Ritiro PFU, CNA Gommisti: “per le officine attesa di oltre 270 giorni”

La gestione degli PFU (Pneumatici Fuori Uso) è arrivata a un punto critico, tema affrontato anche durante l’Aftermarket & SERMI Forum di SICURAUTO.it ad Autopromotec. Lo denuncia con forza CNA Gommisti, attraverso un comunicato ufficiale che suona come un vero e proprio grido d’allarme rivolto al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. I dati forniti dall’associazione parlano chiaro: in molte officine italiane le giacenze superano le 400 unità, e i tempi medi di attesa per il ritiro arrivano fino a 270 giorni. Una condizione insostenibile, che si protrae da anni senza soluzioni definitive.

IL NODO IRRISOLTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PFU

“Nessun registro cartaceo o digitale riuscirà a ripulire i piazzali ingombri di PFU”, dichiara CNA in un comunicato stampa, in risposta alle dichiarazioni del Ministro. Il paradosso è che le imprese versano regolarmente il contributo ambientale al momento dell’acquisto degli pneumatici nuovi, ma si trovano poi abbandonate nella fase più delicata — quella dello smaltimento di PFU. Per evitare sanzioni – riporta CNA – molte officine sono costrette a rivolgersi ad aziende private di smaltimento, pagando due volte per lo stesso servizio: una volta in fase d’acquisto, e una seconda per liberarsi di pneumatici che avrebbero dovuto essere ritirati a titolo gratuito.

Un sistema che, secondo quanto dichiarato dal Consorzio CNA, non premia chi rispetta le regole e che mette in seria difficoltà soprattutto le micro e piccole imprese, già alle prese con margini sempre più ridotti e una crescente burocrazia.

CNA PADOVA: AFFRONTARE IL PROBLEMA ALLA RADICE

Giorgia Fortuni, presidente CNA Autoriparazione Padova, è intervenuta pubblicamente sul tema, tramite un post su LinkedIn in cui ribadisce la necessità di affrontare il problema alla radice, rivedendo l’intera filiera della raccolta PFU.

La frammentazione delle responsabilità, i limiti delle attuali quote di raccolta e la mancanza di controlli efficaci sulle vendite online e le importazioni parallele di pneumatici nuovi e usati, stanno contribuendo a una crisi sistemica che, se non affrontata con coraggio e determinazione, rischia di degenerare in una vera e propria emergenza ambientale.

CNA: “IL REGISTRO INFORMATICO? UTILE, MA NON BASTA”

La CNA non contesta l’idea di un registro informatico per la tracciabilità, come proposto dal Ministro. Lo considera uno strumento utile — ma per il futuro. Il problema è oggi. E oggi servono misure straordinarie e immediate, poiché l’incremento del 10% nella raccolta non ha prodotto risultati significativi per svuotare i piazzali e riportare la situazione sotto controllo.