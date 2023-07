Auto elettriche, ibride e plug-in: quanto ne sanno gli automobilisti? [VIDEO]

Il dibattito sul presente e soprattutto sul futuro delle auto elettriche coinvolge quasi quotidianamente politici, esperti, addetti ai lavori, giornalisti di settore, polemisti e semplici appassionati. Da quanto se ne parla sembra un argomento alla portata di tutti ma nella realtà le cose stanno diversamente e lo stesso vale per le auto ibride. Si fa presto, infatti, a dire che le vetture ibride sono quelle che combinano un motore a scoppio con un motore elettrico e/o una batteria. Sì ok, ma siamo sicuri che tutti conoscano la differenza tra micro-hybrid, mild-hybrid, full-hybrid e plug in-hybrid? Per saperlo siamo scesi in strada e l’abbiamo chiesto direttamente agli automobilisti italiani, con esiti non sempre incoraggianti.

Guarda il video in alto per ascoltare tutte le risposte e i chiarimenti dell’esperto.

AUTO ELETTRICHE E IBRIDE: LE DIFFERENZE MANDANO IN CRISI GLI ITALIANI

Nella nostra serie di interviste abbiamo riscontrato che gli italiani non sono ancora molto ferrati sulle nuove tecnologie che riguardano la mobilità. Ok, sanno che cos’è un’auto elettrica e conoscono più o meno la differenza con un’auto ibrida. Ma quando abbiamo provato a entrare di più nello specifico sono emersi molti limiti: per esempio abbiamo fatto fatica a trovare qualcuno che sapesse spiegarci con sufficiente chiarezza la definizione di auto ibrida plug-in. E anche la differenza tra mild e full hybrid non è sempre sembrata così chiara. Insomma, la morale è che probabilmente ben pochi automobilisti risultano ben informati e consapevoli delle caratteristiche, dei vantaggi e dei limiti delle auto elettriche e ibride. E questo rappresenta senz’altro un problema per la loro diffusione. E tu, conosci le differenze? Nel video il nostro esperto dell’officina ‘a posto’ chiarirà tutti i dubbi, guarda il video sopra.

COMPRARE UN’AUTO ELETTRICA? OGGI FORSE NO, DOMANI CHISSÀ

Visto che c’eravamo, abbiamo pure chiesto ai nostri intervistati se fossero disponibili a valutare l’acquisto di un’auto elettrica. La risposta? Per il momento la maggior parte è ancora troppo ‘innamorata’ dei veicoli a benzina e diesel, con le BEV che scontano i dubbi sull’autonomia sulle lunghe distanze e la procedura/disponibilità di ricarica (oltre al prezzo mediamente più alto, se non si hanno gli abbonamenti). Ma in futuro le cose potrebbero cambiare. Curioso che alcuni stanno pensando di eliminare il problema alla radice non acquistando nessuna macchina!

IN ARRIVO TANTE ALTRE VIDEO INTERVISTE SUL MONDO DELL’AUTO

Quello che avete visto è il secondo di una serie di video-interviste che abbiamo realizzato in collaborazione con LKQ RHIAG, il principale distributore di ricambi auto in Italia e promotore di reti indipendenti multimarca con oltre 1.900 officine affiliate. Nelle prossime settimane pubblicheremo video su altri temi che riguardano il mondo delle automobili, dagli ADAS alla manutenzione (di auto elettriche e non), dalla connettività alla guida autonoma. In coda a ciascun video un esperto di LKQ RHIAG farà chiarezza su tutti i dubbi emersi durante le interviste.

