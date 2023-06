RHIAG: ‘a posto’ compie 20 anni e ci svela il futuro dell’autoriparazione

La rete di officine ‘a posto’ RHIAG compie 20 anni in Italia al fianco di professionisti che oggi fanno parte del più grande network di autoriparazione e distribuzione di ricambi che fa capo a LKQ Europe. Durante un evento riservato alla stampa specializzata e alcune tra le principali Associazioni dell’IAM (Independent Aftermarket) RHIAG ci ha parlato della nascita del progetto in Italia, quando i meccanici erano spaventati da motori inaccessibili, ma anche del futuro dell’autoriparazione basato sulla sostenibilità, la capillarità di una rete in continua espansione e l’innovazione di strumenti e servizi a vantaggio degli autoriparatori e dei clienti delle officine. Ecco com’è cambiata e continuerà a cambiare la professione dell’autoriparatore con RHIAG.

NEL 2003 NASCE IL NETWORK OFFICINE ‘A POSTO’ RHIAG

Nel 2003, il gruppo presentò il suo primo progetto di affiliazione officine: il network multimarca ‘a posto’. Federica Bertoldi, Responsabile Comunicazione RHIAG, ha spiegato che “il nome del brand – ‘a posto’ RHIAG, La tua auto come nuova – conteneva già la promessa nei confronti degli automobilisti: restituire un’auto completamente e perfettamente ‘a posto’, pronta a tornare su strada e a viaggiare in sicurezza”. L’Independent Aftermarket si avviava verso una profonda trasformazione legata all’evoluzione tecnologica delle auto e una maggiore presenza di elettronica e centraline, al punto da provocare quella che tra gli addetti ai lavori è conosciuta come “sindrome del cofano”, per il timore di non riuscire a “mettere le mani” nel vano motore. Ma non solo, anche la legge BER che ha liberato gli automobilisti dal vincolo con le Reti ufficiali e offerto la possibilità ai riparatori indipendenti di effettuare la manutenzione anche alle auto nuove in garanzia. La rete ‘a posto’ RHIAG è così diventata un network basato su vicinanza, sicurezza e professionalità; valori trasferiti ai clienti delle officine attraverso un servizio affidabile e conveniente.

OLTRE 1900 OFFICINE RHIAG AFFILIATE IN ITALIA

“Da allora, i nostri valori non sono cambiati, ma siamo evoluti e oggi il marchio ‘a posto’ RHIAG è accompagnato da un nuovo payoff – I Professionisti Dell’auto – che ben rappresenta i tratti distintivi del network, pronto a fronteggiare una nuova rivoluzione dell’automotive, spinto dai macro-trend che stanno cambiando i paradigmi della mobilità”, ha dichiarato Federica Bertoldi. Negli ultimi anni alla rete ‘a posto’ RHIAG, si sono aggiunte altre due reti multimarca, DediCar e Officina N°1, estendendo ulteriormente il network che ad oggi conta più di 1.900 officine affiliate e 4.500 meccanici formati all’anno con 350 giornate di formazione. Inoltre RHIAG offre 100 corsi tecnici, 20 corsi marketing, oltre 200 titoli e-learning e ha stipulato 60 accordi con flotte Noleggio a lungo Termine e Breve Termine e flotte private.

GLI SCONTI PER GLI AUTOMOBILISTI CON VOUCHER E PROMOZIONI STAGIONALI

“Nato come progetto di fidelizzazione per il nostro cliente diretto, il ricambista, sin dall’inizio coinvolto nell’individuazione delle strutture che entravano a far parte del network, il concept ‘a posto’ RHIAG in 20 anni è cresciuto sia in termini di supporti tecnici e gestionali pensati per i meccatronici affiliati, sia come filosofia di servizio agli automobilisti”, ha aggiunto Marzia Castellani, Direttore Commerciale RHIAG. “La strategia del network è oggi un progetto di integrazione di filiera che ci consente di portare valore a tutti gli operatori dell’aftermarket distributivo e riparativo, con focus sull’utente finale, sia esso un privato o un intermediario come flotte, assicurazioni o aziende di car sharing”. La rete RHIAG ‘a posto’ è infatti diventata anche una community di migliaia di automobilisti, che hanno accesso a un’offerta di check up auto gratuiti e sconti in officina (100.000 voucher delle promozioni stagionali scaricati negli ultimi 3 anni) e oltre 14.000 follower su Facebook.

GARAGE OF THE FUTURE LKQ RHIAG: UNO SGUARDO AL FUTURO

LKQ RHIAG è focalizzato sulla continua evoluzione delle auto, offrendo la possibilità agli autoriparatori di intervenire su tutte le auto circolanti, anche le più nuove, con formazione, assistenza di tecnici specializzati, ma anche strumentazioni che guardano al futuro. E’ un concetto ulteriormente rafforzato nella visione Garage of the Future di cui ci ha parlato Frédéric Servajean, Responsabile Network Officine: “Con la rapida trasformazione del settore automotive il pacchetto di servizi offerto da LKQ RHIAG alle sue reti ha visto una decisa accelerazione nell’ottica di affiancare ogni officina nella crescita professionale. Un’attenzione particolare è stata sempre riservata alla formazione, tecnica e manageriale, agli aggiornamenti tecnici e a tutte quelle attività volte ad aumentare il traffico nelle officine. Quest’anno è stata lanciata la nuova area tecnica che comprende una banca dati tecnici, un servizio di richiesta dati mancanti e un’assistenza tecnica premium, a cui si affianca il servizio innovativo di diagnosi remota LKQ Remote Support”.

SMART GLASSES E REALTA’ AUMENTATA: AL VIA I TEST PRESSO LE OFFICINE RHIAG

RHIAG sta sperimentando anche un nuovo servizio di assistenza remota agli autoriparatori tramite Smart Glasses e realtà aumentata, che abbiamo visto in azione durante una dimostrazione live. E’ uno strumento di assistenza da remoto con cui il riparatore può ricevere il supporto di un tecnico esperto LKQ RHIAG nella valutazione passo-passo di guasti più complessi fino alla risoluzione del problema. Restate sintonizzati poiché vi diremo molto di più in occasione del prossimo Report su Auto Connesse ed Elettriche che presenteremo al FutureMotive 2023, grazie anche al supporto di RHIAG, Main Sponsor della terza edizione dell’aftermarket report di SicurAUTO.it.