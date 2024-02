Come vedere i risultati degli esami della patente?

Da quando i quiz della patente sono informatizzati e non più cartacei come una volta, si può richiedere online la scheda dell’esame per vedere gli eventuali errori commessi. È sempre consigliabile conoscere gli errori, anche se l’esame è stato superato, un po’ per curiosità e un po’, anzi soprattutto, per non ripeterli una seconda volta. Ma come si fanno a vedere i risultati degli esami della patente? La procedura è molto semplice.

COME SI SVOLGONO I QUIZ DELLA PATENTE

I quiz per gli esami della patente B, quella per le auto, si svolgono presso la sede locale della Motorizzazione e si effettuano con sistema informatizzato: il candidato deve rispondere a 30 quesiti indicando ‘V’ se ritiene un singolo quesito vero o ‘F’ se lo ritiene, invece, falso. La prova ha durata di 20 minuti e sono consentiti al massimo 3 errori. Dal 4° errore in poi si viene pertanto bocciati. Una volta terminata la prova, il risultato di tutti i candidati viene stampato e affisso fuori dall’aula d’esame, indicando esclusivamente l’esito (ammesso o respinto).

COME RICHIEDERE I RISULTATI DEGLI ESAMI DELLA PATENTE

Alla luce di ciò chi vuole conoscere nel dettaglio l’esito dell’esame di teoria, con la lista degli errori eventualmente commessi, deve visionare l’apposita scheda sul Portale dell’Automobilista. Al portale, come è noto, gli utenti maggiorenni accedono con le credenziali SPID o CIE, i minorenni e le società con username e password previa registrazione.

Per vedere i risultati degli esami della patente occorre dunque accedere al PdA e, una volta che si è aperta la pagina del profilo personale, bisogna selezionare dalla colonna di sinistra la sezione Accesso ai servizi e poi Scheda esame patente. A questo punto ci sono due possibilità:

cliccare sulla sottovoce Conseguimento patente se la richiesta riguarda l’esame di teoria per conseguire la patente , inserendo semplicemente la data dell’esame;

se la richiesta riguarda l’esame di teoria per , inserendo semplicemente la data dell’esame; oppure cliccare su Revisione patente se la richiesta riguarda l’esame per la revisione della patente di guida. Anche in questo caso si deve inserire la data dell’esame.

È presente pure una pagina Lista richieste con lo storico delle richieste inoltrate.

QUANDO SI POSSONO VEDERE I RISULTATI DELL’ESAME DELLA PATENTE?

È possibile richiedere la scheda dell’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida sostenuto tramite quiz informatizzato, a partire dal giorno successivo alla data di svolgimento della prova. Una volta effettuata la richiesta, la scheda viene inviata in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica associato alle credenziali SPID o CIE, oppure all’indicato email indicato in fase di registrazione.

Invece chi ha richiesto i risultati dell’esame di revisione della patente può vederne l’esito effettuando il download della scheda in formato PDF dalla sezione Scheda esami patente e dalla pagina Lista richieste. La scheda esame rimane disponibile per il download per 7 giorni dalla data di elaborazione.