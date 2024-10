Libretto Tagliandi elettronico 2024: quali Case lo usano e quanto costa?

Il libretto dei tagliandi auto elettronico è una delle innovazioni introdotte dalle reti ufficiali delle Case auto, che anche le officine indipendenti IAM (Independent Aftermarket) possono sfruttare per attrarre nuovi clienti. Non tutte le Case auto sfortunatamente lo prevedono ad oggi, ma la possibilità di poter tracciare la storia manutentiva di un’auto rende le auto più “trasparenti” e facilita l’attivazione della garanzia. Essendo una novità piuttosto recente, è importante che tutti siano informati, clienti e autoriparatori, per poter coglierne le opportunità. Abbiamo quindi interpellato gli Uffici Stampa di 25 Case auto per capire ad oggi, quali sono i Brand delle Reti Ufficiali che prevedono il libretto dei tagliandi elettronico nel 2024, e fare il punto con questo approfondimento, che fa parte del 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?”. Quali sono i costi e da quando è possibile registrare i tagliandi nei database dei Costruttori?

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO: COS’E’

Come abbiamo anticipato in occasione del nostro 3° Aftermarket Report, il libretto dei tagliandi auto elettronico è come un database che contiene tutta la storia manutentiva di un’auto negli archivi dei Costruttori, quindi sia i tagliandi ordinari che gli interventi straordinari. Il vantaggio per l’autoriparatore IAM sta nel poter offrire un servizio ai clienti in linea con le disposizioni della Casa auto. In ugual modo, i clienti che chiedono all’officina IAM la registrazione del tagliando sul portale del Costruttore, possono convertire in valore aggiunto la tracciabilità dei km e della storia dell’auto quando decidono di venderla.

Inoltre, vi è un accesso più agevole alla garanzia legale della Casa in caso di guasti, anche se i tagliandi sono effettuati fuori dalla rete ufficiale ma sono eseguiti secondo le indicazioni della Casa madre e anche registrati. Una semplificazione ulteriore rispetto a quanto già prevede la direttiva Monti. La compilazione del libretto dei tagliandi elettronico è oggi un’operazione che anche le officine IAM possono eseguire tramite i portali OEM a cui hanno accesso per le informazioni tecniche RMI (Repair and Maintenance Information).

QUANTE CASE AUTO PREVEDONO IL LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO

Dopo aver chiesto a varie associazioni dell’Aftermarket, ci siamo resi conto che per sapere nel dettaglio quante Case auto adottano il libretto dei tagliandi digitale e come si fa, avremmo dovuto bussare ad ogni porta, considerata la complessità delle informazioni in questione. E così abbiamo fatto. Inoltre, abbiamo chiesto alle Case anche quante officine IAM hanno effettuato ad oggi la compilazione, ma questa informazione non era disponibile o non divulgabile per motivi di Antitrust.

Ricapitolando abbiamo interpellato 25 Uffici Stampa delle Case auto, di cui:

5 hanno risposto che non è previsto il libretto tagliandi digitale;

il libretto tagliandi digitale; 17 hanno risposto che è previsto il libretto tagliandi digitale;

il libretto tagliandi digitale; 3 non sono state in grado di fornirci una risposta in tempi compatibili alla pubblicazione, nonostante numerosi solleciti: JLR, Mazda e Toyota;

Ecco di seguito cosa ci hanno risposto.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO ALFA ROMEO

“Il sistema di registrazione elettronica dei tagliandi auto si chiama DIMBO (DIgital Maintenance BOoklet). E’ stato attivato sui marchi FCA nella seconda metà del 2023. La registrazione sarà disponibile anche per le officine IAM con il roll out che dovrebbe avvenire nel Q3 2024.

L’utente che vuole effettuare la registrazione del tagliando deve essere registrato (come da norma ISO) al sito dedicato. Deve ricercare il veicolo tramite VIN. Se il VIN viene riconosciuto, compare un pulsante, rispettivamente:

Verde , se il proprietario ha attivato il libretto elettronico all’acquisto del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso si possono registrare gli interventi gratuitamente e consultare la storia assistenziale precedente.

