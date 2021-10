I crash test IIHS: il protocollo in America

L'IIHS mette alla prova la sicurezza attiva e passiva delle auto dal 1995. Ecco tutte le prove e i crash test IIHS con spiegazioni e video

L’Insurance Institute for Highway Safety crea il suo programma NCAP nel 1995 con i crash test IIHS. L’ente è finanziato da un consorzio di assicurazioni presenti sul territorio USA. Il crash test frontale, con la prova offset, è apri fila di un protocollo aggiornato costantemente per la sicurezza dei veicoli venduti in America. Per la sempre maggiore diffusione dei SUV, dal 2021 l’IIHS ha introdotto un nuovo protocollo di test di impatto laterale, più critico che aumenta dell’82% l’energia d’impatto rispetto al precedente. Oggi le auto testate dall’IIHS devono superare tutti i crash test che vi raccontiamo qui sotto.

Aggiornamento del 29 ottobre 2021: viene introdotto il nuovo crash test laterale con carrello in condizioni più severe

CRASH TEST IIHS FRONTALE

Il crash test frontale IIHS, eseguito alla velocità di 64 km/h, prevede un impatto con il 40% del frontale contro un blocco di alluminio deformabile che simula il frontale di un’altra auto. Dentro il veicolo c’è un manichino Hybrid III 50percentile al posto guida. Questo test è molto severo per la struttura dell’auto, che deve assorbire l’impatto con solo una parte del frontale. Per la valutazione complessiva, divisa in 4 livelli (Buono, Accettabile, Mediocre e Scarsa), si tiene conto di diversi parametri:

– la deformazione della struttura, che valuta l’assorbimento dell’impatto e le intrusioni in 10 punti dell’abitacolo (tra i quali il montante anteriore, pedali, pavimento, plancia e volante);

– le lesioni del pilota, ottenute dalle letture dei sensori del manichino (basate su testa, collo, torace, femori, ginocchia, tibie, caviglie e piedi);

– il movimento del manichino durante il test per verificare la prestazione di cinture, airbag, sedile e poggiatesta.

NUOVO CRASH TEST IIHS LATERALE DAL 2021

Il crash test laterale IIHS è uno dei test laterali più critici che dal 2021 viene effettuato con una procedura ancora più severa. L’auto ferma viene colpita sulla fiancata a una velocità maggiore rispetto al passato da un carrello di massa e caratteristiche che riproducono l’impatto di SUV e Pickup. Le differenze tra il nuovo e il vecchio protocollo riguardano in particolare:

– La velocità d’impatto del carrello passa da 50 km/h a 60 km/h;

– Il peso carrello è aumentato da 1500 kg a 1900kg;

– La superficie deformabile a nido d’ape della nuova barriera ha un design diverso che si comporta come un vero SUV o Pickup quando colpisce un altro veicolo, riproducendo la tipica deformazione a M.

Queste novità incrementano dell’82% l’energia d’impatto, che sollecita in particolare le barre anti-intrusione nelle portiere, più “morbide” del montante centrale. Le lesioni rilevate dai manichini nel nuovo test sono più importanti su bacino e torace a causa della maggiore intrusione a livello porta. Al posto di guida e sul sedile posteriore prendono posto i soliti due manichini SID-II che simulano una donna di piccola statura o un bambini di 12 anni. L’impatto è molto severo per la struttura e per gli airbag laterali, che devono eseguire un gran lavoro per proteggere gli occupanti. La valutazione complessiva è espressa in 4 livelli, come per il test frontale, ma qui i parametri sono differenti e si valutano per:

– le lesioni riportate dai manichini su testa, collo, torace, addome, bacino e femore (con un occhio di riguardo testa, torace e addome);

– la tenuta della struttura, verificando la quantità di deformazione del montante centrale e la sua uniformità.

