RHIAG forma le officine EV con il percorso Electric Vehicle Specialist

LKQ RHIAG ha presentato in occasione di un press day riservato a pochi giornalisti il suo nuovo percorso formativo erogato da LKQ Academy che anticipa la CEI 11-27 specifica per il settore automotive. L’aggiornamento della norma arriverà nel corso del 2024, come abbiamo appreso dallo stesso Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) presente all’evento. Ma gli autoriparatori delle reti Reti ‘a posto’, DediCar e Officina N°1 potranno già accedere a un percorso di specializzazione teorico e pratico completo per diventare “EVS – Electric Vehicle Specialist”, una qualifica che va ben oltre l’attestato PES – PAV (1A – 2A) e sei prossimi paragrafi vi spieghiamo perché.

LKQ ACADEMY PRONTA ALLE SFIDE DELLE AUTO ELETTRIFICATE NELLE OFFICINE

Il percorso formativo LKQ Academy per diventare Electric Vehicle Specialist è sviluppato ed erogato dal team Workshop Solutions del gruppo ed è “progettato” per permettere agli autoriparatori di lavorare in sicurezza e di farlo con le nuove competenze che richiedono i veicoli elettrici e ibridi. Nella giornata di presentazione del corso, abbiamo avuto modo di scoprire che l’offerta formativa, va ben oltre i semplici criteri basilari di lavorare in sicurezza; concetti affrontati in modo trasversale dalla norma CEI 11-27 di cui abbiamo parlato in questo approfondimento.

Ecco perché il CEI sta lavorando a un aggiornamento specifico per il settore automotive, che integra anche i nuovi requisiti della norma EN 50 110. L’aggiornamento della norma PES – PAV per l’automotive arriverà nel corso del 2024, ma LKQ RHIAG, grazie alla collaborazione del CEI, è il primo gruppo nella Distribuzione Aftermarket ad erogare la formazione per la qualifica PES – PAV di idoneità 1B – 2B, cioè lavori sotto tensione.

IL PERCORSO ELECTRIC VEHICLE SPECIALIST DI LKQ RHIAG

Il percorso EVS è il risultato di un lavoro sinergico tra la divisione Workshop Solutions di LKQ RHIAG, il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e LKQ Europe. Questa collaborazione permette di offrire agli autoriparatori un programma formativo completo che affianca a competenze teoriche approfondite (livello 1A‐2A), una solida preparazione pratica con simulazioni di guasti su Fiat 500 elettrica e Mercedes EQB 250+ (livello 1B‐2B) per operare in conformità alla normativa CEI 11‐27 sui veicoli elettrici. Marco Granato, Technical Support Coordinator ci ha spiegato che “l’obiettivo è mettere gli autoriparatori nelle condizioni di approntare una diagnosi strategica del guasto per arrivare alla soluzione”.

IL PROGRAMMA FORMATIVO TEORICO E PRATICO EVS LKQ ACADEMY

I contenuti del percorso per specializzarsi nella riparazione di veicoli elettrificati con LKQ Academy, sono stati scelti ad hoc, dopo aver valutato l’approccio alla sicurezza che riguarda l’assistenza tecnica delle principali Case costruttrici. Ciò ha permesso al team Workshop Solutions di combinare le vari disposizioni delle Case auto nelle procedure ufficiali di riparazione con i requisiti – talvolta più stringenti ma generali – della norma CEI 11-27.

Ogni Costruttore, infatti, prevede delle sue regole anche per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo, argomenti che fanno parte dei primi due moduli EVS 0 – 1. Così come sapersi approcciare alle diverse architetture elettrificate dei Costruttori per riuscire ad individuare un guasto del sistema ad alta tensione, è l’obiettivo dei moduli avanzati EVS 2 – 3. Gli autoriparatori che hanno già conseguito l’abilitazione PES – PAV 1 A – 2 A però possono accedere direttamente ai due moduli avanzati. Ecco di seguito il programma di formazione teorica e pratica dei moduli EVS 0-1-2-3.

EVS 0 “Basi elettriche del veicolo” (durata 2 giorni):

Fondamenti teorici su componenti elettrici di vetture con trazione tradizionale, ibrida ed elettrica.

Disponibilità di demo-boards didattiche e relativi strumenti di misurazione (multimetri, oscilloscopi, etc).

Utilizzo dei principali componenti elettrici (resistenze, condensatori, diodi, LED, switch, trasformatori, etc.) per la creazione di circuiti dedicati.

Misure attuate sia con multimetro che con oscilloscopio.

EVS 1 “Criteri di sicurezza per la manutenzione e diagnosi di veicoli elettrici e ibridi” (durata 2 giorni) – abilita a PES PAV CEI 11‐27, Livello 1A‐2A “corso teorico per rischi elettrici sotto tensione”:

Fondamenti teorici su componenti di vetture elettriche ed ibride, misure di sicurezza sulla rete di bordo alto voltaggio, interventi sicuri su vetture con rete di bordo alto voltaggio, rischi e primo soccorso in caso di folgorazione.

EVS 2 “De‐energizzazione manuale e controlli speciali per elettrici e ibridi” (durata 1 giorno):

Struttura e funzionamento dei componenti ad alto voltaggio, strategia di comando e visualizzazione.

Sezionamento manuale dell’alimentazione con dispositivi di protezione personale.

Monitoraggio della Resistenza di Isolamento.

Valutazione trasportabilità della batteria ad alto voltaggio.

EVS 3 “Diagnosi avanzata veicoli elettrici e ibridi” (durata 2 giorni) – abilita a PES PAV CEI 11‐27, Livello 1B‐2B “corso pratico per lavori elettrici sotto tensione”:

Sezionamento manuale dell’alimentazione con dispositivi di protezione personale.

Monitoraggio della resistenza di isolamento.

Strategia di diagnosi avanzata sulla rete di bordo ad alto voltaggio dei veicoli elettrici e ibridi.

Diagnosi batterie ad alto voltaggio.

LA ROAD MAP LKQ RHIAG NELLA RIPARAZIONE DI VEICOLI ELETTRICI E BATTERIE ALTA TENSIONE

Il percorso formativo Electric Vehicle Specialist della durata di 7 giorni è una delle ultime soluzioni ideate da LKQ RHIAG nell’ambito del concept Garage of The Future, di cui ci parla Andy Hamilton CEO di LKQ ECP and Managing Director di LKQ RHIAG (Italy) in questa intervista. Innovazione, know‐how, supporto tecnico e attrezzature che il Gruppo LKQ RHIAG mette a disposizione degli autoriparatori per aiutarli ad essere pronti a un parco circolante sempre più connesso ed elettrificato. La qualifica EVS di LKQ RHIAG è solo una prima specializzazione che sarà propedeutica per diventare Battery Specialist con un successivo percorso formativo sulla riparazione delle batterie ad alta tensione dei veicoli.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere tra i pochi nell’Automotive e i primi nella Distribuzione Aftermarket ad aver ottenuto un importante riconoscimento dal CEI e di aver costruito una proposta così articolata e mirata alle esigenze dei riparatori di oggi e di domani”, ha dichiarato Massimiliano Boffa, Customer Channel Director di LKQ RHIAG. “Un traguardo importante che si inquadra nella nostra strategia di partnership proattiva verso i nostri network di officine, aiutandoli a rispondere alle esigenze di clienti privati e corporate e sviluppando nuove opportunità di business”.