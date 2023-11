Auto usata connessa: cosa si fa quando cambia il proprietario?

Le auto connesse iniziano a generare e trasmettere dati fin dal momento in cui avviene l’acquisto e l’attribuzione di un proprietario-utente che ne accetta le condizioni contrattuali. Presupposto necessario e imprescindibile legato a tutte le autorizzazioni (privacy, trattamento dei dati, condivisione, etc.) che permettono di usufruire dei servizi connessi di serie o a pagamento, di cui parliamo in questo approfondimento. Ma cosa succede quando un’auto usata connessa cambia proprietario? Lo abbiamo chiesto direttamente alle principali Case auto e anche abbiamo interpellato l’UNRAE per spiegarvi quali sono i passaggi automatici che avvengono d’ufficio e cosa deve fare manualmente il proprietario (vecchio o nuovo) di un’auto usata connessa.

AUTO USATA CONNESSA: COSA SUCCEDE SE CAMBIA PROPRIETARIO?

Un’indagine della Commissione europea ha dimostrato che i concessionari non sono per nulla preparati nel dare informazioni ai clienti sulle auto connesse. Non è strano quindi che ci si possa trovare a vendere un’auto connessa senza preoccuparsi dei dati generati che fino al giorno prima il proprietario aveva deciso di condividere con la Casa auto. Abbiamo chiesto ad UNRAE di aiutarci a fare chiarezza sui passaggi fondamentali da fare quando un’auto connessa cambia proprietario.

Quando la Casa auto inizia a registrate i dati dalle auto connesse?

“Non esiste una procedura standard, poiché ogni Casa auto si attiene alle sue modalità per l’attivazione, il cambio di utente e l’eliminazione di un account”, ci spiega UNRAE. “In genere la Casa auto effettua un controllo sul veicolo connesso e solo se c’è proprietà (utente privato o professionale), che ha dato tutte le autorizzazioni del caso, vengono collezionati i dati generati dal veicolo”.

Quali sono i passaggi da effettuare quando un’auto usata cambia proprietario?

“Alla vendita dell’auto usata connessa, l’utente sgancia il veicolo tramite l’App proprietaria e chiede l’interruzione della raccolta dati. Nel caso in cui questo non fosse stato fatto, a seconda dei casi i Concessionari possono farlo in autonomia. Questa procedura viene formalizzata nel momento in cui avviene il passaggio di proprietà trascritto dal PRA, sia a nome di un nuovo proprietario, sia a nome di un venditore di auto. Dopodiché il nuovo proprietario dell’auto usata connessa dovrà ripetere l’iter di registrazione sempre tramite l’App della Casa auto, con permessi, etc”.

L’INCHIESTA DI SICURAUTO.IT SULLE PROCEDURE PRESENTI ONLINE

Per vederci ancora più chiaro, abbiamo condotto due nostre indagini: una sui portali delle Case auto, in cui ci siamo messi nei panni di un’automobilista interessato a comprare un’auto connessa usata; ed una contattando una decina di Case auto per chiedere le procedure dettagliate e cosa succede agli abbonamenti nel caso di cambio proprietario.

Tornando all’indagine sui siti ufficiali dei Brand, siamo riusciti a capire che sono previste alcune procedure (diverse a seconda della Casa) per disconnettere il precedente proprietario e creare un altro account per il nuovo:

tramite l’App mobile di connettività della Casa auto;

della Casa auto; tramite il sistema infotainment di bordo ;

; presso la rete autorizzata della Casa auto, in alternativa ai precedenti modi e/o per forzare la procedura quando non effettuata dal precedente proprietario.

Abbiamo scoperto anche che in base al Costruttore sono previste specifiche procedure quando il proprietario perde semplicemente la disponibilità dell’auto (ad esempio: furto, cessione di un’auto in permuta, esportazione all’estero, demolizione, etc.) e quando invece l’auto passa di mano con una compravendita tra privati.

Nel primo caso è prevista la semplice eliminazione dell’account tramite l’App.

Nel secondo caso, in alternativa all’eliminazione dell’account, il precedente proprietario può “presentare” il nuovo proprietario subito dopo aver formalizzato il passaggio di proprietà, così da permettergli di utilizzare fin da subito i servizi connessi che può sottoscrivere da quel momento in poi. Questa possibilità è prevista ad esempio per i servizi Tesla Connectivity.

A scopo esemplificativo riportiamo di seguito i passaggi da fare per il cambio utente di un’auto connessa Volkswagen e Tesla presenti nelle guide online delle Case.

NUOVO PROPRIETARIO AUTO CONNESSA: COME FUNZIONA CON TESLA

“La procedura di aggiunta di un veicolo nell’app Tesla dipende dalla modalità di acquisto del veicolo. Se l’acquisto del veicolo avviene tramite Tesla, il veicolo verrà aggiunto automaticamente all’app Tesla. Se l’acquisto del veicolo avviene al di fuori di Tesla, allora la procedura è diversa e bisogna rivendicarne la proprietà, utilizzando una connessione Wi-fi e seguendo questi passaggi:

Apri l’app Tesla; Tocca l’icona del profilo nell’angolo in alto a destra; Tocca “Aggiungi/Rimuovi prodotti”; Nella sezione “Aggiungi”, tocca “Veicolo”; Segui le istruzioni.

Ti verrà chiesto di inserire il numero di identificazione del veicolo (VIN), caricare i documenti e inviare le informazioni del proprietario per rivendicare la proprietà. Una volta completata la richiesta, possono essere necessari dai tre ai cinque giorni prima che il veicolo venga aggiunto all’app”.

NUOVO PROPRIETARIO AUTO CONNESSA: COME FUNZIONA CON VOLKSWAGEN

Volkswagen sottolinea che “solo il proprietario, il titolare o l’utente può attivare i servizi online e si può identificare quale utente principale. Se per il veicolo dovesse esistere già un utente principale, quest’ultimo sarà eliminato e ne sarà definito uno nuovo”. Per attivare i servizi Volkswagen We Connect, bisogna tenere a portata di mano la chiave dell’auto e accedere alla casella e-mail personale. Poi seguire i seguenti passaggi:

Creare un profilo Volkswagen ID (se già è stato creato saltare al punto 2). Basta seguire l’assistente virtuale alla configurazione e inserire i dati richiesti, oppure manualmente sempre tramite il sistema infotainment, in “Menu” e poi “Utenti” – “Registrazione”, confermando le condizioni di utilizzo e la dichiarazione sul trattamento dei dati personali, e facoltativamente il consenso ad iniziative di marketing. Infine, confermare le condizioni generali di vendita e la nota della dichiarazione sul trattamento dei dati personali per i servizi online, quindi abilitare il Volkswagen ID tramite il link ricevuto nell’email; Completare l’account utente creando un PIN necessario ad accedere a tutte le funzioni e i servizi rilevanti per la sicurezza; Attivazione di We Connect, effettuando il login tramite sistema infotainment e tramite “Menu” e poi “Utenti” – “Setup“ – “Diventa Utente Principale” ; Visualizzare e ordinare i pacchetti di servizi da acquistare a scelta cliccando su “Ordine”; Seguire i passaggi sul sistema infotainment per utilizzare i servizi We Connect.

