Garanzie accessorie: costano fino al 25% dell’assicurazione nel 2020

Ecco quanto spendono in media gli italiani per le garanzie accessorie oltre l’assicurazione auto obbligatoria: la mappa delle regioni 2020

Le garanzie accessorie più diffuse tra gli automobilisti pesano sul costo dell’assicurazione auto fino a oltre un quarto del premio. Stiamo parlando dell’assicurazione contro il rischio di furto e incendio, tutela legale e assistenza stradale sul veicolo. L’indagine di un noto portale di preventivi online rivela la mappa delle regioni dove il costo delle garanzie accessorie ha un peso maggiore. Ecco le regioni più “care”.

LE GARANZIE ACCESSORIE PIU’ DIFFUSE IN ITALIA NEL 2020

L’indagine su Garanzie accessorie e Assicurazione auto ha analizzato milioni di preventivi online effettuati dai clienti nel 2020. Lo scopo dell’analisi è stato determinare le differenze tra regioni sulla propensione all’acquisto di garanzie assicurative oltre l’assicurazione auto obbligatoria. In Italia le più influenti e richieste secondo l’indagine sono mediamente:

– Assistenza stradale;

– Tutela legale;

– Infortuni conducente;

– Furto e incendio;

Le garanzie accessorie di Cristalli, Eventi naturali e Atti vandalici invece sono prevalenti solo in alcune regioni.

GARANZIE ACCESSORIE PER REGIONE NEL 2020

Nel confronto tra le regioni Lombardia e Campania sono agli estremi del termometro che individua la diffusione delle garanzie accessorie e il costo dell’assicurazione auto. L’indagine conferma che a variare non è solo il costo, ma anche il rischio percepito e quindi le garanzie accessorie richieste nelle diverse zone geografiche. L’Assistenza Stradale e la Tutela Legale (cioè l’assistenza legale anche in caso di sinistri con colpa o guida in stato alterato) sono le uniche garanzie confrontabili tra Lombardia e Campania. Mentre la rottura cristalli, gli eventi naturali e gli atti vandalici sono meno temuti in Campania. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COSTO GARANZIE ACCESSORIE NEL 2020

Allo stesso modo anche il costo delle garanzie accessorie ha un peso diverso sul premio totale pagato per l’assicurazione auto. L’incidenza delle garanzie opzionali sul premio totale varia dal 26% in Lombardia (costo medio garanzie accessorie 115 euro), al 10% in Campania (costo medio garanzie accessorie 76 euro). Ovviamente il costo è proporzionato all’indice di rischio che si possa verificare un dato evento; così è per la frequenza di grandinate che danneggiano i vetri in alcune regioni, così per la frequenza di sinistri o utilizzo delle altre tutele accessorie. Sicuramente è evidente che rispetto alla media nazionale, le garanzie accessorie non hanno una variazione così ampia come invece è il costo dell’assicurazione auto obbligatoria. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.