Auto usata connessa: quali servizi e abbonamenti passano al nuovo proprietario

Poiché i servizi di connettività delle auto si distinguono quasi sempre tra gratuiti dall’immatricolazione o dall’attivazione della garanzia fino a 10 anni e servizi Premium, a pagamento, abbiamo chiesto alle Case auto quali sono i servizi che passano al nuovo proprietario dell’auto usata e quali invece si interrompono con il passaggio di proprietà, anche se sono già stati pagati dal precedente proprietario. Per alcuni Brand è stato necessario fare riferimento a un modello di auto, mentre per altri le condizioni si applicano indistintamente alla gamma.

In questa ulteriore inchiesta di SicurAUTO.it è possibile approfondire il dettaglio dei servizi inclusi e costi di abbonamento e rinnovo per le auto connesse in questo articolo. Di seguito invece riportiamo le risposte di 11 Case costruttrici in rigoroso ordine alfabetico a cui abbiamo chiesto quali servizi sono legati al VIN del veicolo e quindi passano al nuovo proprietario con la vendita dell’auto usata, quali sono gli abbonamenti che in alcuni casi il secondo proprietario deve rinnovare e le procedure da seguire per ogni Brand, che prevedono la disconnessione dell’auto prima della vendita, di cui abbiamo parlato nel dettaglio in questo approfondimento.

AUDI Q8 E-TRON

Ha di serie per 3 anni i servizi Audi Connect Navigazione ed Infotainment e, per 10 anni i servizi Connect Emergency Call & Service. Se l’auto cambia proprietario prima dei tre anni, i servizi attivi continuano ad esserlo fino alla loro naturale scadenza. Per utilizzare i servizi il nuovo proprietario non deve far altro che associarsi tramite myAudi al telaio. Il processo prevede un semplice “OK” da parte del Dealer preferito o del CallCenter per confermare l’identità dell’utente.

FIAT 500, FIAT 600E, ABARTH 500E

Sono previsti 3 livelli crescenti di connettività, Connect One gratis per 10 anni; ConnetPlus gratis per 12 mesi; ConnectPremium gratis da 1 mese a 1 anno, in base al modello. In caso di cambio proprietario i servizi seguono il telaio della vettura (VIN) per la durata residua; occorre ovviamente effettuare lo sgancio e la nuova associazione degli account. Il venditore dell’auto ha sempre l’onore di disassociare il proprio account dal VIN (la stessa operazione può farla il dealer) tramite il customer care “Ciao Fiat” o presso la rete autorizzata.

FORDPASS

La connettività di base è gratuita per 10 anni, Alexa Built-In è gratuito per 5 anni. In caso di vendita dell’auto, il periodo residuo si trasferisce al nuovo proprietario solo per i servizi di connettività base, mentre eventuali abbonamenti attivi vengono automaticamente interrotti. Il nuovo proprietario può aggiungere l’auto (o il veicolo commerciale) al suo account Ford tramite l’app FordPass, e beneficiare della connettività di base residua nonché di eventuali di prova gratuiti residui per le altre funzionalità. Il processo non richiede alcun passaggio in officina/dealer.

HONDA+

Il pacchetto di connettività di base è gratuito solo per il primo proprietario per 12 mesi. Tutti i pacchetti di assistenza non sono trasferibili né tra proprietari diversi, né tra due auto dello stesso proprietario. Se cambia l’intestatario dell’auto entro i primi 12 mesi, il nuovo proprietario deve riattivare l’abbonamento a pagamento (39 euro). Costo più alto di 10 euro rispetto al primo proprietario.

HYUNDAI IONIQ 5, IONIQ 6, NUOVA KONA, NUOVA I10

I servizi live sono inclusi gratuitamente per 3 anni. I servizi live sono legati al veicolo e non al proprietario, con decorrenza dalla data di immatricolazione. Nel momento in cui si acquista un veicolo Hyundai usato con aggiornamenti OTA nel frangente del periodo gratuito, i servizi sono già attivi sull’auto. Il nuovo proprietario dovrà scollegare dall’infotainment dell’auto l’account del proprietario precedente (se è già stato fatto) e collegare il proprio account tramite l’app. La procedura può essere fatta in autonomia o rivolgendosi alla rete autorizzata.

