QR Code batteria auto: a cosa serve il passaporto digitale dal 2023

Il passaporto digitale europeo delle batterie auto tramite QrCode è un progetto ambizioso dell’Unione europea che mira a migliorare la trasparenza lungo la value chain delle batterie. Si potrà sapere tutto della batteria semplicemente scansionando un QrCode. Questo documento di riconoscimento, chiamato anche DPP (Digital Product Passport), fornisce informazioni dettagliate sulla batteria che potranno essere accessibili a tutti gli utenti o solo alle autorità di regolamentazione e chi ha un interesse legittimo verso le informazioni riservate. L’accesso esattamente come è successo per l’accesso alle RMI per l’IAM e le modalità con cui avverrà, sono le incognite su cui porta l’attenzione l’Alleanza europea per le batterie (Batt4U).

PASSAPORTO DIGITALE BATTERIE: QUALI INFORMAZIONI SI POSSONO AVERE TRAMITE IL QR CODE

I requisiti minimi per le informazioni memorizzate nel passaporto della batteria sono stabiliti nel regolamento UE sulle batterie. Si potranno avere informazioni chiave che mirano a ridurre l’impatto sull’ambiente e promuovere la circolarità. Ad esempio:

i materiali utilizzati, inclusi i materiali recuperati dal riciclo ;

utilizzati, inclusi i materiali recuperati ; la composizione;

la provenienza dei materiali;

la presenza di sostanze chimiche pericolose ;

; le operazioni di manutenzione e le possibilità di riparazione ;

; riutilizzo e smaltimento.

Inoltre, il passaporto deve fornire anche informazioni sulla CO2 dai processi di produzione delle batterie e sui processi di trattamento, riciclo e recupero a cui potrebbe essere sottoposta la batteria a fine vita.

PASSAPORTO BATTERIE E QR CODE: COME LEGGERLO

Il passaporto digitale della batteria non renderà pubbliche tutte le informazioni memorizzate, anche perché alcune potrebbero essere particolarmente riservate e concorrenziali per i produttori. Quindi si prevede che ci saranno due diversi livelli di accesso:

informazioni pubbliche , informazioni per coloro che hanno un interesse legittimo, vedi ad esempio l’utente finale-consumatore;

, informazioni per coloro che hanno un interesse legittimo, vedi ad esempio l’utente finale-consumatore; informazioni accessibili solo alle autorità di regolamentazione.

Le informazioni commerciali sensibili, l’installazione della batteria e i rapporti di prova saranno accessibili solo a chi è autorizzato a consultarli o anche agli organismi ufficiali che dovranno operare sulla batteria durante l’intero ciclo di vita della stessa. Il regolamento sulle batterie stabilisce al capitolo IX che tutte le batterie industriali superiori a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici dovranno avere un passaporto individuale. Il passaporto digitale sarà accessibile tramite un codice QR scansionabile e sarà onere di chi immette sul mercato la batteria garantire che il passaporto sia accurato, completo e aggiornato.

PASSAPORTO DIGITALE E QR CODE BATTERIE: I PUNTI DA CHIARIRE

L’implementazione del passaporto digitale europeo delle batterie auto tramite QrCode è un passo importante verso una maggiore trasparenza e sostenibilità nella produzione e nel riciclo delle batterie. Tuttavia proprio come già sostiene Eurobat che auspica il coinvolgimento attivo dei produttori, anche l’alleanza europea per le batterie (Batt4U), ci sono ancora alcune domande che devono essere rispote e diversi progetti pilota sono in corso per chiarire gli aspetti ancora non delineati (Battery Pass; Catena-X; CIRPASS). Ad esempio: