Scoperto assicurazione: cos’è e come si calcola (con esempi)

Lo scoperto assicurativo è un elemento fondamentale di molte polizze che incide sul risarcimento ottenuto dall’assicurato in caso di sinistro. Comprendere cos’è lo scoperto e come si calcola è essenziale per valutare l’effettiva copertura di una polizza e prendere decisioni consapevoli. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio il concetto di scoperto assicurativo e le differenze con la franchigia. In più, troverai esempi pratici per chiarire il suo funzionamento.

COS’È LO SCOPERTO ASSICURATIVO?

Lo scoperto assicurativo rappresenta la parte del danno che rimane a carico dell’assicurato. A differenza della franchigia, che è espressa in una cifra fissa, lo scoperto è solitamente indicato come una percentuale del danno totale. Questo significa che l’importo a carico dell’assicurato può variare in base all’entità del danno subito.

Differenze tra scoperto e franchigia

La franchigia è un importo fisso che l’assicurato deve pagare in caso di sinistro, mentre lo scoperto è una percentuale del danno. Ad esempio, se una polizza prevede una franchigia di 500 euro, l’assicurato dovrà sempre pagare 500 euro, indipendentemente dall’ammontare del danno. Invece, con uno scoperto del 10%, l’assicurato pagherà il 10% del danno totale, quindi l’importo effettivo può variare.

Chi paga lo scoperto e la franchigia?

Scoperto a franchigia sono sempre a carico del contraente.

COME SI CALCOLA LO SCOPERTO ASSICURATIVO?

Il calcolo dello scoperto è relativamente semplice e si basa sulla percentuale del danno coperto dalla polizza. Ecco alcuni esempi per chiarire il concetto.

Cosa significa 10% di scoperto sul danno?

Immaginiamo che una polizza per il furto e incendio preveda uno scoperto del 10%. Se il danno ammonta a 1.000 euro, l’assicurato dovrà pagare il 10% di 1000 euro, ovvero 100 euro. Di conseguenza, la compagnia assicurativa risarcirà 900 euro.

Scoperto del 5%

Supponiamo ora di avere uno scoperto del 5% su una polizza per danni da eventi atmosferici. Se il danno totale è di 2.000 euro, l’assicurato dovrà pagare il 5% di 2000 euro, cioè 100 euro. La compagnia assicurativa risarcirà quindi 1.900 euro.

ABBINAMENTO DI SCOPERTO E FRANCHIGIA

In alcuni casi, una polizza può prevedere sia uno scoperto che una franchigia. In tali situazioni, l’importo a carico dell’assicurato sarà il maggiore tra la franchigia e lo scoperto.

Ad esempio, se una polizza prevede una franchigia di 200 euro e uno scoperto del 10%, per un danno di 1.000 euro, lo scoperto sarebbe di 100 euro, ma l’assicurato dovrà pagare i 200 euro della franchigia, in quanto maggiore.

QUANDO SCEGLIERE UNO SCOPERTO?

Lo scoperto assicurativo è uno strumento utile per modulare il costo delle polizze in base alle proprie esigenze e capacità di assunzione del rischio.

La scelta di una polizza con scoperto può dipendere da vari fattori, tra cui il tipo di copertura desiderata e il budget a disposizione. Generalmente, un maggiore scoperto comporta un premio assicurativo inferiore, poiché l’assicurato si assume una parte maggiore del rischio.

Tuttavia, è importante valutare attentamente il bilanciamento tra risparmio sul premio e rischio finanziario in caso di sinistro. Se hai bisogno di supporto nella scelta, puoi trovare l’assicurazione auto online più economica per te su Facile.it, un servizio di confronto semplice e gratuito che ti offre la possibilità di conoscere nel dettaglio tutte le proposte assicurative delle compagnie e decidere, in modo consapevole, qual è quella più conveniente.