JAGUAR INCONTROL

In caso di cambio proprietario nei primi anni, i servizi gratuiti si trasferiscono al nuovo proprietario senza alcun costo. La procedura da seguire, in caso di vendita dell’auto, prevede che il primo proprietario può disconnettere il proprio profilo tramite app Incontrol. Successivamente il nuovo procederà ad associare la vettura al proprio profilo. Queste operazioni possono essere eseguite anche in concessionaria e tramite supporto servizio clienti. La gamma attuale JLR (ad esclusione di F-Type) dispone inoltre di un modem basato su connettività eSIM che viene attivata in fase di consegna. In caso di vendita dell’auto sarà necessario contattare il concessionario o il servizio clienti per completare il processo di nuova associazione.

MAZDA CONNECT

In caso di cambio proprietario prima dei 3 anni, i servizi gratuiti si trasferiscono al nuovo proprietario per la durata residua. La procedura da seguire prevede che il proprietario precedente deve annullare l’iscrizione ai Servizi Connessi ed eliminare il veicolo dal proprio account dell’app MyMazda nel momento in cui vende l’auto. Inoltre, quando il nuovo proprietario aggiunge il veicolo all’app e sottoscrive i servizi connessi, il precedente conducente principale e tutti i conducenti secondari verranno automaticamente esclusi.

MERCEDES ME SERVICE

Nel caso in cui sia stata ordinata la vettura con Mercedes-Benz Connect Package, la durata residua dei servizi non ancora scaduti potrà essere usufruita dal nuovo proprietario non appena quest’ultimo collegherà nuovamente la vettura al proprio account e attiverà i servizi Mercedes me, vale lo stesso ragionamento nel caso in cui la vettura non dovesse essere stata ordinata con l’equipaggiamento da fabbrica ma il precedente proprietario avesse acquistato il ‘MB Connect Package’ sul Mercedes me Store con durata 12 mesi; diversamente, nel caso in cui sulla vettura il precedente proprietario avesse attivato il MB Connect Package sotto forma di abbonamento mensile, esso dovrà essere nuovamente sottoscritto dal nuovo proprietario (se lo desidera).

I servizi Base di connettività sono gratuiti a vita. In caso di permuta il concessionario provvederà a scollegare la vettura dall’account del precedente proprietario tramite apposito portale interno. Quando la vettura sarà rivenduta, il concessionario procederà con la creazione di un account Mercedes Me per il nuovo proprietario. In caso di compravendita diretta tra privati, l’attuale proprietario deve scollegare la vettura dal proprio account direttamente tramite l’App Mercedes Me. Il nuovo proprietario, una volta creato il proprio account dall’App Mercedes Me e verificata l’identità tramite scansione della patente di guida, procederà con il collegamento della vettura al proprio account tramite QR Code presente in vettura. Non è necessario rivolgersi alla rete autorizzata se il proprietario che cede l’auto ha già scollegato il veicolo dal suo account.

SUZUKI S-CROSS

I servizi di connettività in App sono gratuiti per i primi 3 anni a partire dall’immatricolazione. In caso di vendita dell’auto prima dei 3 anni, il nuovo proprietario e utente Suzuki Connect potrà utilizzare il periodo residuo del contratto. La cancellazione del contratto può essere fatta in autonomia dallo stesso cliente senza intervento del concessionario. In alternativa il concessionario può forzare tale procedura. La successiva attivazione richiede un passaggio in concessionaria.

TOYOTA MYT

La connettività base è inclusa per 10 anni dall’acquisto, mentre i servizi “Smart” per 4 anni. In caso di cambio proprietario i servizi gratuiti di base e Smart si trasferiscono al nuovo proprietario per la durata residua. Si può fare il cambio utente direttamente dall’app con una semplice procedura.

VOLVO EX30

Sono disponibili i servizi digitali Google e l’App di serie a vita e non sono previsti servizi Plus a pagamento. Mentre l’abbonamento al traffico dati tramite SIM integrata ha una durata di 4 anni e serve per usufruire di Google Automotive Service e le applicazioni disponibili. In caso di cambio proprietario prima dei 4 anni, la durata residua del periodo gratuito si trasferisce al nuovo intestatario. La procedura si può fare in autonomia direttamente dal display centrale del veicolo (iCUP) oppure dallo smartphone tramite App.

