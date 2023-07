Manutenzione Auto Elettriche: è vero che sparisce quasi del tutto? [VIDEO]

La convinzione secondo cui la manutenzione nelle auto elettriche sparisca quasi del tutto, può essere considerata esagerata o ha comunque una base di verità? In effetti le auto elettriche hanno meno componenti soggetti a usura, di conseguenza possono richiedere meno manutenzione e avere costi di manutenzione più bassi (-42% di costi, secondo la nostra indagine esclusiva sui costi di manutenzione delle auto elettriche, basata sui dati delle Case auto).

Tuttavia ciò non significa che sia del tutto assente. Va infatti ricordato che ogni veicolo, indipendentemente dal tipo di alimentazione (e le BEV non fanno eccezione), richiede un certo livello di manutenzione per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. Ma siamo sicuri che gli automobilisti italiani ne siano consapevoli? Per saperlo siamo scesi in strada e l’abbiamo chiesto direttamente a loro, con esiti tutti da scoprire.

Guarda il video in alto per ascoltare tutte le risposte e i chiarimenti dell’esperto.

MANUTENZIONE AUTO ELETTRICHE? SÌ, NO, FORSE

Nella nostra serie di interviste abbiamo constatato che gli italiani, pur avendo qualche lacuna sull’argomento, sembrano comunque consapevoli dell’importanza della manutenzione auto elettriche. E hanno ben presente che, sebbene generalmente meno complesse rispetto alle auto a combustione interna, anche le BEV richiedono interventi di manutenzione periodici, e che alcuni componenti potrebbero avere bisogno di essere sostituiti nel tempo.

E a proposito del tempo, proprio sulla periodicità dei controlli abbiamo riscontrato i maggiori dubbi da parte degli intervistati. Ogni quanto sottoporre l’auto elettrica a manutenzione? Un anno? Due anni? Tre, Cinque o Dieci? Ognuno ha detto la sua. E tu, sai ogni quanto va fatta la manutenzione? Nel video il nostro esperto dell’officina DediCar chiarirà tutti i dubbi, guarda il video sopra.

CAMBIO FILTRI E BATTERIE 12V NELLE AUTO ELETTRICHE?

Durante le interviste abbiamo affrontato temi ancora più specifici nell’ambito della manutenzione delle auto elettriche, chiedendo per esempio se le BEV necessitino del cambio del filtro dell’olio o di altri fluidi, o se abbiano anch’esse bisogno della batteria 12V e perché. Se ti stai facendo le stesse domande, o vuoi sapere come hanno risposto gli automobilisti italiani, non perdere altro tempo e clicca sul video in alto per avere la soluzione dei quesiti.

IN ARRIVO TANTE ALTRE VIDEO INTERVISTE SUL MONDO DELL’AUTO

Quello che avete visto è il terzo di una serie di video-interviste che abbiamo realizzato in collaborazione con LKQ RHIAG, il principale distributore di ricambi auto in Italia e promotore di reti indipendenti multimarca con oltre 1.900 officine affiliate. Nelle prossime settimane pubblicheremo video su altri temi che riguardano il mondo delle automobili, dagli ADAS alla manutenzione, dalla connettività alla guida autonoma. In coda a ciascun video un esperto di LKQ RHIAG farà chiarezza su tutti i dubbi emersi durante le interviste.

