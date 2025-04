10 consigli utili per combattere l’allergia in auto

Come combattere l’allergia in auto? Guidare durante la stagione dei pollini può trasformarsi in una vera sfida per chi soffre di allergie respiratorie. Per questo motivo, abbiamo preparato una guida con 10 consigli utili per eliminare polline e allergeni dall’auto. Tutto parte dall’origine del problema: l’aria si riempie di pollini, acari e altri allergeni che causano disagi a un numero sempre più alto di persone. Un veicolo trascurato può diventare una vera e propria trappola per chi soffre di allergie, ma con le giuste precauzioni è possibile trasformare l’abitacolo in un ambiente più sano e pulito tutto l’anno.

1. PREVENIRE GLI ATTACCHI DI ALLERGIA IN AUTO

Ogni automobilista sa bene quanto velocemente l’abitacolo dell’auto si riempia di polvere e sporco. Viaggiando con i finestrini aperti, tutto il pulviscolo, lo smog e i pollini presenti nell’aria penetrano all’interno, depositandosi su superfici e rivestimenti.

Questo rende l’ambiente poco salubre, soprattutto per chi soffre di allergie in auto. Una pulizia frequente dell’abitacolo, eseguita con un aspirapolvere potente, può fare davvero la differenza per mantenere gli interni più puliti e sani. Nel frattempo, se non li conosci, scopri subito i 10 errori da evitare nel lavaggio auto fai da te.

2. FILTRO ANTIPOLLINE CONTRO LE ALLERGIE IN AUTO

Il filtro antipolline rappresenta una delle soluzioni più efficaci per combattere le allergie in auto. Le auto di ultima generazione ne sono già equipaggiate, ma possederlo non basta: è fondamentale sostituirlo regolarmente, anche se il climatizzatore non viene utilizzato. Perché? Col tempo il filtro si riempie di polline, polvere, foglie secche e insetti, perdendo efficacia e peggiorando la qualità dell’aria all’interno dell’abitacolo.

Il cambio del filtro antipolline è un intervento semplice, veloce ed economico. Per una protezione ancora più efficace, meglio optare per un filtro antipolline a carbone attivo, capace di bloccare anche gli odori e le particelle più sottili.

3. PULIZIA DI CONDOTTI E BOCCHETTE DI AERAZIONE

Se durante l’anno non abbiamo prestato particolare attenzione alla manutenzione dell’auto, è probabile che i condotti dell’aria siano pieni di polvere e sporco. In questi casi è frequente la formazione di muffe, responsabili dei cattivi odori e della diffusione di aria malsana nell’abitacolo ogni volta che si accende il climatizzatore. Per questo è fondamentale intervenire con una pulizia e disinfezione approfondita dei condotti di aerazione.

È possibile agire con una spazzola morbida e sottile per rimuovere lo sporco visibile, ma il risultato migliore si ottiene smontando le bocchette dell’aria e pulendole con l’aiuto di un esperto. In alternativa, si può usare uno spray igienizzante specifico per climatizzatori auto, rapido e pratico da applicare.

4. FUMO E PELI DI ANIMALI PEGGIORANO I FASTIDI DELL’ALLERGIA IN AUTO

Trasportare animali in auto è inevitabile e in molti casi è irrinunciabile per chi vive un legame particolare con i suoi amici a 4 zampe. Tuttavia quando perdono pelo che si attacca alla tappezzeria l’ambiente rischia di diventare meno salubre con il passare del tempo. Il consiglio è quello di pulire più frequentemente gli interni dell’auto e di spazzolare gli animali almeno una volta a settimana per ridurre la quantità di peli in circolo.

Per quanto riguarda il fumo in auto, oltre ai noti danni alla salute, fumare all’interno del veicolo provoca cattivi odori persistenti, impregna i rivestimenti interni e peggiora notevolmente la qualità dell’aria a bordo. Ricordiamo inoltre che fumare in auto è vietato e sanzionabile quando sono presenti minori o donne in gravidanza.

5. IGIENIZZARE L’ABITACOLO CONTRO L’ALLERGIA

Una volta che il nostro abitacolo è stato ripulito accuratamente, dai tappetini ai poggiatesta, è il momento di procedere a un’igienizzazione con un prodotto specifico. In commercio si trovano degli spray a svuotamento totale: li si attiva e il contenuto fuoriesce completamente da solo. Saturano l’abitacolo abbattendo la carica batterica, sanificando le superfici e rimuovendo al tempo stesso eventuali cattivi odori. Si lascia agire per una decina di minuti la nuvola sprigionata dalla bomboletta (ovviamente rimanendo all’esterno dell’auto) e poi è sufficiente fare aerare l’abitacolo. Ovviamente su un’auto trascurata per anni, non ci si deve aspettare miracoli.

6. USARE IL CLIMATIZZATORE E IL RICIRCOLO

Durante il periodo della pollinazione quando si viaggia in auto è fortemente consigliato di tenere i finestrini chiusi. Se abbiamo pulito a fondo gli interni e cambiato il filtro antipolline potremo usare il climatizzatore per avere la temperatura ideale. Agendo in questo modo si manterrà l’aria interna il più possibile pulita, limitando i disagi delle allergie. Leggi anche qui come usare al meglio il climatizzatore.

7. ORARI MIGLIORI PER USARE L’AUTO IN PRIMAVERA

La concentrazione di pollini nell’aria raggiunge i livelli più alti durante le ore centrali della giornata. Per chi soffre di allergie stagionali, è consigliabile pianificare gli spostamenti in auto al mattino presto o in tarda serata, quando l’aria è più pulita. Naturalmente, non sempre è possibile evitare gli orari più critici, ed è proprio in questi casi che diventano fondamentali i consigli sulla pulizia dell’abitacolo e sull’efficienza del filtro antipolline. Nei giorni di massima concentrazione allergenica, può essere utile anche indossare una mascherina filtrante e degli occhiali da sole, che aiutano a ridurre l’esposizione diretta agli allergeni.

8. EVITARE I PARCHI E I PRATI

Nonostante tutti gli accorgimenti per rendere l’abitacolo quanto di più simile a una cellula protettiva è opportuno limitare ulteriormente il rischio di imbattersi nei pollini. E’ consigliabile evitare di passare da zone verdi, nelle quali sia stata da poco tagliata l’erba, evitando così parchi e viali alberati.

9. ANDARE AL MARE PER PREVENIRE LE ALLERGIE IN AUTO

Con l’inizio della bella stagione si è più propensi a trascorrere del tempo all’aria aperta e magari organizzare una gita fuori porta. Se si è affetti da allergie ai pollini è meglio preferire per le zone di mare piuttosto che per quelle di campagna. L’aria respirata in riva al mare è senza dubbio meno carica di pollini e sicuramente più piacevole da respirare.

10. EVITARE AUTODIAGNOSI ALLERGICHE

Sempre più italiani scoprono di essere allergici, anche se non hanno mai manifestato sintomi in passato. È infatti sempre più comune che, durante la stagione dei pollini, anche persone apparentemente non sensibili comincino a soffrire di disturbi respiratori, starnuti frequenti e irritazioni agli occhi. Il consiglio è quello di rivolgersi a uno specialista allergologo ed effettuare le prove allergiche, utili per identificare le sostanze che causano l’allergia. Solo così sarà possibile adottare misure mirate per proteggersi e migliorare la qualità della vita, anche all’interno dell’auto.