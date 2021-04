In quali casi è vietato fare il sorpasso e quali sono gli errori più frequenti da evitare con la manovra più pericolosa alla guida

Il sorpasso per molti automobilisti rievoca il magnifico film con Gassman. Stavolta però parliamo della manovra più pericolosa per chi guida veicoli a motore. Sorpassare un altro veicolo è una manovra che facciamo molte volte a giorno, a volte anche nel modo sbagliato come la Mini nella foto di copertina. Ecco come farlo nel modo corretto, con i consigli e gli errori da evitare.

Aggiornamento del 14 aprile 2021: miglioramento della leggibilità del testo, con nuovi contenuti più utili e attuali

VALUTARE I PERICOLI DEL SORPASSO

La pericolosità legata alla manovra di sorpasso di un altro veicolo (sia quando lo effettuiamo che quando siamo superati) è dovuta a molti fattori. Cercheremo di analizzarli per sviluppare la tecnica migliore da usare durante il sorpasso. Occorre per prima cosa far notare un dettaglio per molti scontato, ma importante. Nel sorpasso sono sempre coinvolti due o più veicoli, quindi le possibilità di commettere errori sono molteplici. Anche chi viene sorpassato infatti è coinvolto in prima persona. L’articolo 148 del Codice della Strada impone ai veicoli sorpassati l’obbligo di non accelerare e di accostarsi il più possibile a destra per lasciare più strada possibile e agevolare la manovra. Può succedere però che si venga sorpassati da automobilisti che hanno considerato male spazio e velocità o che semplicemente non sono prudenti. E’ nostro compito aiutarli, rallentando o comunque lasciandogli più spazio possibile. Non possiamo, ne dobbiamo, essere passivi alla guida, ma dobbiamo anticipare e prevedere errori anche se commessi dagli altri.

CALCOLARE LE DISTANZE PRIMA DI UN SORPASSO

Chi sorpassa ha altri obblighi: verificare che vi sia spazio e visibilità sufficienti, che la manovra sia consentita e non crei assolutamente pericolo. Se non siamo sicuri di riuscire a completare la manovra in sicurezza, meglio desistere e rimandarla a un tratto di strada migliore. Come si fa a calcolare lo spazio necessario alla manovra del sorpasso? Esistono varie formule matematiche in merito che di certo non possiamo utilizzarle durante la guida. Ve lo immaginate se ogni volta che lo facciamo stiamo là a pensare: “io vado a 80Km/h e lui a 40; la mia macchina è 3,90 metri e riesce ad accelerare da 80 a 110 in 2,1 secondi… ecc.”? E’ in questo che ci vengono in aiuto l’esperienza e il colpo d’occhio. La regola generale è che lo spazio necessario al sorpasso dipende dalla differenza di velocità dei due veicoli e della lunghezza degli stessi. Maggiore è la differenza di velocità e meno spazio ci serve; maggiore è la lunghezza dei veicoli e maggiore sarà lo spazio necessario per il sorpasso.

COME FARE UNA MANOVRA DI SORPASSO

Una volta poi che siamo certi di poter completare il sorpasso in sicurezza, che non è vietato e che non sopraggiungono altre auto a sinistra o dalla direzione opposta, dobbiamo comunque evitare gli errori comuni:

– Non avviciniamoci mai troppo al veicolo davanti a noi, dobbiamo spostarci in anticipo in modo da poter frenare in caso di pericolo. Sorpassi in scia stile Formula 1 sono da evitare nel modo assoluto. In autostrada poi, spostiamoci ancora prima, almeno 100-120 metri prima del veicolo da superare;

– Sorpassiamo stando il più possibile lontano dall’altro veicolo, per evitare possibili urti laterali. Su strade strette, valutiamo con attenzione lo spazio a disposizione;

– Una volta completata la manovra, lasciamo uno spazio adeguato tra noi e il veicolo sorpassato, evitando in ogni modo di stringerlo o di generare situazioni di pericolo. In questo caso l’esperienza fa sempre la sua parte, ma esiste anche un metodo molto pratico: potete rientrare quando riuscite a scorgere l’intera sagoma del veicolo sorpassato dallo specchietto centrale.

Il sorpasso deve esser fatto rapidamente occupando la corsia parallela per il tempo strettamente necessario. E’ meglio quindi sfruttare l’accelerazione del veicolo, innestando una marcia inferiore che ci permetta di accelerare velocemente. Questo pero’ non significa esagerare con le marce basse, anche perché se in fase di sorpasso vi trovate ad un regime di giri motore troppo alto potreste essere costretti a cambiare ulteriormente marcia, perdendo cosi secondi utili.

DA CHE LATO SI SORPASSA?

Si sorpassa sempre a sinistra, ma attenzione a non fare confusione con superamento. La manovra di sorpasso infatti prevede il superamento di un altro veicolo più lento cambiando corsia. Il superamento invece può avvenire anche senza cambio di corsia. Da questa distinzione si desume che:

– Il sorpasso a destra con cambio di corsia (esempio: veicolo davanti sulla seconda corsia lento, terza corsia occupata, superamento passando per la prima corsia) è vietato;

– Il superamento a destra (esempio: siamo già sulla corsia più a destra e il veicolo sulla corsia a sinistra è più lento): è concesso;

Un consiglio molto utile è farsi notare dall’altro automobilista, azionando sempre la freccia in caso di cambio corsia ed eventualmente usando moderatamente il clacson (se non vietato) o il lampeggio degli abbaglianti.

QUANDO IL SORPASSO E’ VIETATO

I casi generali in cui non si può sorpassare, anche se le impressioni istantanee magari ci suggeriscono il contrario, sono:

– Con segnale divieto di sorpasso;

– Quando per farlo bisogna superare la striscia continua;

– In curva, sulle salite dei dossi e in galleria su strade a due corsie e doppio senso;

– Negli incroci (a meno che non siano regolati da semafori: in quel caso possiamo superare a bassa velocità);

– A destra (se non nei casi prima menzionati);

– Sulle corsie di accelerazione e decelerazione;

– Se un veicolo davanti è fermo per dare la precedenza a pedoni o ciclisti;

– Se non c’è visibilità o spazio a sufficienza (ricordatevi che, di sera, basandovi soltanto sui fari, è difficile calcolare la velocità degli altri veicoli e, di conseguenza, lo spazio utile per la manovra di sorpasso);

– Se un veicolo che ci precede o ci segue sta iniziando la stessa manovra;

– In scia ad altri veicoli;

Abbiate cura di voi stessi e di chi vi circonda!