, del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso e consultare la storia assistenziale precedente. Arancione, se il proprietario non ha attivato il libretto elettronico, il servizio non è disponibile per il veicolo e non si può procedere con la registrazione degli interventi, né consultarne la storia assistenziale”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO AUDI

“Il libretto service digitale per Audi è attivo dal 2016 e disponibile sia agli operatori indipendenti sia alla rete di assistenza Audi tramite accesso al portale Volkswagen AG erWin Online. Per la compilazione del libretto elettronico è necessario registrarsi su erWin e la creazione dell’Attestato Service digitale non prevede costi”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO BMW

“La registrazione elettronica dei tagliandi è attiva a partire dal Q3 2011 con la Serie 1 e per tutti i modelli attualmente in commercio anche presso le reti IAM. BMW AG in osservazione al regolamento BER ha creato da tempo il portale Aftersales Online System dove gli operatori indipendenti del settore autoriparazioni hanno accesso ad una serie di informazioni. Tra le funzioni vi è anche la possibilità di scrivere il tagliando elettronico (data effettuazione, tipologia e riferimento officina).

Per la semplice registrazione non è richiesto nessun costo. L’applicativo necessario KaSIO, disponibile una volta avuto accesso al portale AOS, è di libero utilizzo. E’ fortemente raccomandato però di dotarsi di un ‘Desktop KeyReader Plus’ per leggere i dati chiave, vedere le scadenze della manutenzione ed eseguire la registrazione completa del tagliando”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO CITROEN – DS

“Il sistema di registrazione elettronica dei tagliandi auto si chiama DIMBO (DIgital Maintenance BOoklet). E’ stato attivato sui marchi PSA prima del 2023. La registrazione è disponibile anche presso le officine IAM.

L’utente che vuole effettuare la registrazione del tagliando deve essere registrato (come da norma ISO) al sito dedicato. Deve ricercare il veicolo tramite VIN. Se il VIN viene riconosciuto, compare un pulsante, rispettivamente:

Verde , se il proprietario ha attivato il libretto elettronico all’acquisto del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso si possono registrare gli interventi gratuitamente e consultare la storia assistenziale precedente.

, del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso e consultare la storia assistenziale precedente. Arancione, se il proprietario non ha attivato il libretto elettronico, il servizio non è disponibile per il veicolo e non si può procedere con la registrazione degli interventi, né consultarne la storia assistenziale”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO CUPRA

“Il libretto service digitale per Cupra è attivo per i Model Year dal 2018 e disponibile sia agli operatori indipendenti sia alla rete di assistenza Cupra tramite accesso al portale Volkswagen AG erWin Online. Per la compilazione del libretto elettronico è necessario registrarsi su erWin, ma la creazione dell’Attestato Service digitale non prevede costi”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO FIAT

“Il sistema di registrazione elettronica dei tagliandi auto si chiama DIMBO (DIgital Maintenance BOoklet). E’ stato attivato sui marchi FCA nella seconda metà del 2023. La registrazione sarà disponibile anche per le officine IAM con il roll out che dovrebbe avvenire nel Q3 2024.

L’utente che vuole effettuare la registrazione del tagliando deve essere registrato (come da norma ISO) al sito dedicato. Deve ricercare il veicolo tramite VIN. Se il VIN viene riconosciuto, compare un pulsante, rispettivamente:

Verde , se il proprietario ha attivato il libretto elettronico all’acquisto del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso si possono registrare gli interventi gratuitamente e consultare la storia assistenziale precedente.

, del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso e consultare la storia assistenziale precedente. Arancione, se il proprietario non ha attivato il libretto elettronico, il servizio non è disponibile per il veicolo e non si può procedere con la registrazione degli interventi, né consultarne la storia assistenziale”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO FORD

“La registrazione elettronica dei tagliandi auto Ford si chiama DSR (Digital Service Record) che anche il proprietario dell’auto può consultare tramite l’Account Ford sul sito ford.it o all’interno dell’app FordPass. È stato lanciato inizialmente nel 2014 e da allora costantemente aggiornato.

