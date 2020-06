Garanzia auto e sostituzione del veicolo: va richiesta con parsimonia

Continuiamo il focus sulla garanzia delle auto nuove e usate: stavolta ci occupiamo della sostituzione del veicolo e del perché va richiesta con moderazione

In tema di garanzia auto, un aspetto fondamentale della Direttiva europea 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo è la proporzionalità del rimedio adottato per l’eliminazione del difetto. Tale concetto, ribadito peraltro nell’art. 130 del Codice del Consumo, è molto spesso ignorato dal compratore o dal legale dello stesso nei contenziosi riguardanti il settore autoveicoli. Oggi, infatti, è molto diffusa l’abitudine di richiedere, in prima istanza, la sostituzione del veicolo al primo insorgere di qualche inconveniente. A prescindere dall’entità e dalla natura dello stesso (talvolta già risolto ma ritenuto soggettivamente pregiudizievole). E senza tenere in alcun conto che tale rimedio, nella maggior parte dei casi, si rivela eccessivamente oneroso (per il venditore) rispetto al rimedio consueto facilmente attuabile (la riparazione in garanzia). Nonché sproporzionato rispetto al tipo di guasto. Molto ragionevolmente, la direttiva in vigore sancisce che la sostituzione del bene non può essere accettabile se eccessivamente onerosa rispetto all’entità del difetto di conformità. Con riferimento a un difetto lieve o eliminabile con intervento in garanzia dal costo nettamente inferiore.

SOSTITUZIONE DELL’AUTO: UN EVENTO RARO

Dal punto di vista strettamente tecnico, si può comunque osservare che, per il prodotto automobile, l’eventuale sostituzione del bene non ha molto senso ed è un evento molto raro. Salvo non si riesca a dimostrare in modo inappellabile, in sede legale, l’impossibilità di rendere conforme il veicolo con la sostituzione del componente anomalo. Infatti l’auto non è un telefonino o un frullatore dal costo non elevato, che non vale la pena riparare perché la riparazione costerebbe più dell’oggetto nuovo. Perfino gli elettrodomestici (lavatrici, TV, frigoriferi), dal costo non limitato ma nettamente inferiore a quello di un’auto, se si guastano durante il periodo di garanzia vengono quasi sempre riparati sostituendo i componenti difettosi. E a maggior ragione si dovrebbe fare con le automobili. Che, ricordiamolo, sono costituite da centinaia di componenti meccanici, elettrici ed elettronici, singolarmente sostituibili a secondo del tipo di inconveniente accertato.

GARANZIA AUTO: PERCHÉ CHIEDERE LA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO NON È LA MIGLIORE DELLE SOLUZIONI

Inoltre, per la legge dei grandi numeri, parlando di vetture prodotte in serie, è un errore ritenere che taluni inconvenienti sorti su una specifica vettura siano solo il frutto della casualità o della sfortuna. E che tutte le altre del medesimo modello ne siano esenti. È probabile invece che la sostituzione di quella vettura non risolverebbe ogni possibile futuro problema. Sicuramente gli stessi inconvenienti (o forse anche altri) saranno stati riscontrati su altri esemplari simili sparsi per il mondo (tutte le Case hanno statistiche aggiornate sui componenti sostituiti in garanzia). Ne consegue che un’altra vettura del medesimo modello e serie, non potrà garantire al cliente che detto veicolo sia totalmente esente da inconvenienti.

OCCHIO AI ‘FURBETTI’ DELLA SOSTITUZIONE DELL’AUTO

La statistica dimostra che i clienti litigiosi o ‘furbetti’ per natura, che almeno una volta, a fronte di malfunzionamenti del veicolo, hanno creato un contenzioso tendente alla sostituzione della vettura, puntualmente, dopo aver cambiato marca, hanno ritentato la stessa soluzione affermando, anche se non è vero, che la tale marca in passato aveva provveduto a sostituire la vettura. Questi comportamenti sono facilmente verificabili perché le concessionarie delle varie marche di una stessa città appartengono spesso allo stesso gruppo. O comunque intrattengono fra loro rapporti di buon vicinato.

