Ufficiale: MVBER estesa sino a maggio 2028 con nuove linee guida

La Commissione europea ha confermato la proroga di 5 anni del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli (MVBER – Motor Vehicle Block Exemption Regulation). Con lo slittamento della scadenza al 31 maggio 2028 sono state approvate anche modifiche alle linee guida in merito ai dati connessi generati dai veicoli, alla loro rilevanza per il settore dell’autoriparazione e all’accesso da parte di operatori terzi e indipendenti rispetto alle reti autorizzate dei Costruttori.

PERCHÉ LA COMMISSIONE UE HA PROROGATO LA MVBER FINO AL 2028

Come avevamo anticipato, la proroga del regolamento (UE) n. 461/2010 MVBER, che sarebbe scaduto il 31 maggio 2023, è stata confermata dalla Commissione europea. La Commissione europea ha valutato l’efficacia del regolamento tenendo conto anche della transizione ecologica in corso, stabilendo che: “Dalla valutazione è emerso che, nel complesso, l’applicazione del regolamento (UE) n. 461/2010 è stata percepita positivamente”. Aggiungendo inoltre che: “poiché non vi è stato alcun cambiamento significativo nelle condizioni di mercato alla base del regolamento (UE) n. 461/2010, si può ancora presumere con sufficiente certezza che gli accordi verticali e le pratiche concordate nel settore automobilistico cui si applica tale regolamento continuino a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. È quindi opportuno prorogare l’applicazione del regolamento (UE) n. 461/2010”.

AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA MVBER CON LA PROROGA AL 2028

Lo avevamo già anticipato con l’intervista all’avvocato Piergiorgio Beccari, esperto di normative automotive e Presidente di ADIRA, Associazione Italiana dei Distributori Indipendenti di Ricambi per Autoveicoli, che la Commissione europea avrebbe preso tempo per legiferare sulla norma che regola la concorrenza tra Independent Aftermarket (IAM) e Costruttori OE. Con la proroga, già annunciata, la Commissione UE ha aggiornato anche le Linee Guida Supplementari. Le novità riguardano nel dettaglio:

i dati generati dai veicoli , che possono essere essenziali per i servizi di riparazione e manutenzione. La Commissione chiarisce che i riparatori delle reti autorizzate e le officine indipendenti dovrebbero avere accesso ai dati connessi su un piano di equità. Gli stessi principi esistenti per la fornitura delle informazioni tecniche di riparazione (RMI), strumenti e formazione necessari per i servizi di riparazione e manutenzione sono stati estesi esplicitamente anche ai dati connessi generati dai veicoli;

i fornitori OE di veicoli devono applicare il principio di proporzionalità quando si valuta se trattenere i dati generati dal veicolo , sulla base di potenziali problemi di sicurezza informatica. Tuttavia, non è ancora chiara l'applicabilità del principio di proporzionalità dei costi per l'accesso alle RMI, motivo per cui le associazioni ADPA e GVA si sono rivolte alla Corte di giustizia europea;

se un fornitore OE trattiene i dati generati da un veicolo o ne impedisce l'accesso a operatori indipendenti può essere applicato l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

NUOVA SCADENZA MVBER 2028 E DA QUANDO VALE

La scadenza del regolamento MVBER è così fissata al 31 maggio 2028, data entro la quale la Commissione europea terrà conto di eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato. Come riporta il comunicato della Commissione UE, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.