Le officine indipendenti possono sia visualizzare e stampare la cronologia degli interventi, sia registrare gli interventi di manutenzione programmata da loro effettuata, sulla base del VIN del veicolo. Per la registrazione di nuovi interventi è richiesto l’inserimento del chilometraggio, dell’intervallo di manutenzione ed eventuali operazioni aggiuntive rispetto al contenuto del tagliando.

Il DSR è incluso nel servizio di accesso ai dati tecnici Ford, al quale le officine indipendenti possono registrarsi. Il servizio è erogabile su abbonamenti che vanno da un singolo giorno a un anno (a costi in via di definizione)”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO HONDA

“La registrazione elettronica dei tagliandi auto Honda è disponibile dal 2021. Le officine indipendenti possono fare richiesta di autorizzazione sul portale dedicato. Una volta ottenuta, l’officina indipendente può registrare i tagliandi sul sistema. Non è previsto alcun costo per autorizzazione e caricamento”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO HYUNDAI

“Al momento Hyundai non aderisce al sistema di registrazione elettronica dei tagliandi auto”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO JEEP

“Il sistema di registrazione elettronica dei tagliandi auto si chiama DIMBO (DIgital Maintenance BOoklet). E’ stato attivato sui marchi FCA nella seconda metà del 2023. La registrazione sarà disponibile anche per le officine IAM con il roll out che dovrebbe avvenire nel Q3 2024.

L’utente che vuole effettuare la registrazione del tagliando deve essere registrato (come da norma ISO) al sito dedicato. Deve ricercare il veicolo tramite VIN. Se il VIN viene riconosciuto, compare un pulsante, rispettivamente:

Verde , se il proprietario ha attivato il libretto elettronico all’acquisto del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso si possono registrare gli interventi gratuitamente e consultare la storia assistenziale precedente.

, del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso e consultare la storia assistenziale precedente. Arancione, se il proprietario non ha attivato il libretto elettronico, il servizio non è disponibile per il veicolo e non si può procedere con la registrazione degli interventi, né consultarne la storia assistenziale”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO LANCIA

“Il sistema di registrazione elettronica dei tagliandi auto si chiama DIMBO (DIgital Maintenance BOoklet). E’ stato attivato sui marchi FCA nella seconda metà del 2023. La registrazione sarà disponibile anche per le officine IAM con il roll out che dovrebbe avvenire nel Q3 2024.

L’utente che vuole effettuare la registrazione del tagliando deve essere registrato (come da norma ISO) al sito dedicato. Deve ricercare il veicolo tramite VIN. Se il VIN viene riconosciuto, compare un pulsante, rispettivamente:

Verde , se il proprietario ha attivato il libretto elettronico all’acquisto del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso si possono registrare gli interventi gratuitamente e consultare la storia assistenziale precedente.

, del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso e consultare la storia assistenziale precedente. Arancione, se il proprietario non ha attivato il libretto elettronico, il servizio non è disponibile per il veicolo e non si può procedere con la registrazione degli interventi, né consultarne la storia assistenziale”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO MERCEDES BENZ

“In Mercedes Benz esiste il DSB (Digital Service Booklet) che registra gli interventi di manutenzione dal 2008, tranne per la Classe G. Le Officine indipendenti possono collegarsi sul sito B2B connect per avere tutte le info relative al DSB e chiedere l’accesso. L’accesso al DSB è gratuito ed è cura dell’officina compilare i campi relativi al telaio e alle operazioni compiute”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO MINI

“La registrazione elettronica dei tagliandi è attiva per tutti i modelli attualmente in commercio e possibile anche presso le reti IAM. BMW AG in osservazione al regolamento BER ha creato da tempo il portale Aftersales Online System dove gli operatori indipendenti del settore autoriparazioni hanno accesso ad una serie di informazioni. Tra le funzioni vi è anche la possibilità di scrivere il tagliando elettronico (data effettuazione, tipologia e riferimento officina).

