimento e garantisce il comfort necessario a tutti gli ospiti. Sole e caldo a parte, sempre più gruppi di famiglie o di amici scelgono di viaggiare con questo tipo di veicolo anche durante l’inverno. Di conseguenza vogliamo fornire una serie di consigli per viaggiare nelle migliori condizioni durante i mesi più freddi dell’anno. Quali sono gli accessori camper indispensabili per l’inverno?

ACCESSORI CAMPER PER CONTRASTARE IL FREDDO DELL’INVERNO

Va da sé che quando si viaggia in inverno fa molto più freddo rispetto alle altre stagioni dell’anno. Ma alcuni strategici accessori camper aiutano a mitigare la temperatura:

– riscaldatore portatile;

– panno per la protezione del parabrezza;

– tappeti o moquette;

– pala da neve e raschietto per il ghiaccio.

Di regola è consigliabile noleggiare o acquistare un camper che includa un impianto di riscaldamento. Ma se ne è sprovvisto oppure non è utilizzabile con il motore spento, è sempre possibile procurarsi un riscaldatore portatile. Tuttavia, ci sono altri modi per proteggersi dal freddo, almeno in parte, durante i viaggi in camper d’inverno. Ad esempio è consigliabile coprire il parabrezza con un panno per evitare la formazione di condensa che può causare un eccesso di freddo. Oppure migliorare l’isolamento interno con tappeti o moquette. È utile mantenere le prese d’aria e le ventole pulite e sgombre di neve. Così come isolare le finestre per evitare la dispersione di calore. Tra gli accessori camper per l’inverno, portare con sé una pala da neve e un raschietto per il ghiaccio sulla strada, da tirare fuori nel caso in cui il camper rimanga bloccato nella neve. Ed è sempre meglio evitare di parcheggiare il camper sotto o vicino agli alberi durante le nevicate.

ATTENZIONE AL GELO D’INVERNO, GLI ACCESSORI CAMPER PIÙ UTILI

Il passo in più che mette in crisi i viaggiatori d’inverno è il gelo. Se la temperatura scende sotto lo zero, l’acqua nel camper, acquistato o noleggiato che sia, può infatti gelare rapidamente, causando molti problemi durante il viaggio. Per questo motivo è importante attrezzarsi con gli accessori camper indispensabili, come:

– l’antigelo;

– le termocoperte per gli impianti a gas.

L’acqua gelata potrebbe espandersi e rompere i tubi della lavatrice e della lavastoviglie. L’acqua nella valvola di scarico del wc potrebbe solidificare così come le batterie potrebbero congelarsi. Per non parlare dei problemi che potrebbero subire gli impianti a Gpl. Ecco quindi che è necessario attrezzarsi adeguatamente per prevenire e affrontare i problemi con gli impianti idraulici per l’inverno. Mai come nel caso di un viaggio in inverno con la “casa mobile”, l’antigelo è allora un accessorio camper fondamentale. Al pari delle termocoperte per gli impianti a gas.

PNEUMATICI INVERNALI, ACCESSORI CAMPER FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

Sul versante sicurezza, l’attenzione più importante va riservata agli pneumatici invernali per camper. Sono obbligatori in Italia dal 15 novembre al 15 aprile, con un mese di deroga prima e dopo questa fascia temporale. Ricordando che il prefetto, in base all’articolo 6 del Codice della Strada, “può prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. L’alternativa alle gomme invernali sono le all season, ma che possono rivelarsi inadatte nelle situazioni metereologiche più impegnative. Meglio allora portare con sé le catene da neve. Un supplemento di attenzione va quindi riservato alle gomme adottate nei camper a noleggio e dunque testarne scelta e montaggio.

ALTRI ACCESSORI CAMPER CONTRO IL RISCHIO DI CONGELAMENTO

Viaggiare in inverno con il camper, per cui non occorrono patenti speciali, significa quindi dover fare i conti con temperature molto basse e con il rischio di gelate. Un aspetto da non sottovalutare è la lubrificazione delle guarnizioni di porte e serrature. In questo modo viene impedito al freddo di portare a compimento la propria aggressione. Abbiamo sottolineato l’esistenza del pericolo di congelamento dei liquidi. Ebbene, liberarsi regolarmente dell’acqua di scarico dal camper contribuisce a evitare che l’acqua si congeli al suo interno. Il passo in più è portare con sé, tra gli accessori camper, alcune dosi di sale grosso per ridurre il rischio. Il sale ha la proprietà di abbassare il punto di congelamento dell’acqua. Per lo stesso principio viene gettato sulle strade ghiacciate. Ma mai a scopo preventivo per evitare la formazione di una patina scivolosa sull’asciutto.

ACCESSORI CAMPER INDISPENSABILI PER LA PULIZIA

Che ci sia il sole cocente o siamo nel bel mezzo dell’inverno, uno degli aspetti più importanti quando si scelgono gli accessori camper per l’inverno da portare con sé è relativo alla pulizia. Pensiamo a:

– aspirapolvere portatile;

– tappetini in Pvc;

– detergente per il wc.

Prendersi cura del proprio camper in inverno significa anche tenerlo sempre pulito. In questo modo si evitano visitatori indesiderati, come animali, che cercano riparo dal freddo e sono attratti dai residui di cibo. Altrettanto importante è curare la pulizia dell’abitacolo affinché non entrino insetti. Un piccolo ma efficiente aspirapolvere portatile aiuta a risolvere queste incombenze. Anche i tappetini in Pvc si rivelano utili per la stagione invernale. Antiscivolo, proteggono l’auto da tutto lo sporco stagionale come neve, fango e tracce di ogni tipo. Fondamentale è la pulizia del wc con uno speciale detergente. In questo modo si evita l’accumulo di calcare al suo interno. Un consiglio che vale sempre. Anche al momento della scelta degli altri accessori camper per tutto l’anno.