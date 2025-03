Assicurazioni auto online più economiche: quali sono?

Un numero sempre crescente di automobilisti sceglie le assicurazioni auto online per risparmiare sul costo della polizza. In effetti sono potenzialmente più economiche ma prima di sottoscriverle occorre considerare con attenzione tutti gli aspetti, per non correre il rischio di scegliere una copertura incompleta. Superfluo poi ricordare che una grossa parte della tariffa dipende dalla storia assicurativa del proprietario del mezzo, in base alla sua classe di merito e alla zona di residenza. E anche caratteristiche come cilindrata, alimentazione e potenza del veicolo incidono sul costo della polizza. Detto questo, vediamo quali sono le assicurazioni auto online più economiche.

ASSICURAZIONE AUTO ONLINE ALLIANZ DIRECT

Le assicurazioni auto di Allianz Direct proteggono il contrante della polizza e il mezzo che usa ogni giorno a partire da 161 euro all’anno. E chi fa un preventivo online e acquista subito l’assicurazione auto ha uno sconto del 20% sulla garanzia assistenza stradale, importantissima per ricevere assistenza 24 ore su 24, anche all’estero.

C’è poi la possibilità di sospendere la polizza nei mesi di mancato utilizzo per un massimo di 10 mesi (o 11 se di interesse storico). Esistono formule di guida in base all’età del guidatore della moto.



POLIZZA AUTO ONLINE CONTE.IT

Con le assicurazioni auto online di ConTe.it ci sono sospensione della polizza fino a 12 mesi in caso di mancato utilizzo, programma Family & Friends per parenti e amici che consente di avere fino al 25% di sconto su una nuova polizza auto, assistenza stradale H24 anche nei fine settimana.

Con ConTe.it si può richiedere il preventivo per un’assicurazione moto anche senza fornire la targa, inserendo solamente le informazioni richieste. La speciale garanzia No Assicurati, vendibile insieme alla garanzia Tutela Legale, copre tutti i danni causati alla vettura da un veicolo non assicurato.





GENERTEL ASSICURAZIONI AUTO ONLINE

L’assicurazione auto di Genertel è semplice e conveniente, e per chi acquista la polizza auto online in completa autonomia ottiene uno sconto immediato di 25 euro.

La polizza auto è sospendibile e riattivabile a norma di legge, si può pagare anche in due o quattro rate all’anno e offre un ampio set di garanzie accessorie, chiare e modulabili.

Inoltre chi acquista l’assicurazione con assistenza telematica può aderire senza costi aggiuntivi al servizio Move-In in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.



ASSICURAZIONE AUTO ONLINE LINEAR

Per il preventivo di un’assicurazione auto con Linear bastano pochi passaggi e la protezione è completamente personalizzabile con la scelta tra varie formule di guida e l’aggiunta di una o più garanzie accessorie. Chi acquista la garanzia Assistenza Stradale Base può inserire ulteriori coperture come Esaurimento carburante, Foratura gomme e Auso sostitutiva. Permessa, ovviamente, la sospensione della polizza per 2 volte fino a 30 giorni prima della scadenza, per un minimo di 1 mese e fino a 12.

Chi ha già assicurato l’auto con Linear puoi assicurare anche una seconda auto, una moto o un ciclomotore al prezzo scontato del 4%. Assicurazione auto economica e super completa se si decide di estendere il massimale, nel caso di incidente, fino a 24 milioni di euro.



PRIMA: ASSICURAZIONE AUTO ONLINE ECONOMICA

L’assicurazione auto online di Prima parte da 131 euro all’anno. Si può sospendere la polizza fino a 10 mesi rispetto all’annualità, in qualsiasi momento e in totale autonomia. Si può anche scegliere il pagamento mensile: in questo caso la copertura è annuale, ma è suddivisa in 12 rate con addebito automatico, senza finanziamento.

Prima premia con uno sconto al rinnovo fino a 200 euro chi assicura altri veicoli suoi o di amici. Ricca disponibilità di garanzie accessorie tra cui Infortuni conducente, Assistenza stradale, Rinuncia alla rivalsa, Bonus protetto, Furto e incendio e Tutela legale.





RC AUTO ONLINE QUIXA

L’assicurazione online auto di Quixa propone una copertura assicurativa completa e personalizzabile, studiata per rispondere a tutte le esigenze di guida. Calcolare il preventivo online consente di avere l’8% di sconto acquistando la nuova polizza entro 7 giorni dalla scadenza della vecchia.

Ottenere l’assicurazione auto online è pratico e veloce: basta inserire pochi dati e scegliere le garanzie in base alle proprie preferenze. Le garanzie aggiuntive alla responsabilità civile sono Soccorso stradale, Tutela legale e Furto e incendio.



ASSICURAZIONE ONLINE AUTO VERTI

In questo periodo c’è fino al 36% di sconto sulla RC auto di Verti, già incluso, per ogni preventivo calcolato e acquistato unicamente online con carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Possibilità di pagare la polizza anche in rate mensili, trimestrali o semestrali. Inoltre chi assicura anche una seconda auto o una moto ha il 5% di sconto.

La polizza moto di Verti è anche sospendibile: chi non usa la moto per un certo periodo può stopparla e riattivarla quando ne avrà di nuovo bisogno. La scadenza dell’assicurazione viene prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, in base ai giorni rimanenti rispetto alla scadenza annuale della polizza.