Per la semplice registrazione non è richiesto nessun costo. L’applicativo necessario KaSIO, disponibile una volta avuto accesso al portale AOS, è di libero utilizzo. E’ fortemente raccomandato però di dotarsi di un ‘Desktop KeyReader Plus’ per leggere i dati chiave, vedere le scadenze della manutenzione ed eseguire la registrazione completa del tagliando”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO NISSAN

L’Ufficio Stampa della Casa auto ci ha risposto che: “Nissan non ha tale sistema di registrazione”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO OPEL

“Il sistema di registrazione elettronica dei tagliandi auto si chiama DIMBO (DIgital Maintenance BOoklet). E’ stato attivato sui marchi PSA prima del 2023. La registrazione è disponibile anche presso le officine IAM.

L’utente che vuole effettuare la registrazione del tagliando deve essere registrato (come da norma ISO) al sito dedicato. Deve ricercare il veicolo tramite VIN. Se il VIN viene riconosciuto, compare un pulsante:

Verde, se il proprietario ha attivato il libretto elettronico all’acquisto del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso si possono registrare gli interventi gratuitamente e consultare la storia assistenziale precedente.

Arancio, se il proprietario non ha attivato il libretto elettronico, il servizio non è disponibile per il veicolo e non si può procedere con la registrazione degli interventi, né consultarne la storia assistenziale”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO PEUGEOT

“Il sistema di registrazione elettronica dei tagliandi auto si chiama DIMBO (DIgital Maintenance BOoklet). E’ stato attivato sui marchi PSA prima del 2023. La registrazione è disponibile anche presso le officine IAM.

L’utente che vuole effettuare la registrazione del tagliando deve essere registrato (come da norma ISO) al sito dedicato. Deve ricercare il veicolo tramite VIN. Se il VIN viene riconosciuto, compare un pulsante, rispettivamente:

Verde , se il proprietario ha attivato il libretto elettronico all’acquisto del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso si possono registrare gli interventi gratuitamente e consultare la storia assistenziale precedente.

, del veicolo o presso un’officina autorizzata dopo l’acquisto. In tal caso e consultare la storia assistenziale precedente. Arancione, se il proprietario non ha attivato il libretto elettronico, il servizio non è disponibile per il veicolo e non si può procedere con la registrazione degli interventi, né consultarne la storia assistenziale”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO SEAT

“Il libretto service digitale per Seat è attivo per i Model Year dal 2018 e disponibile sia agli operatori indipendenti sia alla rete di assistenza Seat tramite accesso al portale Volkswagen AG erWin Online. Per la compilazione del libretto elettronico è necessario registrarsi su erWin, ma la creazione dell’Attestato Service digitale non prevede costi”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO SKODA

“Il libretto service digitale per Skoda è attivo dal 2016 e disponibile sia agli operatori indipendenti sia alla rete di assistenza Skoda tramite accesso al portale Volkswagen AG erWin Online. Per la compilazione del libretto elettronico è necessario registrarsi su erWin, ma la creazione dell’Attestato Service digitale non prevede costi”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO SUZUKI

“Suzuki Italia utilizza un sistema di registrazione cartacea dei tagliandi e al momento non siamo in grado di dare indicazioni dettagliate sul passaggio alla gestione elettronica dello stesso”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO VOLKSWAGEN

“Il libretto service digitale per Volkswagen è attivo dal 2017 e disponibile sia agli operatori indipendenti sia alla rete di assistenza VW tramite accesso al portale Volkswagen AG erWin Online. Per la compilazione del libretto elettronico è necessario registrarsi su erWin, ma la creazione dell’Attestato Service digitale non prevede costi”.

LIBRETTO TAGLIANDI ELETTRONICO VOLVO

“Volvo non ha implementato il sistema di registrazione elettronica dei tagliandi auto e non abbiamo info per eventuali implementazioni future”.