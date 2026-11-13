Legge di Bilancio 2027: 3 emendamenti riguardano le flotte, ecco quali

L’attuale disegno di legge di Bilancio 2027 interviene solo marginalmente sulla fiscalità delle auto aziendali: il settore delle flotte auspicava invece una riforma più profonda, anche sfruttando i limitati margini di flessibilità sui conti pubblici concessi dall’Unione Europea all’Italia. Per cercare di colmare queste lacune, si punta ora a modificare il ddl attraverso la presentazione di emendamenti, come riferisce Fleet Magazine. L’iter che potrebbe portare all’approvazione di queste misure è però tutt’altro che semplice. Innanzitutto, ogni emendamento deve rispettare i requisiti formali di presentazione previsti dal regolamento parlamentare e superare il vaglio di ammissibilità. Poi viene esaminato e sottoposto a votazione durante la discussione dell’articolo al quale si riferisce: successivamente, si procede alla votazione dell’articolo nel suo complesso. Si arriva al voto finale sull’intero disegno di legge. Vediamo nel dettaglio i tre emendamenti che interessano il settore delle flotte auto aziendali.

EMENDAMENTO 1: PIÙ DEDUCIBILITÀ PER IL NOLEGGIO

Il primo emendamento, sostenuto principalmente dall’Aniasa (Associazione autonoleggio), riguarda la deducibilità fiscale delle auto utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio. Il ddl prevede un aumento del limite massimo del costo fiscalmente riconosciuto per l’acquisto di auto elettriche e ibride, che passa da 25.822,84 a 35.000 euro, con una percentuale di deducibilità del 90%.

Il problema riguarda il noleggio. Mentre per chi acquista un’auto il limite aumenta, per chi sceglie di prenderla a noleggio rimane invariato a 5.164,57 euro all’anno: questa differenza determina uno squilibrio fiscale e penalizza il settore del noleggio rispetto all’acquisto.

Per questo motivo, l’associazione propone di aumentare anche il limite annuo di deducibilità dei canoni, portandolo a 7.000 euro, pari al 20% del nuovo limite di 35.000 euro. L’obiettivo è evitare che la normativa favorisca una modalità di utilizzo rispetto all’altra.

EMENDAMENTO 2: ESTENDERE I BENEFICI FISCALI A TUTTE LE AUTO AZIENDALI

Anche il secondo emendamento punta a migliorare il trattamento fiscale delle auto aziendali: la proposta ha una portata più ampia e ha raccolto il consenso delle associazioni di categoria.

Il target è estendere le nuove soglie di deducibilità previste per gli agenti e i rappresentanti di commercio anche alle altre auto aziendali. Rientrerebbero quindi nella misura sia le vetture condivise tra più dipendenti, le cosiddette auto in pool, sia quelle assegnate ai lavoratori per un utilizzo promiscuo, cioè professionale e personale.

Resta però da considerare un aspetto importante: l’estensione di questi benefici comporterebbe un costo significativo per lo Stato, a causa della conseguente riduzione delle entrate fiscali.

Secondo la relazione tecnica allegata alla proposta, infatti, il minor gettito fiscale sarebbe pari a 541,35 milioni di euro nel triennio 2027-2029, così suddivisi: nel 2027 ammanco di 150,84 milioni, nel 2028 quindi 183,50 milioni, nel 2029 infine 207,01 milioni di euro in meno. La misura coinvolgerebbe complessivamente circa 400.019 veicoli nel triennio.

Si vorrebbe estendere a una platea molto più ampia di auto aziendali il trattamento fiscale attualmente previsto per quelle utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio.

EMENDAMENTO 3: NIENTE TASSE SUI RIMBORSI PER LE RICARICHE DOMESTICHE

Il terzo emendamento affronta una questione che da tempo rappresenta un ostacolo alla diffusione delle auto elettriche e ibride plug-in nelle flotte aziendali: il trattamento fiscale dei rimborsi per le ricariche effettuate a casa dai dipendenti.

Attualmente, quando un’azienda rimborsa a un lavoratore il costo dell’elettricità utilizzata per ricaricare a casa l’auto aziendale, la somma riconosciuta può essere considerata reddito da lavoro dipendente e, di conseguenza, essere soggetta a tassazione: il dipendente rischia di pagare le tasse anche sui rimborsi ricevuti per sostenere il costo della ricarica dell’auto aziendale.

L’emendamento punta a eliminare questa disparità di trattamento, equiparando sotto il profilo fiscale i dipendenti che utilizzano vetture elettriche a quelli che guidano auto tradizionali. In particolare, la proposta prevede di escludere dalla tassazione i rimborsi per l’energia elettrica utilizzata per ricaricare l’auto aziendale, sia presso le colonnine pubbliche sia presso l’abitazione del dipendente.

La misura mira inoltre a escludere dalla tassazione anche i rimborsi relativi alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di wallbox e colonnine. Secondo Motus-E, l’associazione che sostiene l’iniziativa, il costo per le casse dello Stato sarebbe di circa 2,5 milioni di euro.