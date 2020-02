Passaggio di proprietà dell’auto: aggiornamento carta di circolazione

A seguito del assaggio di proprietà di un'auto è obbligatorio procedere all'aggiornamento della carta di circolazione, altrimenti si rischia una severa sanzione

È necessario e soprattutto obbligatorio provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione nel momento in cui si effettua un passaggio di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La richiesta di aggiornamento dev’essere inoltrata entro 60 giorni dall’atto notarile (autenticato) o dalla sentenza (giudizialmente accertata) attestante il trasferimento di proprietà. Il mancato aggiornamento della carta di circolazione determina l’applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni pecuniarie oltre al ritiro del documento ai sensi dell’articolo 94 del Codice della Strada.

AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ: DOCUMENTI

Per fare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione a seguito di passaggio di proprietà, con rilascio contestuale del certificato di proprietà, occorre presentare la domanda, su apposito modello TT 2119 (disponibile in fondo all’articolo cliccando sul tasto Scarica PDF) compilato e sottoscritto, rivolgendosi a uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) presso le unità territoriali dell’ACI-PRA, gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile, le delegazioni degli Automobile Club e le agenzie pratiche auto abilitati al servizio. Al modulo compilato occorre allegare:

– Carta di circolazione in originale più fotocopia integrale;

– Certificato di proprietà in originale con atto di vendita autenticato;

– Tre fotocopie di un documento d’identità in corso di validità più la fotocopia del codice fiscale dell’acquirente;

– Una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità ed una fotocopia del codice fiscale del venditore;

– Nel caso di società: autocertificazione precisando il numero di iscrizione alla Camera di Commercio.

AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ: COSTI

Al modulo TT2119 bisogna inoltre allegare le attestazioni dei seguenti pagamenti:

– Attestazione del versamento di 10,20 euro sul bollettino postale precompilato n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri; oppure sul bollettino postale precompilato n. 5462288 intestato alla regione Valle D’Aosta (per le pratiche richieste in Valle D’Aosta); sul bollettino postale precompilato n. 400382 intestato alla Provincia Autonoma di Trento (per le pratiche presentate alla Motorizzazione Civile di Trento);

– Attestazione del versamento di 16,00 euro sul bollettino postale precompilato n. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri;

– Attestazione del versamento sul bollettino postale precompilato n. 25202003 intestato a ACI Automobile Club d’Italia Economato Generale servizi di tesoreria via Marsala 8, 00185 Roma. In questo caso l’importo viene comunicato direttamente allo sportello in quanto varia in funzione della provincia di residenza dell’intestatario della carta di circolazione, delle caratteristiche tecniche del veicolo e dei kW.