Stop auto ICE dal 2035: cosa ne pensano gli automobilisti? [VIDEO]

Secondo l’attuale stato legislativo, dal 2035 nei Paesi UE si potranno vendere solamente auto e veicoli commerciali leggeri a emissioni zero (100% elettriche o fuel cell a idrogeno), oppure modelli anche endotermici alimentati esclusivamente con gli e-fuels, combustibili rinnovabili di origine non biologica, noti anche come carburanti sintetici. Un passaggio epocale che impatterà su tutti i cittadini europei e che sta già suscitando reazioni contrastanti, tra favorevoli, contrari e scettici. Per questo abbiamo deciso di ascoltare di persona l’opinione degli automobilisti italiani, chiedendo cosa ne pensano dello stop alle auto ICE dal 2035 e se conoscono le alternative di cui si parla da mesi, come gli e-fuel e i biocarburanti (gli ultimi non ancora inclusi nel piano UE).

STOP AUTO ICE: AUTOMOBILISTI DIVISI, SCETTICISMO SUI TEMPI

Nella nostra serie di interviste tra le vie di Milano abbiamo riscontrato un sentimento piuttosto diviso verso la “svolta elettrica” del 2035, tra posizioni avverse, o quanto meno diffidenti, e altre più propositive. I maggiori motivi di scetticismo riguardano soprattutto le tempistiche del provvedimento (il 2035 è considerato troppo vicino) e l’impatto in termini ambientali dell’intero ciclo produttivo di un’auto elettrica, che secondo molti intervistati non sarebbe proprio a emissioni zero. È anche vero, ci hanno risposto i sostenitori dello stop alle auto ICE, che il contrasto all’inquinamento atmosferico non è più rinviabile. Potete approfondire l’opinione degli automobilisti guardando il video sopra.

E-FUEL E BIOCARBURANTI, CHE CONFUSIONE!

Come già anticipato, abbiamo pure saggiato la conoscenza degli italiani sui carburanti alternativi, quelli che potrebbero garantire un futuro ai motori a scoppio anche dopo il 2035, appurando che su questo fronte c’è ancora tanta confusione. L’unica cosa al momento certa è che si tratta di soluzioni che richiedono un ulteriore sviluppo per essere utilizzate su larga scala.

