Hella – Automechanika: novità su ADAS, Diagnosi e cybersecurity

Hella Gutmann è uno dei tanti protagonisti dell’Independent Aftermarket (IAM) all’Automechanika Frankfurt 2024, il più importante salone internazionale dedicato all’aftermarket automobilistico. L’azienda ha presentato una serie di innovazioni tecnologiche destinate a rivoluzionare il lavoro delle officine, con particolare attenzione alla calibrazione degli ADAS e alla diagnostica avanzata. Tra le novità principali spiccano due soluzioni per semplificare e ottimizzare le operazioni quotidiane delle officine attraverso strumenti digitali all’avanguardia.

CSC-TOOL X 20: UN NUOVO STANDARD PER LA CALIBRAZIONE ADAS

A dieci anni dall’introduzione del primo sistema di calibrazione Camera & Sensor Calibration Tool, Hella Gutmann presenta il CSC-Tool X 20, un dispositivo interamente digitale e automatizzato per la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Dotato di una sua struttura modulare e con l’integrazione cloud, il CSC-Tool X 20 è progettato per garantire operazioni più rapide e precise, riducendo al minimo l’intervento manuale, spiega Hella.

Il CSC-Tool X 20 è controllato tramite un’app dedicata che, connessa via Wi-Fi, accede in tempo reale ai dati più recenti del veicolo, riducendo così i margini di errore e migliorando l’efficienza del processo di calibrazione. Tra i vantaggi principali di questo strumento c’è la possibilità di documentare in maniera dettagliata e completa ogni fase del processo, garantendo una tracciabilità totale delle operazioni eseguite. In questo articolo parliamo dei robot già in sevizio negli USA per la calibrazione degli ADAS.

Il sistema è compatibile con le attrezzature diagnostiche esistenti di Hella Gutmann, come il mega macs X e il nuovo mega macs S 20, facilitando lo scambio di informazioni tra i diversi dispositivi. Inoltre, il CSC-Tool X 20 può utilizzare i target fisici già in dotazione nelle officine che adottano versioni precedenti dello strumento. Il design modulare del CSC-Tool X 20 prevede anche futuri aggiornamenti per la calibrazione dei radar e il monitoraggio a 360° dell’ambiente circostante il veicolo.

MEGA MACS S 20: DIAGNOSTICA SCALABILE E INNOVATIVA

Altra grande novità presentata da Hella Gutmann ad Automechanika 2024 è il mega macs S 20, una soluzione software pensata per dispositivi Android con diagnostica multimarca e tre diversi pacchetti software: S1, S2 e S3.

Il software supporta la diagnosi tramite protocollo DoIP (Diagnosi su Protocollo Internet) e il protocollo CAN-FD, offrendo la capacità di diagnosticare anche i veicoli più recenti dotati di reti Ethernet. L’hardware associato, la HG-VCI S 20, consente una comunicazione senza fili tramite Bluetooth tra il veicolo e il dispositivo Android, eliminando la necessità di attrezzature complesse e migliorando la mobilità in officina.

La versione più avanzata del pacchetto software, S3, permette l’accesso a funzionalità premium come i suggerimenti di riparazione basati sui codici errore e la diagnosi avanzata delle batterie ad alta tensione (HV PRO), un aspetto cruciale per la manutenzione dei veicoli elettrici. Inoltre, mega macs S 20 offre un’interfaccia utente semplificata, garantendo una diagnosi rapida e accurata senza la necessità di formazione complessa.

CYBER SECURITY MANAGEMENT PER LE FLOTTE

La sicurezza informatica è diventata una priorità anche nel settore automotive; Hella Gutmann ha risposto a questa esigenza con un aggiornamento significativo del suo Cyber Security Management (CSM), già disponibile per una vasta gamma di marchi e modelli di veicoli.

All’Automechanika 2024, Hella Gutmann ha annunciato l’espansione del CSM ai veicoli più recenti del gruppo BMW, semplificando l’accesso ai sistemi protetti senza la necessità di registrarsi sui portali ufficiali del produttore. Un vantaggio che è al centro dello schema SERMI, quando partirà anche in Italia.