Come richiedere un preventivo assicurazione auto online

L’assicurazione auto è probabilmente il prodotto assicurativo più diffuso in assoluto; il motivo di questa sua grande diffusione non è difficile da capire: è infatti un’assicurazione obbligatoria per i proprietari di un veicolo. E nel nostro Paese, secondo le registrazioni al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), il parco dei veicoli circolanti si aggira sui 54 milioni circa, di cui 40 milioni relativi ad autovetture. Per quanto riguarda l’obbligatorietà di questo prodotto giova ricordare che a un’auto priva di copertura assicurativa non è soltanto proibita la circolazione, ma è addirittura vietato il parcheggio sulle strade a uso pubblico o sulle aree private aperte al pubblico come, per esempio, il parcheggio di un centro commerciale o di un cinema.

Obiettivo di un’assicurazione auto, nota anche come polizza RCA (Responsabilità Civile Auto), è in primis quello di garantire la copertura dei danni causati involontariamente a terzi (persone, animali o cose) dal veicolo assicurato in caso di sinistro. Accanto a questa copertura principale, è possibile affiancare altre garanzie non obbligatorie dette garanzie accessorie. Le varie coperture previste da un contratto di assicurazione auto sono offerte dalle compagnie in seguito al pagamento in denaro del cosiddetto premio assicurativo. Questo premio dipende da vari fattori ed è possibile conoscerlo tramite un preventivo assicurazione auto online ottenibile in pochi minuti in seguito a una facile procedura sul sito della compagnia.

STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA E RICHIESTA PREVENTIVO

La stipula di un contratto di assicurazione auto può essere fatta tramite due diverse modalità: recandosi in un’agenzia fisica della compagnia assicurativa oppure online. Quest’ultima opzione è di norma più rapida e conveniente dal momento che nel caso dei prodotti online alcuni costi di gestione sono inferiori. Qualora si scelga di stipulare una polizza online, il primo step è la richiesta del preventivo: la procedura è piuttosto semplice:

per prima cosa è necessario inserire la targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del contraente;

si devono poi fornire altre informazioni fra cui la residenza, il numero di km abitualmente percorsi in un anno, ecc.

Inserite le varie informazioni richieste dal modulo, è la volta di scegliere eventuali garanzie accessorie, ovvero quelle non obbligatorie.

Ovviamente si ha la possibilità di fare vari preventivi, inserendo o togliendo garanzie accessorie, fino a quando non si trova la proposta che più ci soddisfa dopodiché si potrà procedere con la stipula del contratto.

LE GARANZIE ACCESSORIE: COME PERSONALIZZARE LA PROPRIA POLIZZA AUTO

Le polizze auto attuali sono altamente personalizzabili; ciò significa che l’assicurato può aggiungere alla copertura obbligatoria (la responsabilità civile) altre coperture per tutelarsi da eventi che non sono previsti nel classico contratto RC auto.

Le coperture non obbligatorie fra cui è possibile scegliere sono numerose e ognuno può optare per quelle che ritiene più interessanti. Ovviamente, maggiore il numero di garanzie inserite nel contratto, più alto sarà il premio annuo. D’altra parte, anche la copertura offerta sarà più ampia.

Fra le garanzie facoltative che più spesso vengono prese in considerazione ci sono furto e incendio, atti vandalici, cristalli, infortunio conducente (è opportuno ricordare che la RC auto base non copre l’infortunio di chi guida l’auto responsabile del sinistro), assistenza stradale, eventi atmosferici, rinuncia alla rivalsa e altre.