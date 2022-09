Stellantis entra nel business delle auto usate in Africa

Stellantis punta a diventare primo gruppo in Africa e lo fa investendo in una startup per la compravendita di auto usate online

Le auto nuove nei principali mercati che contano nei bilanci si vendono poco e lentamente e i Costruttori stanno ritrovando nuovo interesse per il business delle auto usate. Dall’ampliamento dei programmi di ripristino delle auto certificate del Brand alle certificazioni delle auto usate come ha fatto ad esempio Audi. Stellantis invece ha attivato un nuovo canale commerciale con Africar Group, società attiva nella vendita di auto usate in Africa e Medio Oriente.

STELLANTIS INVESTE NELLA VENDITA DI AUTO USATE ONLINE IN AFRICA

L’annuncio ufficiale è arrivato con un comunicato stampa Stellantis sugli investimenti in Africar Group per il lancio di Auto24, una startup che permetterà al Costruttore di accrescere la sua presenza sul mercato delle auto nuove nell’area Subsahariana. Ma anche piantare la bandiera su un settore che sarà sempre più strategico. Il futuro dell’auto a zero emissioni in Europa, per la precisione dal 2035, spingerà sempre più i Costruttori a trasferire le produzioni di veicoli e motori che l’Unione europea non vuole in altri mercati dove i limiti di emissioni non sono così restrittivi. Stellantis abbraccia il modello di compravendita auto usate online senza rischi, che in Europa non ha preso abbastanza piede, vedi l’esempio di Cazoo con BrumBrum.

AFRICAR GROUP: CHI E’ IL PARTNER DI STELLANTIS

Dove investire se non nei mercati con un potenziale di motorizzazione in forte crescita? Stellantis conta sulle previsioni di crescita della popolazione africana destinata a raggiungere 1,7 miliardi entro il 2030 e sulle stime OICA del parco circolante in Africa (50 milioni di veicoli). Africar Group è un partner ottimale per Stellantis: è la principale rete di mercati automobilistici online in Africa che copre 40 Paesi e ha messo in contatto oltre 25 milioni di acquirenti e compratori negli ultimi 5 anni. “L’investimento in Africar Group per creare Auto24 rafforza la nostra strategia per far crescere l’attività commerciale di veicoli usati a livello globale in modo audace, pragmatico e agile”, ha dichiarato Xavier Duchemin, vicepresidente senior della business unit veicoli usati di Stellantis.

LA STRATEGIA STELLANTIS SULLE AUTO NUOVE E USATE IN AFRICA

“Seguirà lo stesso progetto degli altri investimenti di Stellantis nell’ecosistema dei veicoli usati”, afferma Duchemin. “I fondatori accelereranno lo sviluppo delle loro attività capitalizzando Stellantis pur mantenendo l’inventiva, l’energia e l’agilità che caratterizzano le start-up”. Con questa operazione Stellantis mira a scalare i gradini del podio costruttori OEM, dove si trova in terza posizione. Rispetto alla sua attuale rete di 124 punti vendita e assistenza, entro il 2030 Stellantis vuole diventare il primo gruppo automobilistico con oltre 1 milione di veicoli nuovi venduti in Medio Oriente e Africa.