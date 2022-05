Assicurazione auto con Poste Italiane: come funziona?

Sai che dal 2021 si può sottoscrivere l'assicurazione auto con Poste Italiane? Scopri come funziona e cosa bisogna fare per acquistare la polizza

Da circa un anno è possibile sottoscrivere l’assicurazione auto con Poste Italiane acquistando il prodotto Poste Guidare Sicuri che comprende non solo la copertura RCA ma anche numerose garanzie accessorie. Scopriamo nei dettagli come funziona.

CHE COS’È L’ASSICURAZIONE AUTO ‘POSTE GUIDARE SICURI’ DI POSTE ITALIANE

L’assicurazione auto che si stipula negli uffici postali è distribuita da Poste Insurance Broker Srl per il tramite di Poste Italiane SpA e si compone di due prodotti realizzati rispettivamente da Linear Assicurazioni e Genertel. Poste Italiane non opera dunque in prima persona limitandosi a svolgere le attività di consulenza, distribuzione e intermediazione assicurativa e riassicurativa. I prodotti in questione sono:

– Poste Guidare Sicuri (RCA): garanzia obbligatoria per legge che tutela dai danni causati a persone o cose. L’offerta include la guida libera (chiunque può guidare l’auto, purché abbia la patente), la copertura per i danni causati involontariamente dai passeggeri ad altre persone non trasportate, la copertura per i danni prodotti da un figlio minorenne che si mette alla guida all’insaputa o contro la volontà del proprietario del veicolo e ulteriori soluzioni di tutela per i sinistri causati con patente o revisione scaduta da non più di 120 giorni.

– Garanzie opzionali: a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, coprono i rischi legati non solo all’auto ma anche alla sicurezza del guidatore e dei suoi passeggeri. Le coperture aggiuntive sono: Protezione imprevisti, Danni da veicoli non assicurati, Assistenza stradale, Tutela legale, Dispositivo satellitare, Recupero dispositivo satellitare, Infortuni del conducente, Cristalli, Furto e Incendio, Eventi naturali, Atti vandalici e sociopolitici, Kasko collisione, Kasko completa.

ASSICURAZIONE AUTO CON POSTE ITALIANE: COME SI STIPULA?

Per sottoscrivere l’assicurazione auto con Poste Italiane (Poste Guidare Sicuri RCA + eventuali garanzie opzionali) occorre prendere appuntamento in un ufficio postale abilitato e richiedere un preventivo. Il preventivo si può pure calcolare online, in autonomia, accedendo al sito poste.it con le proprie credenziali. All’ufficio postale bisogna recarsi portando con sé un documento di identità valido, il libretto di circolazione (o il documento unico) e la documentazione attestante il passaggio di proprietà, se disponibile. Un consulente acquisirà le informazioni utili a identificare le reali necessità del potenziale cliente, al fine di proporgli un contratto adeguato. Al momento non è possibile stipulare la polizza Poste Guidare Sicuri online, occorre necessariamente recarsi in un ufficio postale abilitato previo appuntamento.

Il pagamento della polizza può essere effettuato, oltre che in un’unica soluzione, anche in due rate semestrali, per le quali sono previsti degli interessi di frazionamento. Le modalità di pagamento previste sono addebito su c/c, libretto di risparmio postale o contanti.

ASSICURAZIONE AUTO CON POSTE ITALIANE: OFFERTA SPECIALE

In questo periodo Poste Italiane propone una promo speciale per chi sottoscrive l’assicurazione auto Poste Guidare Sicuri: 2 mesi di gratis di copertura e ulteriori scontistiche dedicate, l’offerta è riservata esclusivamente ai clienti BancoPosta da oltre 90 giorni. La promo 2 mesi gratis è valida fino al 25 luglio 2022, mentre l’ulteriore scontistica (clienti correntisti 10%, clienti librettisti 7,5%, altri clienti BancoPosta 5%) è valida per la vita intera della polizza.