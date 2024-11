Crash test Euro NCAP: 5 stelle per Cupra, Ford e MG

Share on:

Questo mese Euro NCAP ha rilasciato le valutazioni di sicurezza di quattro veicoli molto attesi: Cupra Tavascan, MG HS, Ford Capri e Ford Tourneo Courier. I risultati dei crash test dimostrano l’impegno costante dei produttori verso standard di sicurezza sempre più elevati, in risposta ai nuovi protocolli Euro NCAP, continuamente aggiornati per migliorare la sicurezza stradale e proteggere i più vulnerabili.

CUPRA TAVASCAN: IL SUV ELETTRICO BRILLA CON 5 STELLE

Il Cupra Tavascan, SUV elettrico dal design moderno e sportivo, ha ottenuto il massimo dei voti, grazie a un pacchetto di sicurezza avanzato e completo. Questa vettura offre un’ottima protezione per gli occupanti di tutte le età e un’attenzione particolare alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, grazie a un cofano attivo e un sistema di frenata autonoma di emergenza (AEB) che rileva anche gli utenti più vulnerabili.

Sul fronte dell’assistenza al guidatore, il Tavascan è equipaggiato con un sistema di monitoraggio indiretto del conducente, capace di rilevare segni di stanchezza, ma non distrazione, e un supporto di corsia che corregge la traiettoria in modo delicato, intervenendo solo in caso di necessità. Inoltre, il sistema di Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC) adatta la velocità del veicolo alle condizioni stradali e ai limiti vigenti. L’insieme di queste tecnologie gli ha valso un meritato risultato di cinque stelle. Qui i dettagli del crash test Cupra Tavascan.

MG HS: 5 STELLE NEL CRASH TEST EURO NCAP

La MG HS, già valutata con cinque stelle nel crash test 2019, ha mantenuto il massimo punteggio anche nell’ultima serie di test, nonostante l’inasprimento dei protocolli Euro NCAP. La casa automobilistica ha aggiornato questo SUV di medie dimensioni con tecnologie innovative per mantenere gli standard di sicurezza ai massimi livelli.

La MG HS vanta un sistema AEB avanzato, progettato per evitare collisioni con pedoni, ciclisti e altri utenti della strada. La vettura include anche una funzione di “dooring”, che previene l’apertura delle portiere se i ciclisti che sopraggiungono da dietro. Queste caratteristiche fanno della MG HS un modello di sicurezza per la sua categoria, confermandosi con una solida valutazione a cinque stelle. Qui i dettagli del crash test MG HS.

FORD CAPRI: CINQUE STELLE, LA STESSA SICUREZZA DELL’EXPLORER

La Ford Capri, derivata dall’Explorer e testata come “gemella” in un’ulteriore sessione di verifica, ha confermato le sue prestazioni di sicurezza, replicando i risultati di quest’ultimo. Con un pacchetto di sicurezza avanzato e tecnologie per la protezione dei passeggeri e degli utenti esterni, questo modello ha ottenuto cinque stelle, posizionandosi tra i modelli sicuri della sua categoria. Qui i dettagli del crash test Ford Capri.

FORD TOURNEO COURIER: TRE STELLE E MARGINI DI MIGLIORAMENTO

Il Ford Tourneo Courier, basato sul furgone Ford Transit Courier, ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative, con una valutazione di tre stelle. Questo modello ha evidenziato alcune criticità nella protezione dei passeggeri, in particolare per quanto riguarda la testa dei passeggeri posteriori nei crash frontali, dove il sistema di ritenuta ha mostrato alcuni limiti. Tuttavia, Ford ha già comunicato di voler migliorare le prestazioni del veicolo e prevede di rivedere il modello nel 2025. Qui i dettagli del crash test Ford Tourneo Courier.