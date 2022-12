Revisione mezzi pesanti: ok in officina dal 1° febbraio 2023

Importante aggiornamento sulla revisione dei mezzi pesanti: ok per lo svolgimento nelle officine e nei centri autorizzati a partire dal 1° febbraio 2023

Dal 1° febbraio 2023 sarà possibile eseguire (anche) in officina la revisione dei mezzi pesanti, finora di esclusiva competenza delle sedi della Motorizzazione civile. La data ufficiale, attesa ormai da mesi, è stata comunicata tramite circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assieme ad alcuni dettagli sulle modalità operative. Potranno effettuare la revisione nelle officine e nei centri autorizzati solamente gli ispettori regolarmente abilitati.

REVISIONE MEZZI PESANTI IN OFFICINA: LA NORMATIVA

Com’è noto il decreto MIMS n. 446 del 15 novembre 2021 ha sancito la possibilità di eseguire la revisione periodica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci anche presso le officine private autorizzate, avvalendosi di ispettori liberi professionisti con partita IVA abilitati a revisionare i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (Modulo C). Per ottenere questa abilitazione occorre frequentare un apposito percorso formativo e sostenere con successo il relativo esame finale. Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 80 comma 4 del Codice della Strada, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, la revisione periodica dev’essere disposta ogni anno.

REVISIONE MEZZI PESANTI IN OFFICINA: ISPETTORI AUTORIZZATI

Per i dettagli sulla normativa che regola la revisione mezzi pesanti in officina leggi qui. Di seguito riportiamo le informazioni principali contenute nella circolare MIT n. 39957 del 20 dicembre 2022.

A partire dal 1° febbraio 2023 le Motorizzazioni civili, in quanto organismi di supervisione, potranno autorizzare sedute di revisione dei mezzi pesanti presso centri autorizzati, designando per l’esercizio delle funzioni tecniche connesse un ispettore autorizzato (modulo C), regolarmente iscritto al RUI (Registro Unico Ispettori) e in possesso della copertura assicurativa professionale in corso di validità. Sarà inoltre designato un sostituto (in possesso di analoghi requisiti) che possa assicurare il tempestivo subentro nel caso di imprevista o improvvisa indisponibilità dell’ispettore autorizzato titolare.

Le sedute di revisione dovranno essere autorizzate per un numero di veicoli (solo veicoli pesanti merci esclusi ATP e ADR) non inferiore a 16 e non superiore a 24.

Il corrispettivo da riconoscere all’ispettore autorizzato, prima dell’avvio della seduta di revisioni e a carico del soggetto richiedente la seduta, è quello previsto dalle vigenti tariffe, così stabilite dai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto MIMS n. 40 del 16 febbraio 2022:

– per lo svolgimento dei controlli tecnici effettuati dall’ispettore è fissata una tariffa forfettaria giornaliera pari a euro 350,00 + IVA. A tale tariffa si aggiunge un’indennità forfettaria onnicomprensiva, a ristoro dei costi generali di trasferta, pari a euro 150,00, + IVA, se applicabile.

È comunque prevista l’adozione di un rinnovato modello tariffario.

È inoltre in corso lo sviluppo di una piattaforma digitale per la gestione digitalizzata delle nuove modalità operative (maggiori dettagli qui). La piattaforma sarà presumibilmente pronta entro la data del 1° febbraio 2023.

Importante: la circolare specifica che al momento gli ispettori autorizzati alla revisione dei mezzi pesanti (modulo C), e che dunque hanno concluso con successo il percorso formativo, risultano 108.

REVISIONE MEZZI PESANTI IN OFFICINA: REQUISITI PER DIVENTARE ISPETTORI AUTORIZZATI

I requisiti richiesti agli ispettori autorizzati a eseguire i controlli tecnici sui mezzi pesanti presso i centri autorizzati sono descritti nell’art. 15 e successivi del già citato decreto MIMS del 15/11/2021. In sintesi:

– gli ispettori devono soddisfare i requisiti minimi di competenza e formazione, devono aver conseguito i titoli di studio e l’esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali e devono possedere i requisiti personali e professionali previsti dall’art. 240 del regolamento di esecuzione del CdS;

– gli ispettori devono essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00;

– l’ispettore è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità;

– gli ispettori non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività da esercitarsi.

Per approfondimenti sullo svolgimento dei corsi di formazione per diventare ispettori autorizzati alla revisione dei mezzi pesanti rimandiamo al decreto MIMS del 16 febbraio 2022 concernente il ‘Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio’.