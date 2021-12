Auto usate con chilometri più manomessi nel 2021: quali sono?

Ecco i modelli di auto usate con chilometri più manomessi nel 2021, per anno e alimentazione da un’indagine in 18 Paesi

La truffa delle auto usate schilometrate è il modo più facile e veloce per fare soldi rivendendo veicoli con un valore gonfiato. Qualsiasi modello abbastanza richiesto sul mercato auto usate può rivelarsi truccato, com’è emerso dall’indagine dell’azienda CarVertical in diversi Paesi nel mondo. Ecco quali sono le auto usate con contachilometri più manomessi nel 2021 e come proteggersi dal rischio di essere truffati.

TRUFFA AUTO USATE CON KM SCALATI: L’INDAGINE CARVERTICAL

L’indagine di CarVertical ha scoperto che il rischio di comprare un’auto usata con i chilometri alterati è maggiore con le auto tedesche. Dal rapporto che vi raccontiamo nei paragrafi successivi però emergono anche altri indizi da non sottovalutare. Per stilare la classifica delle auto usate con contachilometri più manomessi nel 2021, sono stati analizzati 700 mila rapporti sulla storia pregressa delle auto usate tra novembre 2020 e novembre 2021. Sono state analizzate le auto usate in diverse regioni nel mondo: Polonia, Romania, Ungheria, Francia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Estonia, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Germania, Croazia, Russia, Stati Uniti e Italia. Dai risultati è emerso che il 16% delle auto usate analizzate nell’indagine ha il contachilometri manomesso, molte sono tedesche e con una variabilità di modelli a benzina e diesel.

LA TOP 20 DELLE AUTO USATE CON I CONTACHILOMETRI MANOMESSI

E’ evidente che essere vittime della truffa delle auto usate schilometrate è molto più frequente se si compra un’auto tedesca. Sono 8 su 10 i modelli di auto tedesche prevalentemente premium risultati manomessi. Tra le prime 10 auto usate con chilometri scalati almeno 5 sono BMW, 3 sono del Gruppo Volkswagen, poi Ford e Subaru. La TOP 20 dei modelli di auto più manomessi, include anche auto meno prestigiose, ma molto richieste. Clicca le immagini sotto per vederle a tutta larghezza.

AUTO USATE CON CONTACHILOMETRI SCALATI: BENZINA O DIESEL?

Quali sono le versioni a cui prestare più attenzione? Non esiste una regola ben precisa, ma in media è più probabile che le auto usate diesel siano ringiovanite scalando i km. Dall’indagine infatti emerge che solo pochi modelli fanno eccezione, se si escludono le versioni vendute solo a benzina (BMW M, Chrysler Town & Country e Ford Mustang):

– Subaru Outback: 98,6% di auto schilometrate a benzina;

– Porsche Panamera: circa 44% benzina e 56% diesel di auto usate con contachilometri manomesso;

LE AUTO USATE CON OLTRE 5 ANNI SONO LE PIU’ SCHILOMETRATE

Anche tra le versioni e l’anno di immatricolazione c’è una certa variabilità: in media sono i modelli tra 5 e 15 anni di età più coinvolti nelle truffe. Per alcuni modelli il rischio è maggiore anche con le versioni più recenti:

– BMW Serie 7 2016;

– BMW M4 2016;

– Ford Mustang 2016;

VERIFICA CHILOMETRI AUTO USATA CON CARVERTICAL: SODDISFATTI O RIMBORSATI

Negli ultimi anni si è diffusa la truffa delle auto usate chilometrate al punto che gli acquirenti mettono in conto il rischio che l’auto usata acquistata non sia così genuina come dice contachilometri. In realtà esistono diversi modi per proteggersi, ad esempio seguendo i consigli della nostra guida all’acquisto dell’auto usata. Oppure controllando tutta la storia passata dell’auto in pochi clic con CarVertical, che con i suoi database da diverse fonti (officine, registri statali, compagnie assicurative, flotte di veicoli connessi, etc.) copre lo storico dei tagliandi e dei km del 90% delle Case auto presenti in Italia, specialmente le più grandi e diffuse. Utilizzando il banner qui sotto potrai avere un report, utile sia in caso di acquisto, sia per dimostrare che l’auto usata in vendita non è un “bidone”, con dettagli su:

– Informazioni Generali e dotazioni originariamente previste sull’auto;

– Chilometri tracciati durante la vita dell’auto per scoprire un’eventuale manipolazione del contachilometri;

– Denunce di furto;

– Incidenti con dettagli dei danni risarciti dall’assicurazione;

– Impiego dell’auto come veicolo speciale (ad esempio Taxi, Scuola guida, ecc.);

– Limitazioni sull’utilizzo del veicolo;

Se poi non si è soddisfatti del report ottenuto sullo storico dell’auto usata, si potrà chiedere il rimborso del servizio pagato.