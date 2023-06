Vendita auto usata: cosa succede se è diversa dall’annuncio?

La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio legale sulla vendita auto usata difettosa che può rappresentare un pericolo durante la guida. Per i giudici della Suprema Corte, se viene consegnato un veicolo differente da quello pattuito, si configura una violazione del contratto. In pratica, l’acquirente del veicolo acquisisce il diritto della risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1453 del Codice civile. Vale però la pena approfondire alcuni aspetti in quanto questa azione non è soggetta a limiti di tempo in relazione a decadenza e prescrizione. In altre parole, se un acquirente scopre che l’auto usata acquistata presenta difetti che la rendono pericolosa durante la marcia, può intraprendere un’azione legale senza considerare eventuali limiti di tempo. Questa decisione rafforza i diritti di chi compra un’auto usata, in cui i difetti nascosti o non segnalati possono avere conseguenze gravi per la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada. Ma andiamo oltre per esaminare altri dettagli e inquadrare la questione.

COME FUNZIONA LA VENDITA AUTO USATA

Nel caso della vendita di un’auto usata è fondamentale essere scrupolosi nei controlli. Non esiste una normativa specifica che regoli il diritto di garanzia nelle transazioni tra privati. Al contrario, i rivenditori professionali, che siano concessionarie o piccole aziende a conduzione familiare, sono tenuti per legge a fornire una copertura per i difetti dell’auto per un periodo di 24 mesi, che può essere ridotto a non meno di 12 mesi a seconda delle condizioni contrattuali. Questo obbligo di garanzia è disciplinato dalla direttiva europea sulle garanzie legali, entrata in vigore in Italia il 23 marzo 2002. In sintesi, questa disposizione impone ai venditori professionali, come concessionarie, rivenditori autorizzati e importatori, di estendere la garanzia per un periodo di due anni per le auto nuove e in generale per tutti i beni. Per le auto usate, la garanzia deve essere di almeno un anno.

VENDITA AUTO USATA: COSA SUCCEDE SE IL BENE È DIVERSO

Secondo la decisione della Corte di Cassazione riguardante la vendita di un’auto usata, un’azione legale può essere intrapresa quando il bene venduto è completamente diverso da quello concordato e si rivela del tutto inadatto a soddisfare l’uso previsto dal compratore. Nel caso che stiamo esaminando in questo articolo, il giudice d’appello ha rilevato che l’auto acquistata non poteva essere utilizzata in condizioni di sicurezza. Il motivo? Difetti del telaio fuori asse e delle sospensioni danneggiate, elementi fondamentali per la tenuta di strada. Alla luce di queste constatazioni, per i giudici è stato venduto un bene diverso da quello concordato. In base a tale accertamento, la Corte d’appello ha correttamente stabilito che c’era un’inadempienza totale da parte del venditore. Caso in cui l’unico rimedio previsto dalla legge è rappresentato dall’azione ordinaria di risoluzione per inadempienza ai sensi dell’articolo 1453 del Codice civile. Per il giudice d’appello non c’era prova che l’auto fosse stata ispezionata e controllata dai tecnici della Motorizzazione Civile di Chieti, poiché tale atto ha una natura meramente amministrativa e i controlli erano finalizzati a verificare la validità del certificato di circolazione e la scheda rilasciata all’estero.

IL RISCHIO DI TRUFFE NELLA VENDITA AUTO USATA

Nella vendita di auto usate è indispensabile aumentare il livello di attenzione per evitare di cadere vittima di truffe. Secondo un’indagine europea sulle frodi nel settore automobilistico, basata su oltre 1 milione di dati a livello comunitario, i tentativi di truffa più comuni riguardano:

auto usate coinvolte in incidenti;

manipolazione del chilometraggio;

auto rubate;

veicoli che erano precedentemente taxi o veicoli a noleggio e prezzi eccessivamente bassi.

Di fronte a queste e altre possibili truffe, è essenziale essere preparati e non farsi cogliere impreparati.

VENDITA AUTO USATA: I DOCUMENTI INDISPENSABILI

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare. La vendita di un’auto usata richiede una preparazione attenta e mirata anche in relazione alla documentazione richiesta per completare il passaggio di mano. Il primo documento necessario è il modello TT2119, che deve essere compilato correttamente e firmato sia dall’acquirente che dal venditore. Questo modulo serve per richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione che attesta la legittima proprietà del veicolo. Serve quindi il certificato di proprietà dell’auto, che può essere in formato cartaceo o digitale, oppure il Documento unico di circolazione. Ecco quindi l’atto di vendita del veicolo, che deve essere firmato dal venditore e autenticato con un bollo. In alternativa, possono essere presentati un atto pubblico, un contratto o una sentenza, tutti in copia conforme all’originale.