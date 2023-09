Manutenzione Auto Moderne: il meccanico indipendente è preparato?

Il meccanico di fiducia con la sua officina generalista, quello che conosci da tanti anni, che è sempre disponibile e che ti fa pagare un prezzo contenuto, ha sempre rappresentato un’ancora di salvezza per te e per molti automobilisti. E questo a prescindere dal tipo di guasto e dal genere di vettura. Tuttavia negli ultimi anni le auto sono diventate sempre più sofisticate, si pensi per esempio alla presenza degli ADAS già obbligatori o di serie su tantissime auto. Alla luce di ciò, il meccanico indipendente è ancora la soluzione migliore per la riparazione e la manutenzione delle auto moderne, o in questi casi è meglio affidarsi a un’officina della casa madre?

Guarda il video in alto per ascoltare tutte le opinioni degli automobilisti che abbiamo intervistato sull’argomento, e i chiarimenti dell’esperto sul livello di preparazione delle officine indipendenti / generaliste nella manutenzione delle auto più moderne.

COME È CAMBIATA LA MANUTENZIONE AUTO CON LE VETTURE MODERNE

Indubbiamente la manutenzione delle auto moderne è cambiata in modo significativo rispetto al passato per l’evoluzione della tecnologia. Da un certo punto di vista è diventata più ‘semplice’, perché queste vetture sono dotate di avanzati sistemi di diagnostica computerizzata che monitorano costantemente il funzionamento del veicolo e rilevano eventuali problemi, facilitandone la risoluzione. Allo stesso tempo la manutenzione richiede un approccio più specializzato da parte dei meccanici, che sono chiamati a seguire scrupolosamente la procedura consigliata dal produttore e a rimanere aggiornati sulle specifiche esigenze di manutenzione del veicolo.

Di conseguenza molti possessori di auto di ultima generazione, che prima sceglievano di affidarsi a un meccanico generalista, soprattutto per una questione di costi (ma spesso anche per via della conoscenza personale), oggi sono a volte più propensi a rivolgersi a un’officina della casa madre dell’auto, ritenendola più preparata specialmente per guasti molto specifici.

Ma è vero che i meccanici indipendenti non sono pronti a operare sulle auto più moderne? Nel video sopra lo abbiamo chiesto direttamente a un esperto, il titolare di un’officina DediCar, che ci ha chiarito tutti i dubbi e mostrato come le officine DediCar sono pronte alla manutenzione di tutte le auto, anche le più moderne.

IL MECCANICO INDIPENDENTE È AGGIORNATO SULLE AUTO NUOVE?

In particolare siamo entrati in officina indipendente per vedere come lavora un meccanico moderno sulle auto più recenti. Senza dubbio le vetture moderne sono dotate di tecnologia avanzata e spesso richiedono attrezzature e strumenti specializzati per diagnosticare e riparare i problemi, oltre che conoscenze e competenze di un certo tipo. Non è detto però che solo le officine autorizzate dalla casa auto abbiano la preparazione e gli strumenti idonei (come l’LKQ Remote Support), guardando il video scoprirai una realtà non troppo conosciuta ma decisamente interessante.

IN ARRIVO ALTRE VIDEO INTERVISTE SUL MONDO DELL’AUTO

Quella che avete visto è la quinta e penultima di una serie di video-interviste che abbiamo realizzato in collaborazione con LKQ RHIAG, il principale distributore di ricambi auto in Italia e promotore di reti indipendenti multimarca con oltre 1.900 officine affiliate: DediCar, ‘a posto’, Officina N°1. La prossima settimana pubblicheremo l’ultimo video sulla spinosa questione della privacy relativa ai dati delle connected cars. In coda al video un esperto di LKQ RHIAG farà chiarezza su tutti i dubbi emersi durante le interviste.

Programma prossimi video:

21 SETTEMBRE: Auto Connesse e #DataAct: dove finiscono i tuoi dati di automobilista?

