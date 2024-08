SERMI: in Francia da novembre, Italia e Polonia nel 2025?

Lo schema SERMI sarà operativo in Francia dal prossimo 1° novembre, mentre in Italia (e in Polonia, altra nazione che manca all’appello) dovremo probabilmente aspettare fino al 2025, con data da definire. L’annuncio dell’associazione SERMI sull’implementazione del certificato in nuovi Paesi è giunto proprio oggi e purtroppo ha riguardato solo la Francia, lasciando Italia (e Polonia) in una sorta di limbo almeno fino al prossimo anno.

CERTIFICATO SERMI: CHE COS’È E A COSA SERVE

La certificazione SERMI, acronimo di Security Related Vehicle Repair and Maintenance Information, è un riconoscimento di qualità assegnato alle officine che si occupano della riparazione e della manutenzione di veicoli, con particolare attenzione alla sicurezza e alla protezione dei dati personali degli utenti. Questa certificazione è stata introdotta dalla Commissione Europea con il Regolamento Delegato (UE) n. 2021/1244 per garantire che le riparazioni e la manutenzione dei veicoli siano eseguite in modo sicuro, ma anche per semplificare le procedure di registrazione che i riparatori indipendenti IAM (Independent Aftermarket) sono altrimenti tenuti a fare sulle singole piattaforme dei costruttori di veicoli per accedere alle informazioni tecniche di riparazione RMI (Repair and Maintenance Information). È utile pure ai proprietari di veicoli perché con il SERMI possono riconoscere le officine certificate in grado di operare e riparare sui veicoli preservandone la sicurezza a 360°.

Nella nostra guida completa sul certificato SERMI spieghiamo nel dettaglio come funziona e soprattutto come si richiede (e chi può farlo).

CALENDARIO SERMI NEI PAESI EUROPEI

L’entrata in vigore del SERMI nei vari Stati membri non è stata omogenea ma graduale. Sono partiti prima, iniziando dallo scorso autunno, i Paesi in grado di ufficializzare i soggetti (individuati nei CAB, Conformity Assessment Body, a loro volta accreditati dai NAB, National Accreditation Body) che intervengono nel processo di certificazione, le procedure e i requisiti richiesti agli operatori e alle officine IAM. Il calendario SERMI, che viene aggiornato ogni due mesi, riporta i Paesi che hanno già adottato lo schema SERMI, e da quando:

Svezia: ottobre 2023

Danimarca: febbraio 2024

Norvegia: febbraio 2024

Austria: aprile 2024

Belgio: aprile 2024

Germania: aprile 2024

Lussemburgo: aprile 2024

Paesi Bassi: aprile 2024

Portogallo: aprile 2024

Spagna: aprile 2024

Francia: novembre 2024

Italia: da definire (2025?)

Polonia: da definire (2025?).

Anche il Regno Unito ha confermato che adotterà il SERMI volontariamente appena sarà confermata la struttura di accreditamento.

SERMI: LA SITUAZIONE DELL’ITALIA

Sebbene l’Italia sia in ritardo (inizialmente si pensava di partite il 1° giugno 2024, ma poi c’è stato uno slittamento), si sa già che l’ente CAB per il nostro Paese, riconosciuto per eseguire i controlli di conformità su chi richiederà il SERMI, è KIWA, peraltro accreditato in quasi tutte le altre nazioni tranne in Finlandia (che ad oggi ha come unico CAB AKL-Sertifiointi Oy) e Francia (che per il momento ha annunciato solo DEKRA). Importante: nei mesi scorsi l’associazione SERMI ha chiarito che il CAB dell’Italia può effettuare ispezioni anche in Paesi diversi.