CRASH TEST IIHS DI TAMPONAMENTO

Il crash test IIHS di tamponamento valuta la geometria del poggiatesta, la distanza dalla nuca e la sua altezza. Queste misurazioni sono sempre espresse su 4 livelli. Se la misurazione è Buona o Accettabile, si passa al test dinamico, in caso contrario la valutazione si baserà solo sulla misurazione. Il sedile è montato su una slitta e su di esso viene posizionato il manichino specifico per i tamponamenti BioRID-II. La slitta è catapultata in avanti per simulare l’impatto da parte di un altro veicolo a 32 km/h sull’auto ferma. Anche questo test dinamico è valutato su 4 livelli. La combinazione di questi due test fornisce un unico risultato, sempre espresso su 4 livelli.

TEST IIHS RESISTENZA TETTO

Nel crash test IIHS di resistenza del tetto l’auto è posizionata sotto una pressa, che spinge solo su un lato del tetto. L’auto viene schiacciata ed è valutato quanto peso serve per ridurre l’altezza montante di oltre 12 cm. Se l’auto resiste ad oltre 4 volte il suo peso riceve Buono, se resiste ad oltre 3,25 volte il suo peso riceve Accettabile, Mediocre se resiste entro 2,5 volte e sotto questo valore l’auto riceve Scarso.

LA VERIFICA DEI CRASH TEST IIHS

Nel caso in cui un’auto abbia ottenuto Buono nel test frontale o in quello laterale, la Casa auto ha la facoltà di partecipare al programma di test per il modello successivo. Utilizzando il proprio laboratorio ospiterà un incaricato di IIHS ed eseguirà il test frontale o laterale alla sua presenza. Una volta finito il test l’incaricato riporta in sede i valori, foto e video dell’impatto e valuta la prestazione dell’auto con i parametri IIHS. Le automobili che hanno ottenuto Buono in tutti i test e sono equipaggiate di serie di ESC ottengono come riconoscimento il Top Safety Pick, a dimostrare la massima sicurezza del veicolo. Qui sotto il video con i crash test IIHS che vengono effettuati.

CRASH TEST IIHS: PROTOCOLLO DAL 2013

– Crash Test IIHS Small Overlap: Il crash test small overlap mira a simulare un incidente stradale su oggetti stretti o altre vetture che impattano sullo spigolo esterno del frontale. L’impatto avviene alla velocità di 64 km/h con il 25% del frontale coinvolto nella collisione su barriera rigida. A bordo dell’auto è presente un manichino Hybrid III 50percentile che simula il pilota. Lo scopo del test è quello di verificare la resistenza dell’abitacolo e di valutare le prestazioni dei sistemi di ritenuta nell’evitamento di lesioni importanti al manichino, soprattutto nella zona superiore del corpo. La valutazione complessiva del test è sempre indicata in 4 livelli (Buono, Accettabile, Mediocre, Scarso). Sono valutate le lesioni registrate dal pilota (su testa, collo, torace, bacino, femori, tibie e caviglie), la prestazione della struttura generale (intrusioni ed eventuale collasso dell’abitacolo) e la funzionalità dei sistemi di ritenuta (cinture, piantone dello sterzo, airbag, airbag laterali).

– Top Safety Pick +: Nuovo riconoscimento che non sostituisce il Top Safety Pick, ma il “+” aggiunto indica il superamento del nuovo crash test small overlap con un giudizio Buono o Accettabile. Il Top Safety Pick + viene assegnato se si ottengono almeno 4 valutazioni Buone e una Accettabile nei 5 test richiesti dal protocollo (impatto frontale, impatto laterale, tamponamento, resistenza del tetto e crash test small overlap) e se l’auto è equipaggiata di serie di ESC.

CRASH TEST IIHS: PROTOCOLLO DAL 2014

– Top Safety Pick: Per ottenere il Top Safety Pick è necessario superare il crash test small overlap con valutazione buona o accettabile, oltre al test frontale offset, laterale, resistenza del tetto e tamponamento con buoni risultati.

– Top Safety Pick +: Per ottenere il riconoscimento Top Safety Pick + la vettura in esame deve essere dotata di sistemi di prevenzione collisioni. Vengono valutati sistemi di avviso ottico/acustici per segnalare una collisione imminente o i sistemi di frenata autonoma.

Qui trovi tutti i crash test NCAP del mondo.