Mercedes EQA vs EQS SUV: quasi 1 t di differenza nel crash test

Il crash test di confronto tra Mercedes EQA e Mercedes EQS SUV condotto internamente dal Costruttore vuole dimostrare la sicurezza delle auto elettriche anche quando si verifica una collisione tra auto diverse. La sicurezza delle batterie agli ioni di litio è risultata elevata anche in crash test estremi di cui via abbiamo già parlato. In questo caso però le due auto nel crash test a 56 km/h, entrambe Mercedes, hanno una differenza di peso notevole, circa 800 kg. Ecco i commenti della prova.

IL CRASH TEST MERCEDES EQA VS EQS SUV SIMULA UN SORPASSO FINITO MALE

Il crash test Mercedes EQA vs EQS SUV è stato condotto presso il Centro tecnologico per la sicurezza dei veicoli del Gruppo a Sindelfingen. Il contesto sperimentale, con un impatto a 56 km/h (35 mph) e una sovrapposizione frontale del 50%, simula un incidente che si può verificare su strade extraurbane, come durante un tentativo di sorpasso mal riuscito. La velocità selezionata per l’esperimento – afferma un comunicato ufficiale di Mercedes Benz – riflette l’istinto naturale dei conducenti di tentare una frenata d’emergenza prima di una possibile collisione. Il crash test overlap IIHS prevede infatti situazioni leggermente più critiche, cioè:

sovrapposizione del frontale del 40% (una minore superficie su cui si dissipa l’energia di impatto);

del (una minore superficie su cui si dissipa l’energia di impatto); velocità più alta (40 mph).

I MANICHINI NEL CRASH TEST MERCEDES EQA VS EQS SUV

Gli esperti per la sicurezza del Centro tecnologico Mercedes hanno scelto per entrambi i veicoli un manichino particolare per il sedile del conducente: l’Hybrid III 5 Percentile Donna. Questo manichino, ampiamente utilizzato per i crash test frontali anche dagli enti indipendenti NCAP, rappresenta una donna con un’altezza di circa 1,5 metri e un peso di circa 49 kg. Al posto del passeggero invece è stato posizionato un altro manichino femminile 5 Percentile nell’EQA. Mentre l’EQS SUV ospitava sul sedile del passeggero un manichino uomo Hybrid III del 50 Percentile, con statura media e un peso di 78 kg.

MERCEDES ELETTRICHE: 8 ELEMENTI DI SICUREZZA OLTRE I 60 VOLT

Le auto elettriche Mercedes avevano già superato in modo brillante i crash test Euro NCAP (qui la MB EQA e qui la MB EQS berlina), ma il Costruttore ha voluto condividere i risultati del crash test di confronto, con un commento degli esperti. “I quattro manichini, donna e uomo, hanno rispettato i limiti biomeccanici in questo incidente estremamente grave”, afferma il Prof. Dr. Paul Dick, responsabile della sicurezza dei veicoli presso Mercedes-Benz AG. Il Costruttore sottolinea che la sicurezza delle auto elettriche è assicurata da un sistema a otto elementi per garantire la sicurezza della batteria e di tutti i componenti con una tensione superiore a 60 Volt. Ad esempio:

Cablaggio positivo e negativo separati ;

; Automonitoraggio sistema ad alta tensione, che si spegne automaticamente in caso di collisione grave. E’ bene chiarire che molte auto elettriche, in caso di attivazione degli airbag, scollegano automaticamente la batteria agli ioni di litio ad alta tensione dall’impianto elettrico.

“In molti casi, gli elevati standard di sicurezza interni dell’azienda superano i requisiti legali (approfondisci qui come avviene l’omologazione delle auto elettriche, ndr) o quelli delle organizzazioni per la tutela dei consumatori”, riporta Mercedes‑Benz.