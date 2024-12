La digitalizzazione del settore assicurativo ha avuto il merito di evolvere le polizze, che adesso non sono più ‘statiche’ come in passato ma si possono personalizzare in base alle reali necessità del cliente. Anzi può farlo lui stesso, in totale autonomia (ma potendo sempre contare sull’assistenza in caso di bisogno), componendo l’assicurazione auto online con le coperture che preferisce. Continuando a leggere scoprirai come personalizzare la tua polizza auto online per massimizzare i benefici.

PERSONALIZZARE LA POLIZZA AUTO ONLINE PER AVERE MAGGIORI BENEFICI

In genere le assicurazioni auto online hanno successo perché riescono a offrire prezzi vantaggiosi rispetto alle compagnie tradizionali garantendo però la stessa affidabilità, visto che spesso fanno capo a grandi gruppi assicurativi. Allo stesso tempo non tutti i clienti riescono a beneficiare di tariffe più basse: questo succede soprattutto quando insieme alla polizza auto online si acquistano, un po’ per superficialità e un po’ per scarsa conoscenza della materia, garanzie e servizi aggiuntivi che si pensa indispensabili ma che il più delle volte si rivelano superflui, vanificando il risparmio iniziale.

Bisogna tuttavia considerare che non è detto che la miglior polizza sia necessariamente quella più economica. L’aspetto economico, sicuramente importante, va infatti bilanciato con l’efficacia della copertura assicurativa, che deve garantire all’assicurato il pieno risarcimento dei danni nella malaugurata ipotesi di incidente. Il segreto, quindi, per massimizzare i vantaggi di un’assicurazione auto online è personalizzarla in base alle proprie esigenze, acquistando solamente i servizi che interessano davvero.

COME PERSONALIZZARE L’ASSICURAZIONE AUTO ONLINE CON LE GARANZIE

Facciamo qualche esempio. Di solito se decidi di acquistare un’assicurazione auto online sul sito di una qualunque compagnia diretta devi prima calcolare il preventivo, ed è proprio in quel momento che puoi personalizzare la polizza. Inizia a porti qualche domanda: l’auto è nuova o comunque il suo valore commerciale è ancora alto? Allora non puoi fare a meno della copertura contro il furto. Pagherai di più ma sarai tutelato se te la rubano. Lasci l’auto in strada di notte? In questo caso devi valutare la copertura contro gli atti vandalici o la rottura dei vetri (polizza cristalli). Abiti in una zona a rischio frane e alluvioni? Non puoi non stipulare la garanzia eventi naturali.

In altri termini, prima di sottoscrivere l’assicurazione auto devi considerare le caratteristiche del veicolo e del posto in cui vivi, analizzare il tuo stile di guida e stimare quante volte usi l’auto, su quali strade e dove la parcheggi, e alla luce di queste valutazioni scegliere una copertura assicurativa su misura. Solo così sarai certo di non pagare servizi inutili.

CLAUSOLE E SERVIZI PER UNA POLIZZA AUTO SU MISURA

Un ulteriore modo per trarre il massimo vantaggio da una polizza auto online è quello di richiedere l’attivazione della scatola nera. Molte assicurazioni, infatti, offrono prezzi più bassi, anche del 20%, per chi accetta di essere tracciato da questo dispositivo di sicurezza, che si basa su un localizzatore GPS e monitora una serie di parametri come la velocità di guida, lo stile, i chilometri percorsi e la posizione del veicolo. Altre opzioni per personalizzare l’assicurazione dell’auto a tua immagine e somiglianza sono quelle clausole come la franchigia e lo scoperto, oltre ai contratti con formula di guida esperta, esclusiva o libera, mediando in entrambi i casi tra risparmio e praticità.

Di seguito riassumiamo le principali clausole che puoi valutare per personalizzare la sua assicurazione auto online. Le prime permettono di abbassare il prezzo della polizza a scapito però della completezza della copertura, della libertà di scelta e della privacy:

franchigie e scoperti;

formula di guida esperta o esclusiva;

riparazioni in carrozzerie convenzionate;

sistemi di rilevazione del comportamento del veicolo (scatola nera);

sistemi di rilevazione del tasso alcolemico (alcolock).

Queste personalizzazioni, invece, ampliano l’efficacia della copertura assicurativa ma incidono negativamente sui costi: